Vanha toimistokolossi on muutettu Pohjois-Pasilassa asunnoiksi. Entisestä laatikkomaisesta rakennuksesta on tullut muodoiltaan virkeä ja eloisa.

Vanha toimistotalo muutettiin asunnoiksi. 1970-luvun toimistorakennus on yksi harvoista vanhemmista rakennuksista uudella Postipuiston asuinalueella.

Perinpohjin uudistettu kerrostalo Postipuiston Tähti kohoaa sinistä tammikuun taivasta vasten. Pohjois-Pasilan läheisillä työmailla nostokurjet kurottelevat korkeuksiin, ja työntekijät häärivät rakennuksilla tuoreen valkean lumen ympäröiminä.

Toisin kuin moni lähitalo, Postipuiston Tähti on jo valmis, ja pääosassa asunnoista on asukkaita.

Pohjois-Pasilassa sijaitsevaan Postipuistoon rakennetaan paljon kokonaan uusia kerrostaloja, mutta Postipuiston Tähdellä on vuosikymmenien taakse ulottuva historia. Viimeksi se toimi vastaanottokeskuksena. Lähellä Metsälässä toimii edelleen maahanmuuttoviraston säilöönottoyksikkö.

Alun perin 1970-luvun lopulla valmistunut rakennus toimi Maaliikenne oy:n toimistotalona. Suunnittelijana oli arkkitehti Toivo Korhonen.

Kuva Postipuiston Tähdestä ennen kunnostustöiden alkua.

Ennen tuoreita muutostöitä rakennus oli ulkonäöltään laatikkomainen. Sen alaosassa kiinnittivät huomiota jykevät betonipylväät. Väriä voi luonnehtia haaleaksi, punertavanruskeaksi.

Nyt rakennus näyttää vierailijan silmään virkeämmältä ja eloisammalta. Syynä siihen ovat paitsi rakenteelliset muutokset myös voimakkaampi punertavanruskea sävy.

Ulkonäkö on muuttunut moniulotteisemmaksi erityisesti siksi, että rakennukseen lisättiin maahan tukeutuvat parvekkeet ja ikkunoita laajennettiin.

Postipuiston alueelle nousee nyt paljon uusia rakennuksia. Asuintaloksi muutettu vanha toimistorakennus muistuttaa alueen aiemmista vaiheista.

Toimistorakennuksen uudistusprojekti alkoi, kun korjausrakennusyritys U-H Rakennus osti sen itselleen joulukuussa 2019. Yritys teki laajat purkutyöt. Lähinnä vain portaikko, hissikuilu ja kantava betonielementtirunko jäivät jäljelle.

Arkkitehtonisen suunnittelun on tehnyt Arkkitehtitoimisto Marja-Riitta Norri, ja suunnittelusta vastasivat Marja-Riitta Norri, Reeta Laine ja Sanelma Hihnala. Nyt he ja työpäällikkö Petri Vehviläinen U-H Rakennuksesta esittelevät lopputulosta vierailijoille.

Pienet yksityiskohdat pistävät silmään. Ne kertovat, että taloihin liittyvä tekniikka kehittyy ja että kyseessä on nykyaikainen rakennus.

Ensinnäkin pääaulassa seinällä oleva ilmoitustaulu on sähköinen. Siihen tulevat myös isännöitsijän tiedotteet ja Ylen uutiset. Ilmoitustaulusta huolehtii isännöitsijä, joka voi välittää sen kautta tietoa, Vehviläinen kertoo.

Aulassa on myös Postin pakettiautomaatti talon asukkaiden käyttöön. Ulko-oven lähellä on pesupiste, jossa voi puhdistaa vaikkapa kuraiset saappaat tai lastenkärryt. Myös koiran tassujen huuhtelu onnistuu.

Korjaamisen yhteydessä rakennukseen lisättiin liiketila katutasoon. Liiketilan toimija ei ole vielä tiedossa, mutta tilassa on valmiudet vaikkapa ravintolalle.

Sisustusarkkitehti Sanelma Hihnala esittelee kuntosalia, jota talon asukkaat voivat vuokrata.

Talon kuntosalista asukas voi varata vuoroja maksua vastaan. Treenata voi vaikka juoksumatolla tai soutulaitteella. Kolisevia laitteita ei ole, sillä yläkerrassa asutaan eikä asukkaita saa häiritä.

Käytävät tuntuvat jossain määrin sokkeloisilta, mikä muistuttaa rakennuksen menneisyydestä toimistotalona. Historia näkyy siinäkin, että käytävät ovat osin pitkäntuntuisia ja tuovat mieleen hotellin.

Pitkät käytävät muistuttavat siitä, että rakennus on alun perin rakennettu toimistokäyttöön.

Vanhasta rakennuksesta on säilynyt rappukäytävä ja metallinen kaide, jota on turvasyistä täydennetty reikäpellillä.

Porraskäytävä on perintöä alkuperäisestä rakennuksesta, ja siinä onkin menneiden aikojen tuntua. Esimerkiksi metallinen kaide on säilytetty vanhasta talosta. Sen väri on lähellä alkuperäistä.

Valtaosassa asunnoista on iso lasitettu parveke, osassa on ranskalainen parveke. Vajaassa 20 asunnossa on myös oma sauna, Vehviläinen kertoo.

Kaikkiaan asuntoja on 97.

Liukuovilla asuntoihin luodaan avaruutta.

Talossa on totta kai myös taloyhtiön sauna, josta voi varata vuoron maksua vastaan. Löylyhuoneeseen mahtuu yhtä aikaa kymmenkunta saunojaa. Pesutilan jälkeen on pukuhuone, joka palvelee myös oleskelutilana. Siitä avautuu ovi pienelle vilvoitteluterassille.

Terassia vastapäätä on toinen kerrostalo, joten merkittävää yksityisyyttä ei ole tarjolla. Terassin ja naapuritalon väliin on kasvamassa näkösuojaksi puu.

Talosaunan löylytila on huomattavan iso. Pesuhuoneen suihkut heijastuvat löylyhuoneen lasiseinään ja näyttävät valokuvassa siltä kuin ne olisivat löylyhuoneessa.

Vierailijan silmään näyttää siltä, että toimistotiloista on onnistuttu loihtimaan kivoja asuntoja. Koot vaihtelevat 28 neliömetristä 110 neliömetriin.

Vehviläinen kertoo, että vanhan toimistotalon muuttaminen asuintaloksi oli teknisesti vaativaa.

”Vanhaa runkoa piti vahvistaa aika paljon.”

Talosta myös purettiin ylin kerros ja rakennettiin kaksi kerrosta sen tilalle.

Pääsuunnittelijana toiminut Norri huomauttaa, että vanhan betonirungon säästämisestä kertyy ilmastohyötyjä: ei tarvita uutta betonia, jonka valmistamisesta syntyisi hiilidioksidipäästöjä.

”Vanha betoni kannattaa käyttää hyödyksi ja edistää sillä tavoin kiertotaloutta.”

Norri sanoo, että betoni lujittuu sata vuotta ja pidempäänkin. Niin siis myös Postipuiston Tähden betonin lujittuminen jatkuu yhä.

Talossa sijaitsee myös Postin pakettiautomaatti.

Kalliolla seisovalle Postipuiston Tähdelle voi veikata pitkää elämää. Tulevaisuus näyttää, miten ympäristö muuttuu.

Nyt seutu on urbanisoitumassa kovaa vauhtia, kun uudet rakennukset nousevat lähistölle nopeasti. Viereiseen taloon on avattu Alepa. Kaavailujen mukaan raitiovaunuverkosto ulotetaan alueelle ja talon nurkalle tulisi pysäkki.

Alueelle tuo luonnonläheisyyttä Metsäläntien takaa alkava Keskuspuisto. Siellä sijaitsevat aika lähellä muun muassa Maunulan pähkinäpensaslehdot ja ulkoilumaja.

Postipuiston Tähden asukas voi vaikkapa ottaa talon varastosta suksensa ja lähteä hiihtämään Keskuspuiston laduille, jos lumitalvia riittää.

Fakta Postipuisto on uusi asuinalue Postipuisto rajautuu pohjoisessa Metsäläntiehen, idässä Veturitiehen ja lännessä Keskuspuistoon.

Alueesta tulee tiivis 5 000 asukkaan alue. Asuntokorttelit ovat umpikortteleita, joissa on avoimia sisäpihoja. Rakentaminen jatkuu vilkkaasti 2020-luvun puoliväliin saakka.

Liikennejärjestelyjä ja joukkoliikenneyhteyksiä parannetaan rakentamisen edetessä. Postiljooninkadun mitoituksessa on varauduttu raitiotien rakentamiseen.

Lue lisää: Vuosia tyhjillään ollut Koneen vanha pääkonttori muutettiin asunnoiksi Helsingin Munkkiniemessä

Lue lisää: Töölön 1960-luvun toimistojärkäle remontoidaan luksusasunnoiksi: Kallein huoneisto maksaa yli kolme miljoonaa euroa