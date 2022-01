Helsingin Hernesaareen ilmestyi tammikuussa tyhjä ruotsinlaiva. Vaikka aluksella ei ole matkustajia, se on pidettävä lähtövalmiudessa. HS vieraili laivalla, jonka tyhjällä käytävällä työntekijät pelaavat sulkapalloa.

Samppanjapullot eivät poksahtele baarissa, eivätkä kuulutukset houkuttele edullisille meriostoksille. Muumihahmo tapittaa suljettujen lasiovien takaa lahjamyymälästä.

Juhlat Silja Serenadella ovat toistaiseksi ohi.

Normaalisti Helsingin ja Tukholman välillä päivittäin kulkeva ruotsinlaiva makaa nyt Hernesaaren laituriin köytettynä.

Syynä on vanha tuttu koronavirus. Yhteiskuntaa ennennäkemättömällä tavalla ravisteleva pandemia ja sen takia asetetut rajoitukset ovat karkottaneet risteilymatkustajat laivoilta.

Silja Serenade kelluu Helsingin Hernesaaren laiturissa näillä näkymin 25. maaliskuuta asti.

Vielä syksyllä näytti lupaavalta. Viikonloppulähdöillä matkustajamäärät lähentelivät jo tavanomaisia lukuja, kertoo aavelaiva Silja Serenaden intendentti Oskar Lehmusniemi.

Sitten tuli virusvariantti omikron, ja loppu on historiaa.

Sisaralus Silja Symphony sinnittelee yhä liikenteessä, samoin Viking Linen Gabriella. Gabriellan tosin korvaa helmikuuhun asti Cinderella, tuo 1990-luvun Passi ja hammasharja -visailuohjelmasta tuttu risteilyalus. Gabriella kun raapi Eteläsataman laitureita tammikuun puolivälissä tehdessään lähtöä Tukholmaan.

Lue lisää: ”Elämäni lyhin risteily” – Viking Linen laiva törmäsi laituriin Helsingissä lähellä Allas Sea Poolia, matkustajan video näyttää tapahtumat

Lähtöjä on molemmilla varustamoilla muutama viikossa, mutta laivat seilaavat varsinkin arkisin melko tyhjinä. Useimmiten kyydissä on ollut vain satoja matkustajia ja parhaimpinakin päivinä noin tuhat ihmistä. Tilaa olisi jopa kolme kertaa suuremmalle joukolle.

Ennen pandemiaa vastaavaa tilannetta, jossa matkustajalaivat seisovat satamissa kuukausikaupalla toimettomina, ei ole tiettävästi ollut Suomen itsenäisyyden aikana.

Yksinäinen muumihahmo suljetussa myymälässä.

Tässä, Serenaden tiikkisellä promenadilla, Harri Hylje vilkuttaisi risteilijät tervetulleeksi laivaan. Illalla akrobaatit saisivat matkustajat haukkomaan henkeä kieppumalla kävelykadun yläpuolella.

Nyt yli sata metriä pitkä ja kuuden kerroksen korkuinen tila ammottaa autiona. Ilmastoinnin humina kertoo, että laiva on elossa.

” Laivalla on koko ajan myös miehistöä.

Sydän sykkii merenpinnan alapuolella konehuoneessa. Dieselin voimalla toimiva apumoottori tuottaa laivalle sähköä ja pitää järjestelmät toiminnassa, sillä laivan ilmastopäästöjä satamassa vähentävää maasähköä ei ole Hernesaaressa saatavilla.

Vaikka laiva ei liiku minnekään pariin kuukauteen, sen on oltava jatkuvasti lähtövalmiudessa. Siksi laivalla on koko ajan myös miehistöä. Vahvuus vaihtelee 20:n ja 40:n välillä. Suurin osa miehistöstä on lomautettu tai siirretty yhtiön Turun-linjan laivalle.

Seisokin aikana aluksella tehdään monenlaisia huoltotöitä, jotka eivät olisi liikenteessä mahdollisia. Tänään ohjelmanumerona on pääkoneen runkolaakerin vaihto. Operaatio täytyy tehdä noin kymmenen vuoden välein. Serenadella ikää tulee syksyllä 32 vuotta.

Laivan koneisto on toista luokkaa kuin henkilöautossa. Huoltoasentaja Jari Pelkonen kurkistaa Wärtsilän valmistaman moottorin sisältä, jonne hoikka mies on pujahtanut pienestä kolosta.

Wärtsilän huoltoasentaja Jari Pelkonen (vas.) vaihtaa pääkoneen runkolaakeria. Kollega Toni Waltzer avustaa.

Komentosillalla yliperämies Stefan Ölander toivoo, että pandemia olisi jo ohi. Hän on kapteenista seuraava, ja tämä on se paikka, josta laivaa johdetaan.

Vaihtuvien merimaisemien sijasta näkymät pysyvät tulevat viikot samana: Lauttasaari viistosti vasemmalla, Jätkäsaari edessä ja Eira oikealla horisontissa.

Toisinaan merenkulkijat pääsevät ohjailemaan laivaa laiturissakin.

”Laivaa täytyy välillä kallistella, ja eilen oli sen verran tuulta, että käytettiin keulapotkuria, ettei ole koko paino narujen varassa”, Ölander kertoo.

Kansimiehistön tehtävälistalla on myös ikkunoiden vaihtoa, maalaustöitä, autokannen pesua ja – vessanpönttöjen vetämistä.

Ölanderin kollegan, turvallisuusperämies Juha Rauhion normityöhön kuuluu miehistön pätevyyskirjojen seuranta ja pelastusharjoitusten koordinointi. Nyt hän juoksuttaa vettä luksushytin vessassa.

Vettä on kierrätettävä säännöllisesti, jotta pöpöt eivät pesiydy putkistoihin. Tekemistä riittää päälliköillekin, sillä pelkästään hanoja laivassa on kolmisentuhatta.

Laivan pelastusharjoituksista vastaava turvallisuusperämies Juha Rauhio juoksuttaa vettä luksushytissä. Jokainen noin kolmestatuhannesta hanasta on käytävä säännöllisesti läpi.

Hanoja jaksaa väännellä, sillä laivassa syödään neljästi päivässä. Keittiöpäällikkö Juha Tamminen kertoo, että ensimmäiset viikot miehistö nautiskelee matkustajille hankittuja herkkuja, kuten katkarapuja ja pihvejä.

” Ensimmäiset viikot miehistö herkuttelee matkustajille hankitulla gurmeeruualla.

Kun varasto on syöty loppuun, siirrytään kotiruokaan. Miehistö saa toivoa ruokalajeja. Yksi ikisuosikeista on flygande jacob.

Ruotsalainen 1970-luvun klassikko on jännä yhdistelmä broileria, banaania, pekonia, pähkinää ja kermaa. Sunnuntaisin pöytään pannaan oikea merimiesten setti: verimakkaraa, nakkeja, pekonia, munakokkelia, janssoninkiusausta ja papuja tomaattikastikkeessa.

Tänään Tamminen tarjoilee lounaaksi paneroitua seitiä. Messin pöydässä istuu jo komentosillalta tuttu kaveri.

”Päivän kohokohta”, sanoo yliperämies Ölander ja lusikoi pehmistä.

Ruokailu miehistön messissä on yliperämies Stefan Ölanderin päivän kohokohta. Ruokatarjoilu on neljästi päivässä.

Miehistö viipyy laivalla viikon verran kerrallaan, minkä jälkeen seuraa samanpituinen vapaajakso. Työviikolla he myös yöpyvät muuten autiolla risteilijällä.

Vapaa-aika laivalla kuluu pitkälti liikkuessa. Kuntosalin lisäksi Serenadella on sulkapallohalli, joka voi hyvinkin kuulua Suomen suurimpiin.

Lehmusniemi ja Tamminen näyttävät. He vetävät sulkapalloverkon kävelykadun halki ja asettuvat ilmastointiteipillä merkitylle kentälle vastaanoton viereen. Tavallisesti tässä jonotettaisiin tunnelbana-lippuja ja vaihdettaisiin euroja kruunuiksi.

Merimiehet lätkivät sulkapalloa vuoronperään korkeuksiin ja toivovat, että pian laivalla pääsisi katsomaan ihan oikeaa show’ta. Lippujen myyntiä kelluvaan hotelliin ja viihdekeskukseen laivayhtiö ei ole kuitenkaan suunnitellut.

– – Sulkapallotreenit keskellä laivan promenadia alkavat iltaisin seitsemältä ja niihin osallistuu tavallisesti noin kymmenen työntekijää.