”Ihmiset hiihtävät niillä vähän omalla vastuullaan” – Luonnonlumilatujen kunto on pk-seudulla heikko, tykkilumetetuilla laduilla voi vielä hiihtää

Tykkilumella tehdyt ladut ovat pääosin hiihtokunnossa pääkaupunkiseudulla.

Plussakelit ja sateinen sää koituivat pääkaupunkiseudulla lukuisten luonnonlumilatujen kohtaloksi.

Lue lisää: Hiihtäminen onnistuu yhä vajaalla kymmenellä tykki­lumiladulla pääkaupunki­seudulla, luonnonladut ovat lohduttomassa kunnossa

Kaikki toivo hiihtohurmoksesta ei kuitenkaan ole menetetty, sillä tykkilumetetuilla laduilla pääsee vielä hiihtämään.

Esimerkiksi Paloheinässä on hiihdettävissä noin kolme kilometriä lumetettua latua. Suomen Ladun toimipisteessä puhelimeen vastannut Antti Laitinen kertoi, että hiihtäjiä on riittänyt viikonloppuna yllättävänkin paljon. Sunnuntaina Paloheinässä järjestetään hiihtokilpailut, jolloin ladut ovat varattuina kisan osanottajille.

”Lumipatjaa on puoli metriä, eikä sitä sade hävitä. Maaliskuun puoleenväliin asti voi varmasti Paloheinässä hiihtää”, Laitinen kertoo.

Paloheinän luonnonlumiladuille Laitinen ei suosittele lähtemään.

”Luonnonlumiladut ovat hyvin moninaisessa kunnossa, voi olla jäisiä tai maata pilkottaa. Ihmiset hiihtävät niillä vähän omalla vastuullaan. En suosittele hiihtämään niillä; voi tulla tökkäyksiä, jos suksi osuu esimerkiksi kiveen.”

Latutilannetta reaaliaikaisesti seuraavien verkkosivustojen ladulle.fi ja latutilanne.fi ja ulkoliikunta.fi perusteella hiihdettäviä latuja löytyy myös Espoosta ja Vantaalta.

Esimerkiksi Vantaan Petikosta löytyy tykkilumetettua latua jokunen kilometri. Petikon osalta ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, kuinka kauan latuja saadaan pidettyä kunnossa.

”Urat menevät nopeasti huonoon kuntoon, kun tulee lämpimiä kelejä. Sään armoilla ollaan, lisää lunta kaivataan”, kertoi HS:lle perjantaina Vantaan kaupungin markkinointipäällikkö Laura Invenius.

Inveniuksen mukaan Vantaan Hakunilan ladut pidetään hiihtokunnossa säässä kuin säässä ensi viikolla järjestettävää Suomen Cupin osakilpailua varten.

Espoon Leppävaarassa on tykkilumetettua latupohjaa kuntohiihtäjille ja sprinttaajille. Alueella järjestettiin lauantaina lasten hiihtokilpailut, joiden jälkeisestä latujen kunnostamisesta ei ole palveluissa merkintää.

Espoon Oittaalla osa laduista on verkkopalvelujen mukaan hiihdettävissä. Laduilla on lauantaina ollut sohjoa, joka osaltaan on myös seurausta hiihtäjien suuresta määrästä.