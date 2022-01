Kolme laitteita ostanutta miestä tuomittiin törkeästä petoksesta. Entinen tietohallinto­päällikkö Hannu Suoniemi sai jo viime vuonna yli kolmen vuoden vankeustuomion tunnustamisoikeudenkäynnissä.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi perjantaina lisää ihmisiä Helsingin kaupungin opetusviraston petosjutussa.

Jo viime vuonna viraston entinen tietohallintopäällikkö Hannu Suoniemi, 55, tuomittiin yli kolmen vuoden ehdottomaan vankeuteen törkeästä petoksesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Suoniemi tilasi vuosina 2006–2016 opetusvirastolle miljoonien edestä laitteita, jotka virasto maksoi, mutta ei koskaan saanut. Sen sijaan Suoniemi välitti laitteet eteenpäin neljälle miehelle, jotka myivät laitteet eteenpäin pääasiassa yksityishenkilöille.

Syyttäjän mukaan Suoniemi erehdytti opetusvirastoa maksamaan haamulaitteista yhteensä lähes seitsemän miljoonaa euroa ja hankki itselleen hyötyä lähes 8,5 miljoonan euron arvosta.

Suoniemen ja yhden laitteita eteenpäin myyneen miehen osalta syytteet käsiteltiin viime vuonna tunnustamisoikeudenkäynnissä, jossa syytetty tunnustaa rikokset ja saa vastineeksi lievennystä tuomioonsa. 46-vuotias mies sai vuoden ja yhden kuukauden ehdollisen tuomion törkeästä petoksesta. Nyt tuomio annettiin lopuille kolmelle miehelle.

Ankarimman rangaistuksen sai Vesa Tapani Koste, 59, joka tuomittiin kahden vuoden ja kymmenen kuukauden ehdottomaan vankeuteen törkeästä petoksesta. Oikeus katsoi, että Koste aiheutti toiminnallaan Helsingin kaupungille yli miljoonan euron vahingon.

Törkeästä petoksesta tuomittiin myös 42-vuotias mies vuoden ja kahden kuukauden ja 74-vuotias mies kymmenen kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Oikeuden mukaan kolmikko tilasi tuotteet Suoniemeltä ja haki ne tämän kodin parkkipaikalta. Oikeus katsoi miesten tienneen, että Suoniemi oli opetusviraston virkamies ja että tämä oli saanut opetusvirastolle kuuluvat laitteet haltuunsa rikollisella toiminnalla.

Miehet saivat tuotteet noin puoleen hintaan markkinahinnasta ja maksoivat ne käteisellä, tuomiossa kerrotaan.

”(Syytettyjen) toiminta on jatkunut pitkään ja toiminnassa on käytetty hyväksi Suoniemen vastuullista asemaa. Teolla on tavoiteltu ja saatu huomattavaa taloudellista hyötyä. Tekoa voidaan pitää siten kokonaisuutena arvostellen törkeänä”, oikeus kirjoitti tuomiossaan.

Kolmikon lisäksi jutussa tuomittiin perjantaina ehdolliseen vankeuteen kaksi ihmistä.

Kosteelta tuotteita ostanut ja niitä edelleen eteenpäin myynyt 52-vuotias mies tuomittiin törkeästä rahanpesusta puolen vuoden ehdolliseen vankeuteen.

Mies kertoi tienneensä, että laitteet olivat lähtöisin Suoniemeltä sekä tämän virka-asemasta. Oikeus katsoi, että miehen täytyi ymmärtää, ettei Suoniemi voinut myydä mahdollisesti virka-asemansa perusteella saamiaan laitteita yksityishenkilölle.

Lisäksi Suoniemen lähipiiriin kuulunut henkilö tuomittiin tuottamuksellisesta rahanpesusta vuoden ehdolliseen vankeuteen. Oikeuden mukaan hän oli ottanut vastaan, käyttänyt ja pitänyt hallussaan Suoniemen törkeällä petoksella hankkimia varoja yhteensä lähes 180 000 euron edestä. Oikeus kuitenkin katsoi, että hän ei tiennyt Suoniemen toiminnasta tai varojen laittomasta alkuperästä, eikä siten toiminut tahallisesti.

Syytteessä oli myös yhden Suoniemelle laitteita toimittaneen firman edustaja. Käräjäoikeus kuitenkin hylkäsi hänen syytteensä törkeästä petoksesta koska oikeus katsoi, että oli mahdollista, ettei hän tiennyt Suoniemen toiminnasta ja siitä, että laitteet eivät päätyneet Helsingin kaupungille.

Tuomitut määrättiin myös korvaamaan Helsingin kaupungille yhteensä runsaat 1,7 miljoonaa euroa yhteisvastuullisesti Suoniemen kanssa. Suurimpiin korvauksiin määrättiin Koste, jonka maksettavaksi yhteisvastuullisesti Suoniemen kanssa oikeus määräsi lähes 1,2 miljoonaa euroa.