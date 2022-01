Kuntien jätelaitokset rakentavat paraikaa kuluttajien poistotekstiilien valtakunnallista keräysverkostoa.

HSY:n tavoitteena on kolminkertaistaa kierrätettävien lumppujen määrä tämän vuoden aikana.

Rikkinäisten ja loppuun kuluneiden vaatteiden ja kodintekstiilien kierrättäminen on helpottunut pääkaupunkiseudulla, sillä lumppuja saa viedä kierrätykseen nyt maksutta.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) yhteistyökumppaneineen on laajentanut poistotekstiilien keräysverkostoa ja avannut uusia keräyspisteitä eri puolilla Helsinkiä, Espoota ja Vantaata.

Maksuttomia keräyspisteitä on yhdeksässä kauppakeskuksessa ja yhdellä itsepalvelukirpputorilla.

Aiemmin poistotekstiilejä on voinut jättää maksullisille Sortti-asemille, jotka ovat keränneet lumppuja vuodesta 2019.

Kyseessä on vuoden alussa alkanut keräyskokeilu, ja se jatkuu kesäkuun loppuun asti. Kokeilun tavoitteena on selvittää, millainen vaikutus keräyspisteen sijainnilla on kierrätettävien lumppujen määrään.

Sortti-asemille poistotekstiilejä kertyy vuosittain noin 120 000 kiloa. Keräyspilotin avulla määrä on tarkoitus kolminkertaistaa.

Kaikki keräykseen päätyvät poistotekstiilit lajitellaan, käsitellään ja hyödynnetään uusien tekstiilien raaka-aineena. Niistä voidaan valmistaa vaikkapa vaatteita, lankaa, suodatinkankaita, eristemateriaalia tai akustiikkalevyjä.

Jatkojalostus tapahtuu Paimiossa, jossa avattiin Pohjois-Euroopan suurin poistotekstiilien jalostuslaitos viime syksynä. Laitos pystyy käsittelemään jopa viisi miljoonaa kiloa tekstiiliä vuodessa.

Poistotekstiilejä ovat kaikki käyttökelvottomat vaatteet ja kodintekstiilit. Kierrätykseen kelpaavien tekstiilien pitää kuitenkin olla puhtaita ja kuivia. Pienet tahrat eivät haittaa.

Esimerkiksi takit, housut, paidat, lakanat, pyyhkeet ja pöytäliinat voi jättää keräyspisteisiin tiiviisti suljetussa muovipussissa.

Keräykseen eivät kelpaa esimerkiksi alusvaatteet, sukat, tyynyt, peitot eivätkä matot. Myös huonokuntoiset vyöt, laukut ja kengät kuuluvat sekajätteeseen, HSY opastaa.

Vastaisuudessa lumput on tarkoitus kerätä suoraan asukkailta ympäri Suomen. Kuntien jätelaitokset rakentavat paraikaa kuluttajien poistotekstiilien valtakunnallista keräysverkostoa.