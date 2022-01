Luistelijan ystävä kannatteli häntä siihen asti, että pelastushenkilöstö pääsi paikalle.

Retkiluistelija vajosi jäihin lauantai-iltapäivällä Espoon Suvisaaristossa, kertoo Suomenlahden merivartiosto Twitterissä.

Jäihin putosi myös toinen ihminen, joka pääsi kuitenkin meripelastusjohtaja Janne Ryönänkosken mukaan ylös vedestä.

”Heillä oli hyvät varusteet mukana, kuten naskalit ja pelastusköysi. Nämä auttoivat tilanteessa. Toinen [luistelijoista] oli päässyt ylös vedestä ja sitä kautta auttamaan toista ihmistä, joka oli jäänyt avantoon. Ylös päässyt piti pelastusköydellä avannossa olijaa pinnalla sen verran, että pelastusyksiköt pääsivät paikalle.”

Vedessä pidempään ollut retkiluistelija kuljetettiin Ryönänkosken mukaan Meilahden sairaalaan. Hän oli tajuissaan mutta kärsi hypotermiasta.

Jääolosuhteet ovat Ryönänkosken mukaan muuttuneet Suomenlahdella merkittävästi muutamien päivien aikana.

”Alueella on ollut useamman päivän ajan luoteis-pohjoistuuli, joka on aiheuttanut sen, että tuulen mukana on lähtenyt paljon jäätä pois ja ajelehtinut etelän suuntaan. Sulan veden ja jään välinen raja on huomattavasti lähempänä rantaa kuin mitä se oli esimerkiksi viikko sitten.”

Muuttuneiden olosuhteiden takia jäille lähtöä kannattaa Ryönänkosken mukaan harkita vakavasti. Jos jäille mennään, on noudatettava erityistä varovaisuutta.

"Aiemmin tutut ja turvalliset paikat eivät välttämättä ole tänään tai huomenna niin turvallisia. Olosuhteet muuttuvat nopeasti.”