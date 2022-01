Käytävän sulkeuduttua Keskuskadulta ei enää pääse Mikonkadulle sisäkautta.

Suosittu läpikulkukäytävä Helsingin ydinkeskustassa WTC:n ja Aikatalon korttelissa on suljettu kävelijöiltä toistaiseksi. Syynä on koronapassin valvonta ravintola Deliberissä.

Sulun vuoksi Keskuskadulta ei enää pääse Mikonkadulle lämpimien sisätilojen kautta. Käytävällä oleva lasiovi on lukittu, ja oveen on teipattu lappu, joka kertoo, että läpikulku on poikkeuksellisesti estetty.

Käytävän yhdistämissä kiinteistöissä toimii Deliberin lisäksi monia muitakin yrityksiä, esimerkiksi Esport, Friends & Burgers, Jungle Juice Bar, Santa Fé ja Tunnin kuva.

Keskuskatu puolestaan kuuluu Helsingin keskustan vilkkaimpiin jalankulkualueisiin.

Miksi yksi toimija on saanut sulkea käytävän, jonka varrella on myös muiden yritysten liiketiloja?

”Yrittäjä on hankalassa välikädessä”, sanoo vuokrauspäällikkö Ville Laurila kiinteistön omistavasta eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta.

”Kaavan mukaan käytävä on pidettävä kuljettavana tilana, ja toisaalta valvontaa on tehtävä. Koronapasseja on käytännössä mahdotonta valvoa ja tilaa rajata ilman, että ovia pidetään kiinni. Näin tässä on toimittava.”

Laurilan mukaan suljettu käytävä kuuluu ravintolan vuokraamaan alueeseen. Suljetun käytävän varrella oleviin tiloihin pääsee kuitenkin yhä kulkemaan Ateneuminkujalta, Keskuskadulta ja Mikonkadulta.

”Emme pysty kolmea ovea kontrolloimaan, mistä ovesta ihmisiä tulee sisään ja mistä lähtee ulos”, sanoo myös Deliberiä pyörittävä yrittäjä Matti Himberg.

Ravintolat ovat joulukuun lopulta alkaen voineet vaatia koronapassia asiakkailtaan koko aukiolonsa ajan, vaikka koronapassit eivät enää vapauta rajoituksista. Pakollista koronapassin käyttö ei ole.

”Olemme päättäneet, että koronapassia pyydetään, niin kuin monessa ravintolassa, turvallisuussyistä”, Himberg sanoo.

Hänen mukaansa ravintolassa ei toisaalta enää käy paljon asiakkaita.

Himberg sanoo olevansa kyllästynyt jatkuviin muutoksiin ravintolarajoituksissa ja niiden aiheuttamaan epävarmuuteen. Hän ei lähde arvioimaan, milloin käytävä jälleen avataan.

”Odotamme päätöksiä joka päivä. Emme tiedä, mikä päätös tulee taas huomenna. Tiedämme vain, että tänään pitää sulkea kello 18.”