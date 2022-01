Puolueita jakavat eniten terveyspalvelujen maksullisuus ja hyvinvointialueiden rahoitus.

Matkustanko tulevaisuudessa kauemmas isompaan sote-keskukseen vai säilytetäänkö lähiterveysasemani? Parantuvatko mielenterveyspalvelut? Miten ikääntyvää vanhempaani tulevina vuosina hoidetaan?

Tällaisia kysymyksiä moni länsiuusimaalainen miettii, kun aluevaalit lähestyvät päivä päivältä. Puolueet lupaavat keskenään paljon samoja asioita, mutta erojakin löytyy.

Tässä jutussa selvitetään, miten Länsi-Uudenmaan ehdokkaiden kannat jakautuvat puolueittain kymmenessä keskeisessä aluevaaleja koskevassa kysymyksessä. Tiedot ovat peräisin HS:n aluevaalikoneesta. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen muodostavat Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Siuntio, Inkoo, Raasepori, Hanko, Lohja, VIhti ja Karkkila.

Yksi sote-uudistuksen polttavista kysymyksistä koskee sitä, mistä palveluja tulevaisuudessa saa. Pitäisikö palvelut keskittää isompiin sote-keskuksiin? Vai tulisiko palveluiden löytyä mahdollisimman läheltä asukkaita, vaikka se nostaisi kustannuksia?

Länsi-Uusimaa on koko Suomeen verrattuna tiheästi asuttu alue, mutta sen sisään mahtuu myös maaseutua. Alueen kunnat ovat keskenään erilaisia: Länsi-Uudellemaalle mahtuu yli 270 000 asukkaan Espoo, mutta myös vain runsaan 5 000 asukkaan Inkoo.

Länsi-Uudellamaalla suurin osa puolueista asemoituu kohtuullisen neutraaleiksi kysymyksessä lähipalveluista.

Vihreitä ja kokoomusta lukuun ottamatta puolueet ovat enemmän eri kuin samaa mieltä seuraavan väittämän kanssa: ”On tärkeämpää luoda keskitettyjä, eri palvelut saman katon alle kokoavia sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä kuin pyrkiä pitämään palvelut mahdollisimman lähellä.”

Kokoomus ja vihreät asettuvat kysymyksessä vain aavistuksen verran janan toiselle puolelle, eli ne suhtautuvat hieman positiivisemmin isompien sote-yksiköiden perustamiseen.

Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kokoomuksen Henrik Vuornos kannattaa vaalikonevastauksensa perusteella sote-yksiköiden keskittämistä.

"On järkevää koota sosiaali- ja terveyspalveluita riittävän suuriin yksiköihin, jotta palvelut ovat laadukkaita ja kustannustehokkaita järjestää. Esimerkiksi terveysasemilla on saatu merkittävää hyötyä siitä, että terveyskeskukseen on tuotu fysioterapia-, mielenterveys- ja erikoislääkäripalveluita saman katon alle. Näin asiansa voi saada kerralla kuntoon ja voidaan vähentää pompottelua pisteeltä toiselle", Vuornos kirjoittaa.

Viime aikoina on puhuttu paljon siitä, miten terveydenhuolto selviää, kun hoitajista on pulaa koko maassa. Suomi ikääntyy vauhdilla, ja hoitajamitoituksen ja vanhuspalvelujen kaavailtujen uudistusten on laskettu lisäävän hoitajien tarvetta entisestään.

Työikäisten suomalaisten määrän ennustetaan vähenevän tulevina vuosikymmeninä, joten hoitajapulaan ehdotetaan usein yhdeksi ratkaisuksi ulkomaisten hoitajien houkuttelemista Suomeen. On arvioitu, että Suomi tarvitsisi jopa kymmeniätuhansia hoitajia ulkomailta vuoteen 2030 mennessä.

Länsi-Uudellamaalla melkein kaikki puolueet ovatkin sitä mieltä, että ulkomaisten työntekijöiden tuloa töihin Suomeen on helpotettava.

Vain yksi puolue haraa vastaan: perussuomalaiset vastustavat ehdotusta.

Puolueen puheenjohtaja, kirkkonummelainen Riikka Purra vastustaa tiukasti ulkomaisten hoitajien työhöntulon helpottamista. Vaalikonevastauksessaan Purra ei suoraan perustele, miksi ulkomaisten hoitajien rekrytoimista ei pitäisi helpottaa, vaan hän esittää muita keinoja työvoimapulan helpottamiseksi.

”Palkka ei ole kummoinen suhteessa työmäärään. Ensisijainen ja tärkein toimi hoitoalan ongelmien korjaamiseksi on lisätä resursseja. Parempaa johtamistakin tarvitaan, samoin sujuvampia prosesseja ja turhan poistamista, mutta ilman lisäresursseja tämä ei onnistu. Alalta poistuneita on kyettävä houkuttelemaan takaisin."

Puolueiden välille syntyy selkeitä eroja, kun kysytään, onko julkisten terveyspalvelujen maksullisuus hyvä asia. Vahvimmin maksuja puolustaa kokoomus, kiivaimmin taas vastustaa vasemmistoliitto. Vasemmistoliittoa ja Sdp:tä lukuun ottamatta kaikki muut puolueet pitävät maksuja hyvänä asiana.

Espoolainen vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu ja entinen kansanedustaja Kari Uotila on väitteen kanssa jyrkästi eri mieltä.

”Maksut rasittavat eniten pienituloisia ja johtavat usein palveluitten välttämiseen ja sairauden pahenemiseen ja sen myöhempien kustannusten kasvamiseen", Uotila kirjoittaa vaalikonevastauksessaan.

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma puolestaan pitää maksuja hyvänä asiana.

”Se, että ihmiset joutuvat maksamaan palvelustaan edes vähän, saa heidät yleensä vaatimaan parempaa palvelua ja myös arvostamaan sitä. Otan esimerkiksi käyttämättömät terveyskeskusajat, jotka tulevat veronmaksajille kalliiksi. Jos terveyskeskuskäynnistä tulee aina lasku silloinkin, kun ei olekaan saapunut vastaanotolle, ihmiset ehkä myös peruvat aikojaan ajoissa. Samalla on oltava mahdollisuus maksuttomaan käyntiin esimerkiksi vähävaraisille eläkeläisille ja työttömille.”

Aluevaltuustot päättävät asiakasmaksuista, ja maksujen tulee olla samat koko hyvinvointialueella. Laki ja asetukset määräävät maksujen enimmäismäärät, ja osa palveluista on tarjottava maksuttomana.

Aluevaaleissa on joitakin aiheita, joiden kohdalla puolueet tuntuvat olevan kovin samanmielisiä. Mielenterveys on niistä yksi: Länsi-Uudellamaalla kaikki puolueet haluavat, että mielenterveysongelmien ehkäisyyn ja hoitoon käytettävää osuutta terveydenhoidon menoista kasvatetaan.

Myös hoitajien parempi palkkaus saa vihreää valoa kaikilta puolueilta. Se ei ole yllätys, sillä etenkin koronapandemian aikana hoitajapula on tullut hyvin näkyväksi ja palkoista on keskusteltu paljon.

Usein poliittisissa keskusteluissa kysymys palkoista palautuu kuitenkin työmarkkinakysymykseksi. Poliitikot vetoavat usein siihen, että Suomessa palkkaneuvottelut sovitaan työmarkkinaosapuolten kesken, eivätkä poliitikot voi sanella palkkojen suuruutta.

Demarikansanedustajan Maria Guzeninan mukaan tilanne on kuitenkin niin kriittinen, että päätöksiä tarvitaan pian.

”Vaikka meitä poliittisia päättäjiä suorastaan käsketään pysymään pois palkkakeskustelusta, on hoitajapula äitynyt jo kriisiksi ja ratkaisuja tarvitaan nopeasti. Hyvinvointiyhteiskunnan toimivuus riippuu siitä, onko meillä ammattitaitoisia ihmisiä tekemässä yhteiskunnan toimivuuden kannalta korvaamatonta työtään. Jos tähän ei saada kestävää ratkaisua, ei voida myöskään taata hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuutta”, Guzenina kirjoittaa vaalikoneessa.

Kuten nykyisin kunnat, tulevaisuudessa myös hyvinvointialueet voivat päättää, ottavatko ne käyttöön palveluseteliä. Palvelusetelillä voi hankkia esimerkiksi yksityisiltä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajilta palveluja, jotka julkisen vallan kuuluu järjestää.

Puolueista kaikki vasemmistoliittoa lukuun ottamatta kannattavat palvelusetelin käyttöä. Palveluseteliä puolustetaan usein vetoamalla asiakkaan valinnan mahdollisuuksiin ja siihen, että hyödyntämällä yksityisiä palveluja voidaan helpottaa julkisen puolen ruuhkaa.

Vastustajat taas perustelevat kantaansa usein sillä, että peruspalvelut on tärkeää pitää julkisen puolen järjestäminä ja hallinnoimina.

Lastensuojelun palvelujen järjestäminen sen sijaan jakaa puolueita enemmän. Nykyisistä hallituspuoleista kaikki paitsi Rkp haluavat siirtää lastensuojelulaitosten ylläpitoa julkiselle puolelle.

Noin 80 prosenttia lastensuojelulaitoksista oli THL:n mukaan yksityisten yritysten ylläpitämiä vuonna 2018. Vielä 1980-luvun lopulla yksityisten osuus oli alle neljännes.

”Monesti julkisen sektorin, yritysten ja järjestöjen yhteistyö tuottaa hyvää tulosta. Toisaalta se edellyttää tehokasta valvontaa. Olennaista on varmistaa, että hyvinvointialue istuu kuskin paikalla”, vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö kirjoittaa vaalikonevastauksessaan.

Yksi tulevien vuosikymmenten iso kysymys on vanhusten hoito, sillä suomalaisten ikääntyneiden määrä kasvaa voimakkaasti. Perinteinen pitkäaikainen vanhusten laitoshoito on viime vuosina vähentynyt, kun kotona asumisen ensisijaisuutta on painotettu.

Lähes kaikki puolueet suhtautuvat jokseenkin myönteisesti kotihoidon osuuden kasvattamiseen edelleen. Vain vasemmistoliitto asettuu kysymyksessä hieman enemmän kielteiselle puolelle.

Entä sitten rahanjako? Sote-uudistuksessa verorahoja siirretään valtiolle, josta niitä jaetaan hyvinvointialueille. Tässä rahanjaossa Länsi-Uudenmaan on laskettu kuuluvan häviäjiin eli menettävän tulevaisuudessa rahaa.

Idea on, että rahaa siirretään sellaisille alueille, joissa väestö on iäkkäämpää ja sairaampaa. Vaalikonekysymyksenä tämä kysymys on pikemminkin arvokysymys, sillä aluevaltuutetut eivät voi asiaan suoraan vaikuttaa.

Kriittisimmin rahanjakoon suhtautuu kokoomus. Hallituspuolueista järjestelmää puolustavat tiukimmin vasemmistoliitto ja keskusta, Sdp ja vihreät asettuvat keskivaiheille.

Myöskään maakuntavero ei ole aluevaltuutettujen päätettävissä. Ehdokkaiden vastaukset kertovat kuitenkin puolueiden suhtautumisesta asiaan.

Verossa kyse on siitä, että hyvinvointialueille annettaisiin oikeus verottaa alueellaan asuvia ihmisiä. Veron vaikutus vaihtelisi huomattavasti asuinpaikan mukaan. Taloudellisesti ja väestökehityksellisesti heikommassa asemassa olevissa maakunnissa tulisi painetta nostaa veroa.

Toisaalta maakuntaveron käyttöönotto loisi maakunnille kannustimen sote-kustannusten hillitsemiseen.

Kysymys jakaa hallituspuolueita. Länsi-Uudellamaalla veroa kannattavat vasemmistoliitto, vihreät ja Sdp ja vastustavat keskusta ja Rkp. Jyrkimmin veroa vastustaa oppositiopuolue kokoomus.