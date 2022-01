Pahin liukkaus helpottaa todennäköisesti lauantaina, jolloin on luvassa kuivempaa keliä.

Liukkaalla kaatuneet ihmiset ovat teettäneet töitä Töölön tapaturma-asemalla viimeisen kahden vuorokauden aikana.

”Vilkasta on ollut, mutta ei vielä ruuhkaa, Töölön sairaalan osastonylilääkäri Jyrki Salmenkivi kertoi.

Helsingin ja Vantaan päivystyspisteissä on ollut Salmenkiven mukaan samankaltainen tilanne.

”On ollut leikattavia ja ei-leikattavia yläraajamurtumia. Kun kävelee ulkona ja katsoo keliä, niin odotimme jopa pahempaa.”

Salmenkiven mukaan päivässä on kymmeniä potilaita ja osa lievemmän murtuman saaneista asiakkaista odottaa kotona leikkausta viikon sisällä.

”Heitä on varmaan jonossa viitisentoista.”

Salmenkiven mukaan tapaturma-osastolla osataan liukkaiden kelien tullessa odottaa potilaita.

”Se näkyy ensin päivystyksissä ja tapaturma-asemilla. Sitten se näkyy päivystysleikkauksissa ja sitä mukaa osaston täyttymisenä.”

Tämän talvikauden aikana pahiten tapaturma-asemalla näkynyt liukas jakso osui marras–joulukuun vaihteeseen.

”Silloin voitiin puhua vammatapausten ruuhkasta. Se tarkoitti, että peruimme monen päivän ajalta kiireettömät leikkaukset ja siirsimme resurssin murtumaleikkauksiin.”

Salmenkiven mukaan kaikki kiireellinen ja päivystyksellinen hoito on pystytty edelleen vaikeassa koronatilanteessakin järjestämään.

”Ongelmamme on nyt se, että HUS-sairaalat ja kuntien sairaalat ovat huolestuttavan täynnä lisääntyvien koronapotilaiden takia. Joudumme ajamaan alas ei-kiireellistä toimintaa, niin että pystymme hoitamaan kiireelliset ja päivystykselliset potilaat.”

Päivystävän meteorologin Ari Mustalan mukaan liukkain keli pääkaupunkiseudulla oli torstai-iltana, kun jään päällä oli vettä.

”Liukasta on toki edelleen. Tienpinnan lämpötilat ovat laskeneet nollan alapuolelle. Se tarkoittaa, että kadut ja tienpinnat jäätyvät, niin että pahin liukkaus on ohi. Kun on kunnon jalkineet, niillä pitäisi pärjätä.”

Mustalan mukaan lauantaina on ennusteiden mukaan jo kuivempi päivä ja helpompaa kulkea.

”Sunnuntain iltapuolesta ei vielä tiedä, silloin voi taas olla liukkautta, kun sää menee vetisemmäksi.”

Lue lisää: ”Lisää pitoa”

.