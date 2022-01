Esimerkiksi Olo Groupin ruokaravintolat Helsingissä suljettiin jo joululta. Osa yrittäjistä katsoo päivä kerrallaan kannattaako aukiolo vai ei.

Ravintolayrittäjä Hans Välimäki ihmettelee, että nyt ruokaravintoloille on asetettu osittainen radikaali toimintakielto, mutta tuista tai avustuksista hankalaan tilanteeseen ei kerrottu.

Ravintoloissa on mietitty kuumeisesti jo viikkoja, onko ravintolan auki pitäminen järkevää.

Esimerkiksi Bardot-ravintolan yrittäjä Hans Välimäki on arvioinut tilannetta toisen yrittäjän Arto Rastaan kanssa päivittäin. Toistaiseksi ravintolaa on pidetty auki, vaikka suurin osa henkilökunnasta on lomautettuna.

”Nyt on päädytty siihen, että ehkä tämä viikko vielä kitkutellaan ja sitten lyödään ovet säppiin.”

Välimäen mukaan monet ravintola-alan yrittäjät pitävät kello kuuden sulkemisaikaa parempana vaihtoehtona sitä, että ravintoloille asetetaan täyssulku.

”Silloin täyttyisivät viimeistään myös korvausperusteet.”

Välimäen mukaan aikainen sulkemisaika kello kuudelta on ravintoloille radikaali osittainen toimintakielto. Silti ravintoloitsijoille ei ole kerrottu, mistä saa tukia tai avustuksia.

Tilannetta vaikeuttaa se, että tammikuu on ravintola-alalle ollut muutenkin aina vaikea aika joulusesongin jälkeen.

”Aikaisemmin annettiin poikkeusehto työehtosopimuksiin, että saimme lomauttaa väen viiden päivän karenssilla. Nyt oli kahden viikon karenssit eli jouduimme maksamaan lomautetuille kahden viikon täyspalkan.”

Välimäkeä harmittaa, että ravintoloita on käytetty vastakkainasettelussa. Tällä Välimäki viittaa rinnastuksiin ”miksi lapset eivät saa mennä kouluun ja harrastuksiin, vaikka vanhemmat saavat mennä baariin?”

”Siitähän välittyy kuva suomalaiskansallisesta harrastuksesta, että kun lapset menevät kouluun tai harrastuksiin, vanhemmat istuvat baareissa dokaamassa. Sehän ei pidä paikkaansa.”

Olo Groupin ravintoloitsija Pekka Terävä päätti laittaa ruokaravintolat Olon, Emon ja Egon kiinni jo joululta ja avata ne vasta 21. tammikuuta.

”Me ei ole lähdetty tähän hullutukseen ollenkaan. Puolitoista vuotta teimme kaikkia sirkustemppuja, kaaduimme naamallemme, hyppäsimme volttia ja teimme fresbeeruokaa”, Terävä kuvaa ravintola-alan korona-aikaa.

Terävän mukaan ravintoloille maksetut korvaukset eivät heitä auttaneet.

”Meillä oli euromääräisesti mennyt juuri tukien salliman määrän yli, niin ei maksettu mitään. Tekemisellämme taas emme pysty maksamaan vuokria ja muita. Totesimme, että on parempi kun ei tee mitään, vaan laittaa ravintolat kiinni kokonaan.”

Sikke Sumari pitää pahimpana ravintolarajoitusten poukkoilua. Hänen mukaansa iltaravintolalle jo kello kahdeksan sulkemisaika oli vaikea, kuudesta puhumattakaan.

Terävän mukaan kello kuuden sulkemisaika on iltaravintolalle aivan mahdoton.

Samaa sanoo ravintolayrittäjä Sikke Sumari, jonka Sikke’s-ravintola Tehtaankadulla on ollut kiinni siitä alkaen, kun sulkemisajaksi määrättiin iltakahdeksan. Sumarin Haukilahden Helmi Espoossa on vielä ollut auki, koska siellä tarjoillaan lounasta.

Sumari ei käsitä, mitä kaksi tuntia ravintoloiden aukiolossa muuttaa. Aikaisemmin ravintolat saivat olla auki kahdeksaan, nyt kuuteen.

”Jos päättäjät ajattelevat, että ruokaravintolassa aletaan kännätä ja huutaa, silloin he eivät ole ruokaravintolassa pitkään aikaan käyneet. Alkoholimyynti ruokailujen yhteydessä on osa tätä bisnestä.”

Ravintolayrittäjistä pahinta ovat olleet nopeasti vaihtuvat rajoitukset.

”Tämä on ravintolayrittäjälle kuin venäläistä rulettia, ei tiedä koska pamahtaa”, Sumari kuvaa.

Sumarin mielestä olisi aika alkaa luottaa ihmisten omaan arviointikykyyn ja lopettaa holhoaminen.