Helsingin Pukinmäenkaaren ja Myllypuron peruskouluissa ei vielä maanantaina ollut paljon poissaoloja koronan takia.

Helsingin Pukinmäenkaaren peruskoulun 9B-urheiluluokan oppilaat Veera Kotkaslahti, Noona Puustinen ja Noa Mäkeläinen seisoskelevat välitunnilla vuoden ensimmäisenä koulupäivänä. He kertovat, että koronatilanne oli kavereiden kanssa keskusteluaiheena heti päivän aluksi.

”Veikkasimme, että kuinkahan kauan menee, että joutuu karanteeniin. Itse veikkasin, että viikon päästä mennään etäkouluun koko koulu. Osa veikkasi, että karanteeniin joutuisi parin viikon sisällä”, Noona Puustinen kertoo.

Koko 9B-luokka on jo ollut karanteenissa kahdeksannen luokan syksyllä luokalla todetun koronatapauksen takia.

Pukinmäenkaaren peruskoulun rehtori Leena Hiillos kertoo, että ensimmäisenä koulupäivänä noin parikymmentä oppilasta ja opettajaa oli pois ja opettajistakaan kaikki eivät olleet pois koronan takia.

”Meillä on kuitenkin oppilaita ja opetushenkilökuntaa yli tuhat henkilöä.”

Hiillos kertoo, että on vain yksittäisiä perheitä, jotka ovat pitäneet lapsen kotona tartuntariskin takia. Näissä perheissä on riskiryhmäläisiä.

Samankaltainen tilanne oli maanantaina myös 900 oppilaan ja yli 100 työntekijän Myllypuron peruskoulussa.

”Noin 20–30 oppilasta on pois eli jonkun verran enemmän kuin tavallisesti, mutta ei poikkeuksellisen paljon”, Myllypuron peruskoulun rehtori Anna Hirvonen kertoi.

Koko Helsingin peruskoulujen koronatilannetta ei Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta pystytty maanantaina sanomaan.

Molemmat rehtorit ovat tyytyväisiä, että etäkouluun ei siirrytty. Leena Hiillos huomauttaa, että koska Pukinmäessäkin on yhtenäinen peruskoulu ensimmäisestä yhdeksänteen luokkaan, etäkoulusta ei olisi ollut juuri hyötyä.

”Yläluokkien oppilaat olisivat olleet etäkoulussa ja alakoululaiset lähikoulussa ja molemmissa ryhmissä samojen perheiden lapsia.”

Rehtorien mielestä raskainta korona-ajassa koulun kannalta on ollut se, että ohjeet muuttuvat nopeasti.

”Tähän asti on menty niin, että on odotettu epidemiologisen yksikön tietoja. Enää eristyksissä ja karanteeneissa ei ole pysytty ajan tasalla eli jää vähän kuin huoltajien päätökseksi, miten he toimivat. Me emme koulussa karanteeneja määrää”, Hirvonen sanoo.

Pukinmäenkaaren peruskoulussa on päivittäin yli tuhat oppilasta ja työntekijää. Maanantaina sairaana oli yhteensä parikymmentä oppilasta ja opettajaa. Kaikki poissa olevat opettajat eivät olleet koronassa.

Siltamäessä asuva Noa Mäkeläinen olisi mieluummin jäänyt kotiin etäkouluun kuin tullut lähikouluun Pukinmäenkaaren koululle.

”Suoraan sanottuna ärsytti tulla loman jälkeen kouluun. Aikaisempien etäkoulujaksojen aikana arvosanani ovat nousseet, kotona on ollut rauhallista opiskella”, Mäkeläinen sanoo.

Suutarilassa asuva Puustinen taas tuli mielellään kouluun, että arki ei mene vain kotona makaamiseksi. Veera Kotkaslahdesta oli myös mukava tulla kouluun, mutta hänestä olisi hyvä ajatus palata taas jonkun ajan päästä etäkouluun.

”On hyvä tulla kouluun, että saan rytmin takaisin, kun olen lomalla herännyt myöhään. Koulussa pääsen näkemään kavereita. Etäkoulussa taas on rennompaa, ei tarvitse käyttää aikaa koulumatkoihin”, Tapaninvainiolla asuva Kotkaslahti sanoo.

Koronatilanne koulussa ei heitä jännittänyt, eikä kotonakaan ollut pelätty lähikouluun palaamista. Kotona oli enemmänkin puhuttu maskien ja käsihygienian tärkeydestä.

Mäkeläisen mukaan koulussa maskit unohtuvat aika usein esimerkiksi ruokailussa ja koulun käytävillä on niin ruuhkaista, että turvavälejä on mahdoton pitää.

”Luokassa ei oikeastaan edes mahdu pitämään turvavälejä, olemme tosi lähekkäin. Suurin osa kyllä pitää luokassa maskia”, Kotkaslahti kertoo.