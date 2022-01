Keskellä Espoota on meneillään koko pääkaupunkiseudun toiseksi kallein hanke – nyt vuosien työ on loppusuoralla

Vajaat puoli miljardia euroa maksanut Blominmäen puhdistamo otetaan käyttöön Espoossa ensi kesänä.

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) projektijohtaja Kari Reinikainen ja toimitusjohtaja Tommi Fred silmäilevät Blominmäen puhdistamon työmaata. Runsaan kuuden vuoden rakennusurakka on valmistumassa ensi kesänä.

Kelmeä sininen valo hohtaa maanalaisessa kuilussa. Valo näkyy erityisen hyvin, koska Blominmäen jätevedenpuhdistamon yleisilme on insinöörimäisen harmaa.

Jätevedelle ominainen tuoksahdus ei vielä leiju maanalaisissa tiloissa, sillä uusi laitos otetaan käyttöön Espoossa ensi kesänä. Puhdistamo näyttää jo melko valmiilta, mutta viimeiset asennukset ja mittavat järjestelmätestaukset vievät aikaa.

Sininen valo tulee ultraviolettisäteilyä hyödyntävästä uv-puhdistuksesta, jolla moneen kertaan käsiteltyä jätevettä tehdään vielä puhtaammaksi ennen kuin se lähtee virtaamaan Blominmäestä kahdeksan kilometrin matkalle kohti Finnoota ja merelle johtavaa purkuputkea. Uv-käsittely tappaa bakteereja.

Valmistuessaan Blominmäki korvaa vanhan Suomenojan puhdistamon ja käsittelee 400 000 asukkaan jätevedet Espoosta ja Kauniaisista, Kirkkonummelta, Siuntiosta sekä Länsi-Vantaalta.

Tämä 488 miljoonan euron rakennusurakka on pääkaupunkiseudun toiseksi suurin infra­struktuurihanke länsimetron jatkeen miljardiurakan jälkeen. Laajasalon raitiotien pääurakka sijoittuu kolmanneksi.

UV-puhdistus on vain yksi Blominmäen teknisistä hienouksista. Uusinta uutta ovat kiekkosuodattimet, jotka nappaavat fosforia ja kaikkein pienimpiä kiintoainemurusia kalvoihinsa.

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) toimitusjohtaja Tommi Fred ja Blominmäen projektijohtaja Kari Reinikainen ovat tyytyväisiä valmistuvan laitoksen toimintaan.

Blominmäessä jätevedestä saadaan puhdistettua 96 prosenttia fosforista ja 90 prosenttia typestä. Suomenlahti kiittää.

Kiekkosuodatusta on testattu Viikinmäen jätevedenpuhdistamossa, mutta Blominmäki on ensimmäinen iso suomalaislaitos, johon näitä asennetaan. Muutamassa pienessä puhdistamossa tekniikka on jo käytössä.

Ranskalaiskonserni Veolian valmistamat kiekkosuodatinlaitteistot tulivat Ruotsista Suomeen jättimäisissä konteissa. Suomalaisasentajat sijoittivat laitteistot paikalleen.

Lattiaan upotetut kiekkosuodatinlaitteistot tuotiin Suomeen konttikuljetuksena. Suodattimet nappaavat fosforia pois jätevedestä.

Jokaisen kotelon sisällä pyörii 30 halkaisijaltaan 2,5-metristä kalvopäällysteistä kiekkoa, joiden pikkuruisten reikien läpi jätevesi puserretaan. Kiekot nousevat ajoittain vedenpinnan yläpuolelle, jolloin kova sivusuuntainen suihku puhdistaa kalvot.

Joissakin Blominmäen jättimäisissä puhdistusaltaissa näkyy jo tummaa vettä, mutta ne kielivät vain testikäytöstä. Altaiden vuotokohtia on paikattu, ja pumppuja, tyhjennysreittejä ja pohjankaapimia on testattu.

Jättiläisen raastinraudoilta näyttävät kaapimet kuljettavat liejua ja kiintoainesta pois puhdistusprosessista. Liete pumpataan mädättämöön.

Myös jäteveden lämpö otetaan talteen. Lämmön suhteen puhdistamo onkin omavarainen. Myös mädättämössä syntyvä biokaasu otetaan talteen. Blominmäki pystyykin tuottamaan itse 70 prosenttia sähköntarpeestaan.

Jättimäiset kaapimet kiertävät yläkautta altaiden pohjalle kaapimaan kiintoainesta pois.

Jätevedenpuhdistamon sijoittaminen Kehä III:n pohjoispuolelle tarkoittaa käytännössä sitä, että jätevesi kulkee edestakaisin Espoon alla. Vuosikymmenten ajan viemäreiden kulku on ohjattu kohti Suomenojaa. Tähän ei tule muutosta.

Sen sijaan kallioon louhitut yhdystunnelit kuljettavat Suomenojalle kerätyn jäteveden kahdeksan kilometriä pohjoisemmaksi Blominmäkeen. Puhdistetut jätevedet matkaavat takaisin Suomenojalle ja kohti purkutunnelia.

Tämän lisäksi jätevedelle kertyy matkakilometrejä Blominmäen sisällä puhdistusprosessista toiseen.

Laitoksen sisällä onkin lukuisia yhdysputkia, joilla jätevettä ohjataan eri vaiheisiin. Puhdistamon alin kohta on 20 metriä merenpinnan alapuolella. Tästä tulopumppaamosta jätevedet nostetaan ensin 30 metriä ylöspäin puhdistusprosessin alkuun.

Laitoksella on paljon huollettavaa ja puhdistettavaa kitkattoman prosessin varmistamiseksi.

”Meillä joka päivä on siivouspäivä”, sanoo Reinikainen.

Tästä yhdysputkesta johdetaan puhdistettuja jätevesiä kohti purkutunnelia ja Suomenojaa. HSY:n projektijohtaja Kari Reinikainen esittelee.

Blominmäen maanalainen maailma hämää sen koon arviointia. Jotain kertoo louhintojen määrä. Puhdistamon halleja ja yhdystunneleita varten on louhittu kalliota noin 800 000 kuutiota.

Tämä vastaa tilavuudeltaan noin kahdeksaa Eduskuntataloa.

Kalliota on kuitenkin jäljillä myös mahdollisia laajennuksia varten. Blominmäkeen voitaisiin louhia altaita niin, että siellä voitaisiin puhdistaa 540 000 ihmisen jätevedet vuonna 2040.

”Helsingin Viikinmäessä laajennusvara on jo käytetty. Jos siellä puhdistamoa haluttaisiin laajentaa, olisi käytettävä naapurikalliota”, sanoo Tommi Fred.

Blominmäen puhdistamon maanpäälliset rakennukset eivät ole yhtä mittavia kuin ne tilat, jotka kätkeytyvät maan alle.

Blominmäen rakentaminen alkoi louhinnoilla runsaat kuusi vuotta sitten, vuoden 2015 syksyllä. Sitä oli edeltänyt vuosien suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi.

Kun HSY:n historian isoin investointi alkaa nyt valmistua, urakan johdolla liikenee enemmän aikaa muihin tehtäviin. HSY:llä on pitkä työlista peruskorjattavia vesi- ja viemäriyhteyksiä.

”On hienoa, että Blominmäki valmistuu, mutta samalla olo on helpottunut. Matkan varrella on ollut monia vaikeuksia”, Fred kuvailee.

Rakennustöistä ei päästä eroon Blominmäessäkään, sillä Espoo–Salo-oikoradan linjausta on soviteltu puhdistamon viereen. Uusi junarata kohti Turkua alittaisi Kehä III:n ja kulkisi sillalla Gumbölen golfkenttien vierestä kohti Mynttilää.

Fakta HSY:n historian kallein investointi Espooseen valmistuva jätevedenpuhdistamo on Helsingin seudun ympäristöpalveluiden historian kallein investointi. Blominmäen urakkakustannukset ovat nousseet hankesuunnitelman 371 miljoonasta (vuonna 2014) 488 miljoonaan euroon. Maanalaista puhdistamoa on rakennettu Blominmäen uumeniin jo kuusi vuotta. Jätevedenpuhdistamo otetaan käyttöön ensi kesäkuussa, runsaat puoli vuotta aikataulusta myöhässä. Vielä neljä vuotta sitten ajateltiin uuden puhdistamon valmistuvan vuonna 2021. Aliurakoitsijoiden rahoitusvaikeudet ja vaikeudet saada komponentteja ovat viivästyttäneet urakkaa.

