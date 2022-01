Pääkaupunkiseudun lasten ja nuorten harrastustilojen sulusta linjataan todennäköisesti tiistaina. Sulkupäätös voisi valmistua ensi viikolla.

Lasten ja nuorten harrastustilojen kohtalosta linjataan pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmässä todennäköisesti tiistaina. Täyssulkua suositti Suomen hallitus perjantaina.

Husin vt. toimitusjohtaja ja pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän jäsen Markku Mäkijärvi ei näe lasten ja nuorten harrastusten rajoittamista kovin tehokkaana toimena.

”Minun maailmassani lasten ja nuorten harrastusten sulku on plus-miinus-rajaamistoimi. En ole varma, ylittävätkö sen terveyshyödyt siitä koituvat yhteiskunnalliset haitat”, Mäkijärvi sanoo.

Tartunta- ja potilasmäärien nousu on Mäkijärven mukaan kasvussa mahdollisesti vielä kaksi–kolme viikkoa.

”Jos kaikilla keinoilla lähdetään madaltamaan hyökyaaltoa, se on yksi keino mutta vain yksi keino muiden joukossa.”

Lapsille ja nuorille on Mäkijärven mukaan ollut koronatartunnoista keskimäärin vähän haittaa, sairaus on yleensä ollut lievä ja se on hoitunut kotikonstein.

”Tarttuva se on, mutta nyt sen voi saada melkein mistä vain”, Mäkijärvi sanoo viitaten omikronmuunnokseen.

Lasten ja nuorten toiminnan rajoittaminen olisi pääkaupunkiseudulla täydellinen linjanmuutos.

Maanantaina sekä Helsingin sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Juha Jolkkonen että pormestarin Juhana Vartiaisen (kok) kanslia totesivat HS:lle, että lasten ja nuorten harrastusten rajoittaminen on ollut viimesijainen toimi eikä periaate ole nyt muuttunut.

Kyse on sekä Helsingin että muiden koronarajoituksista pääkaupunkiseudulla päättävien kuntien johdonmukaisesti korostamasta lapset ja nuoret ensin -periaatteesta. Samoin arvioi Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen (sd).

Sulun tulisi siis oikeasti hyödyttää koronaviruksen omikronmuunnoksen taltuttamista ja olla vähäinen haittavaikutuksiltaan. Erityisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvio sulun vaikutuksista korostuu, Viljanen ennakoi.

Harrastustilojen ylikunnallisesta täyssulusta päättäisi Uudellamaalla Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi). Maanantaina iltapäivällä avi odotti vielä aiheesta sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjettä.

”En pidä mahdollisena, että Husin alueen osalta päätös tulisi torstaina. Perjantaina tai ehkä ennemminkin ensi viikolla, jos päätöstä siis lähdettäisiin muuttamaan”, sanoo avin ylitarkastaja Oona Mölsä.

Tällä haavaa avi on päättänyt, että muuten suljetuksi määrättyjä tiloja voi käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten harrastuksiin.

Suomen hallituksen suosittama päätös harrastustilojen sulusta olisi myös Mölsän mukaan ”lasten elämään voimakkaasti vaikuttava rajoitus, jonka viimesijaisuutta on koko epidemian ajan korostettu”.

”Lausuntojen tulisi puoltaa rajoitusta vaikuttavana ja välttämättömänä toimena”, Mölsä sanoo.