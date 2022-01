Matkustajan omalla vastuulla on selvittää kohdemaiden maahantulosäädökset ja rajoitukset. Myös lentoyhtiöt saattavat vaatia negatiivia koronatestituloksia.

Suomessa on viime viikkojen aikana painokkaasti siirrytty pois koronaviruksen laajamittaisesta testaamisesta ja jäljittämisestä. Epidemiassa keskitytään nyt vakavaoireisten testaukseen ja hoitoon.

Linjaus on herättänyt keskustelua siitä, miten sairastetun koronataudin voi jatkossa todistaa.

Muun muassa Helsingin Sanomissa sunnuntaina julkaistussa mielipidekirjoituksessa kysytään, miten sairastettu koronatauti on nykyisellään mahdollista todistaa, jos haluaisi matkustaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan viralliseen koronavirustestiin ei ole yleensä tarvetta hakeutua, jos on perusterve, yleisvointi on hyvä ja ihmisellä on lieviä hengitystieoireita.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) suosittelee lieväoireisille kotitestin tekemistä. Oireettomille altistuneille STM suosittaa kahta kotitestiä kolmen päivän välein.

Miten testauskriteerien muuttaminen vaikuttaa matkustamiseen ja miten matkalle mielivän tulisi nyt siis toimia?

Voiko koronatestiin mennä rokottamattomana, jos tarvitsee todistuksen negatiivisesta koronatestistä koronapassiin?

”Lähtökohtaisesti aikuisten tulisi hoitaa matkustukseen tai koronapassin saamiseksi tehtävä testaus yksityisellä sektorilla omalla kustannuksellaan”, sosiaali- ja terveysministeriön (STM) osastopäällikkö Taneli Puumalainen kertoi HS:n haastattelussa joulukuussa.

Matkustaessa tulee myös huomioida, että osa kohdemaista tai lentoyhtiöistä saattaa vaatia käsin allekirjoitettua ja leimattua todistusta negatiivisesta koronatestistä.

Entä, jos tietää sairastavansa koronatautia ja suunnittelee matkustavansa ulkomaille esimerkiksi myöhemmin keväällä?

STM:n mukaan kotitestin positiivisen tuloksen voi varmentaa virallisella testillä esimerkiksi silloin, kun on tarve saada tulos koronapassia varten.

Täysi rokotussarja ja koronapassi ovat yksinkertaisin tapa varmistaa matkustamisen sujuvuus Suomeen palatessa. Täydeksi rokotussarjaksi THL katsoo yleisesti kaksi rokoteannosta.

Sairaana tai oireisena ei tule kuitenkaan matkustaa, vaikka todistukset olisivat kunnossa.

Lähes kaikkia Suomeen saapuvia koskevat tällä hetkellä tartuntatautilakiin ja aluehallintovirastojen määräyksiin perustuvat terveysturvallisuustoimet. Maahantulon toimet eivät koske vuonna 2007 tai sen jälkeen syntyneitä lapsia ja nuoria, eivätkä joitain erityisryhmiä.

Suomeen saapuessa pitää siis pystyä esittämään joko todistus täydestä rokotussarjasta tai todistus alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta koronavirustaudista tai testitodistus aikaisintaan 72 tuntia ennen maahan saapumista annettu negatiivinen testitulos.

Jos maahan tullessa tulijalla ei ole mitään yllä mainittuja todistuksia, pitää hänen osallistua koronatestiin maahantulopisteellä ja lisäksi mennä uuteen testiin 3–5 vuorokauden sisällä Suomeen tulosta.

Sama vaatimus uusintatestistä 3–5 arkipäivän kuluessa koskee myös niitä, jotka saapuvat maahan pelkästään negatiivisella testitodistuksella tai ovat saaneet vain yhden rokotuksen.

Jos käy niin, että sairastuu koronavirustautiin ja joutuu sen vuoksi lykkäämään rokotetta, on sairastetusta taudista mahdollista saada todistus. Tällöin matkalle on mahdollista lähteä todistuksen turvin puolen vuoden ajan.

Matkustaessa tulee myös ottaa huomioon kohdemaiden mahdolliset rajoitukset ja maahantulosäännökset.

Esimerkiksi Ruotsin viranomaiset tiukensivat joulukuun lopussa maahantulosäädöksiään. Tällä hetkellä kaikilta yli 12-vuotiailta Ruotsiin saapuvilta ulkomaalaisilta vaaditaan todistus negatiivisesta koronavirustestistä, joka on otettu 48 sisällä ennen maahan saapumista. Testitodistusta ei voi korvata koronapassilla. Käytäntö on voimassa tammikuun loppuun asti.

Maiden maahantulosäännökset ja rajoitukset voivat muuttua nopeallakin aikataululla ja matkustajan täytyy itse ottaa selvää siitä, mikä kohdemaan tai mahdollisten välilaskumaiden ajantasainen tilanne on. Tietoa eri maiden tilanteesta on mahdollista etsiä muun muassa Ulkoministeriön matkustustiedotteiden kautta.