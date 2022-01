Modernan rokotetta voidaan antaa, vaikka aiemmalla rokotuskerralla olisi saanut Biontechin ja Pfizerin rokotetta.

Koronarokotusten kolmansina annoksina aletaan Uudellamaalla käyttää Modernan rokotetta aiempaa enemmän, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus).

Tulevina viikkoina monen rokotettavan lihakseen pistetään Modernan valmistamaa Spikevax-rokotetta siitä huolimatta, että edellisellä rokotuskerralla olisi saanut annoksen Biontechin ja Pfizerin Comirnaty-rokotetta.

Tällä halutaan varmistaa, että Biontechin ja Pfizerin rokotetta riittää alle 30-vuotiaiden miesten rokottamiseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) linjasi lokakuussa, että Modernan rokotteen antaminen alle 30-vuotiaille miehille tulee keskeyttää. Syynä on rokotteeseen mahdollisesti liittyvä kohonnut sydänlihas- tai sydänpussin­tulehduksen riski.

Modernan rokotetta voidaan kuitenkin antaa 12 vuotta täyttäneille naisille ja 30 vuotta täyttäneille miehille.

”Rokotteiden saatavuus Uudellamaalla on edelleen hyvä. Lisäämällä Modernan rokotteen käyttöä pystymme varmistamaan, että kaikki saavat ilman viiveitä heille parhaiten soveltuvan rokotteen”, sanoo Hus Apteekin toimialajohtaja Kerstin Carlsson tiedotteessa.

Husin apulaisylilääkärin Eeva Ruotsalaisen mukaan tutkimuksissa on todettu, että Modernan rokotteen teho on vähintään yhtä hyvä kuin Suomessa paremmin tunnetulla Biontechin ja Pfizerin rokotteella.

Maailmalta kertyneen kokemuksen perusteella eri rokotteiden käyttö ristiin on ollut turvallista, Ruotsalainen sanoo.

Myös THL on ohjeistanut, että koronarokotussarjaa voidaan tarvittaessa täydentää ja tehostaa eri rokotevalmisteella kuin rokotettava on aiemmin saanut. Kolmeakin eri rokotevalmistetta on mahdollista käyttää.