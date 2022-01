Huminaa, rahinaa, sähkövaloja, metallisia rakenteita ja umpinainen laaja tila. Äänet tulevat kivihiilen kuljettimesta. Kun ympäristö on vielä eloton ja pimeä, paikka tuo mieleen tieteiselokuvien avaruusaluskohtaukset.

Olemme kuitenkin nyt noin 50 metrin syvyydessä Helsingin Ruoholahdessa, energiayhtiö Helenin Salmisaaren voimalan massiivisessa luolastossa.

Kiipeämme rakenteille, jotka ovat kallion syvyyksiin louhitun, 70 metriä korkean kivihiilisiilo kolmosen päällä. Huoltorakennelmilta on huima pudotus kivihiilimassan yläpintaan.

Nämä tilat kokevat todennäköisesti pian suuria muutoksia, sillä Helsinki päätti joulukuussa 2021 sulkea Salmisaaren hiilivoimalan viimeistään huhtikuussa 2024.

Maanalaisen siilo kolmosen yläosassa on pyörivä metallinen silta. Sieltä voi tarkkailla tilannetta siilossa. Sillalta on myös kulku hätäpoistumistielle, jota pitkin pääsee maanpinnalle.

”Onko korkean paikan kammoa?” kysyy voimalaitospäällikkö Jarmo Hagström.

Telineportailta ei kannata katsoa alas. Yllättävää, että syvällä maan uumenissa päätyy tilanteeseen, jossa huimaa.

Kaiteesta tarttuu käteen hiilipölyä. Tehokas ilmanvaihto siirtää kuitenkin luolasta pois hiilipölyä ja radonkaasua, jota sitäkin kallion uumenissa on. Maanpinnalta imetään puhdasta ilmaa tilalle.

Huoltorakenteilla on monenlaisia vempaimia, kuten valoja, vaihteita, moottoreita ja sähköjohtoja. Niitä pitää ajoittain huoltaa. Huoltajilla ei voi olla korkean eikä ahtaan paikan kammoa, Hagström kertoo.

Voimalaitospäällikkö Jarmo Hagström sanoo, että voimalan väki on ylpeä voimalasta ja sen luolastosta.

Siilon päällä olevia rakenteita on kiinnitetty luolan kattoon.

Tuotannon ja omaisuuden johtaja Timo Aaltonen sanoo, että kosteuden ja hiilipölyn vuoksi olosuhteet ovat rankat.

”Korroosiota vastaan taistellaan erityismateriaalein ja suunnitelmallisilla huoltotoimenpiteillä.”

Luolasto valmistui vuonna 2004, ja luolien yhteispituus on 4,3 kilometriä. Luolaston kautta Salmisaaren voimala saa kivihiilensä, josta tehdään sähköä ja lämpöä helsinkiläisille.

Kivihiili tuodaan Venäjältä, ja siellä kaivokset ovat pääosin Siperiassa. Helsinkiläisten koteja siis lämmitetään muinaisten siperialaisten kasvustojen voimin.

Luolasto toimii niin, että Tammasaaren satamaan tuodaan kivihiiltä, joka siirretään maanalaisille kuljettimille. Kivihiili matkaa Ruoholahdessa katujen ja rakennusten alla, eivätkä kaduilla kulkevat helsinkiläiset huomaa sitä mistään.

Neljään maanalaiseen siiloon kivihiili kulkee murskaimen kautta. Kukin siilo on halkaisijaltaan 40 metriä ja korkeudeltaan 70 metriä.

Siilon pohjasta kivihiili pudotetaan edelleen kuljettimelle. Kivihiilen matka jatkuu nostimella maan pinnalle, sitten jälleen kuljettimelle ja edelleen päiväsiiloon, josta polttoaine lopulta päätyy polttokattilaan.

Massiivisen luolaston ansiosta kivihiilen kuljetus ja varastointi on siis voitu siirtää suureksi osaksi maan alle. Kätevää helsinkiläisten näkökulmasta.

Voisiko tuulisähkön muuntaa lämmöksi, ja voisiko lämmön sitten varastoida luolaan vaikkapa hiekkaan? Tämä on tuotannon ja omaisuuden johtajan Timo Aaltosen mukaan yksi pohdittava asia, kun mietitään luolaston jatkokäyttöä.

Siilon yläosassa olevalla sillalla on monenlaista tekniikkaa: valoja, vaihteita, kaapeleita ja moottoreita. Ne tarvitsevat jatkuvaa huoltoa.

Siirrymme siilon yläosasta alaosaan. Matka taitetaan dieselautoilla huoltoluolaa pitkin. Turvallisuussyistä vain dieselautot ovat sallittuja. Bensiini syttyy herkemmin kuin diesel, ja sähköautoissa on akkupalon riski.

Autossa on varusteina muun muassa sammutin ja pelastautumishuppu, jonka avulla saa happea 10–15 minuutin ajan.

Luolan pohja on maavarainen, seinämät on rapattu. Helsingin pysäköintiluolissa kohtaa selvästi jyrkempiä ajoväyliä kuin täällä.

Luolastossa on toki myös varapoistumisteitä siltä varalta, että sieltä pitäisi päästä pakoon vaikka tulipaloa. Useassa kohtaa maan pinnalle johtaa pystykuilu, jonka pyörreportaita pitkin pääsee pelastautumaan.

Luolaston seinillä ja katossa kiertää monenlaista tekniikkaa: telineitä, sähköjohtoja, ohjaus- ja viestintäkaapeleita sekä ilmanvaihtoputkia. Erilaisia kaapeleita on noin 50 kilometriä ja lamppuja tuhannen verran.

Saavumme luolan syvimpään kohtaan. Luolasto on syvimmillään 123 metriä merenpinnan alapuolella.

Korviin kantautuu kohinaa ja rätinää, kun siilosta kuljettimelle putoava kivihiili siirtyy vinhaa vauhtia pystynostimelle ja edelleen päiväsiiloon.

Luolan pohjaa peittää ohut kerros hiilipölyä. Hengittäessä hiilipölyä ei huomaa. Ilma on täällä aina tasalämpöistä, hieman viileää, ehkä kymmenen asteen tietämillä. Millään tavalla ei pysty aistimaan, että olemme hyvin syvällä. Tunne on sama kuin jos maanpintaan olisi vain viisi metriä.

Luolan syvimmässä kohdassa pohjaa verhoaa ohut kerros hiilipölyä. Siihen jää askelista selvät jäljet eli konkreettiset hiilijalanjäljet.

Myös täällä tieteiselokuvien avaruusalusmainen tunnelma jatkuu. Meitä lukuun ottamatta paikka näyttää täysin elottomalta ja kuolleelta.

Onkohan luolastossa nähty elämän merkkejä: jyrsijöitä, lepakoita tai hyönteisiä? Ainakaan viestintäpäällikkö Maria Rousin tietoon ei ole tullut, että eläimiä olisi nähty.

Varmaan jotain elämää löytyisi, jos tarkkaan tutkittaisiin.

Mitähän voimalan väki ajattelee luolastostaan?

”Olemme ylpeitä luolista ja voimalasta”, Hagström sanoo napakasti. ”Luolat ovat ainutlaatuinen paikka maailmassa. Molemmat toimivat erittäin hyvin ja luotettavasti.”

Jatkamme matkaa. Edessä kulkeva auto nostattaa maasta kevyen hiilipölypilven.

Hiilipöly siivotaan pois luolan pohjalta säännöllisesti. Maan alla kulkee toisinaan väkeä myös rasvaamassa ja huoltamassa laitteita. Päivittäin luolastossa ei kuitenkaan käydä.

Korkeammalla luolastossa ajoväylää kostuttaa kalliosta valuva vesi. Vettä pitää poistaa luolastosta jatkuvasti.

Viestintäpäällikkö Maria Rousi kertoo, että Helenissä seurataan kiinnostuneita, mitä mahdollisuuksia nopeasti kehittyvä teknologia tarjoaa kivihiilen korvaamiseksi sekä Salmisaaren ja sen luolaston jatkokäytölle.

Luolassa on jatkuva valaistus. Ajoväylät ovat paikoin yllättävän loivia.

Salmisaaren voimalalla ja luolastolla on edessään suuria muutoksia, kun laitos suljetaan keväällä 2024. Fossiilisesta kivihiilestä halutaan eroon, jotta voidaan vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä.

Voimala säilyy Helenillä energiantuotannossa, yksi kattila jatkaa pellettien käyttöä.

Luolastokin jää Helenille, mutta sen kohtalo on avoin. Parhaillaan mietitään, miten sitä hyödynnettäisiin päästöttömän energian tuotannossa. Rousi sanoo, että alan teknologia etenee niin nopeasti, että seurattavaa ja mietittävää on paljon. Mahdollisuuksia on monenlaisia.

”Vielä on aikaa tutkia parhaita vaihtoehtoja.”

Voisiko siiloissa olla esimerkiksi hiekkaa, johon varastoitaisiin tuulisähköä lämpönä?

Helen korvaa kivihiililämpöä monin tavoin. Lämpöä haetaan esimerkiksi teollisuuden ja konesalien hukkalämmöstä ja bioenergiasta. Mustikkamaan lämpövarasto otetaan käyttöön keväällä ja Vuosaaren biolämpölaitos joulukuussa.