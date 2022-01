Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella puolueita jakavat eniten lastensuojelun järjestäminen ja paperittomien palvelut.

Kaksi Uudenmaan kaupunkia, Vantaa ja Kerava, muodostavat vuoden 2023 alusta lähtien yhteisen hyvinvointialueen. Nyt valittavat poliitikot päättävät siis tulevina vuosina koko alueen asioista.

Mutta mitä eroja puolueiden välillä on tärkeissä sosiaali- ja terveydenhuollon kysymyksissä?

Tässä jutussa perataan puolueiden kannat HS:n vaalikoneen 10 kysymykseen. Puolueet on asetettu kussakin kysymyksessä janalle ehdokkaiden vastauksista lasketun keskiarvon perusteella.

Hyvinvointialueet päättävät, kuinka paljon asiakkaat maksavat julkisista terveyspalveluista. Maksuilla voidaan kerätä tuloja, joita hyvinvointialueiden on verotusoikeuden puuttuessa muuten itsenäisesti lähes mahdotonta kerätä.

Vantaalla ja Keravalla terveyspalvelujen maksullisuutta kannattavat voimakkaimmin Rkp ja kokoomus. Vasemmistoliitto vastustaa maksullisuutta jyrkimmin, ja myös demarit ja vihreät suhtautuvat maksuihin kielteisesti.

Keravan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Anne Karjalaisen (sd) mielestä terveysasemakäyntien tulisi olla maksuttomia.

”Jo nyt on mahdollista hakea asiakasmaksun alentamista tai perimättä jättämistä. Lääkärin, hoitajan tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotto terveysasemalla tulisi olla maksuton”, Karjalainen kirjoittaa vaalikonevastauksessaan.

Maksujen enimmäismäärät määräävät laki ja asetukset, ja osa palveluista on tälläkin hetkellä tarjottava maksuttomana.

Viime aikoina on puhuttu paljon siitä, miten terveydenhuolto selviää, kun hoitajista on pulaa koko maassa. Suomi ikääntyy vauhdilla, ja hoitajamitoituksen ja vanhuspalvelujen uudistusten on laskettu lisäävän hoitajien tarvetta entisestään.

Työikäisten suomalaisten määrän ennustetaan vähenevän tulevina vuosikymmeninä, joten hoitajapulaan ehdotetaan usein yhdeksi ratkaisuksi ulkomaisten hoitajien houkuttelemista Suomeen. On arvioitu, että Suomi tarvitsisi jopa kymmeniätuhansia hoitajia ulkomailta vuoteen 2030 mennessä.

Vantaalla ja Keravalla kaikki puolueet perussuomalaisia lukuun ottamatta ovatkin sitä mieltä, että ulkomaisten työntekijöiden tuloa töihin Suomeen on helpotettava.

Perussuomalaisten vantaalaisvaltuutettu Tanja Aidanjuuri-Niemi ei usko ulkomaisten hoitajien ratkaisevan työntekijäpulaa.

”Ulkomaalaisten hoitajien kielitaito on usein puutteellinen ja heitä käytetään toistuvasti pelkkinä hoiva-avustajina, jolloin maahanmuuttajahoitajista saatava apu hoitajapulaan jää vaillinaiseksi”, Aidanjuuri-Niemi kirjoittaa vaalikoneessa.

Yksi aluevaalien polttavista kysymyksistä koskee sitä, mistä palveluja tulevaisuudessa saa. Pitäisikö palvelut keskittää isompiin sote-keskuksiin? Vai tulisiko palvelupisteiden olla mahdollisimman läheltä asukkaita, vaikka se nostaisi kustannuksia?

Palveluiden keskittämistä kannattaa esimerkiksi Vantaan kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Sakari Rokkanen.

”Tärkeintä on turvata palveluiden laatu ja saatavuus. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella etäisyydet ovat lyhyet ja kaikki palvelut ovat lähellä ja hyvin saavutettavissa. Erikoistuneempia palveluita on fiksu keskittää suurempiin yksiköihin”, Rokkanen kirjoittaa vaalikonevastauksessaan.

Puolueista alkaa löytyä enemmän hajontaa, kun kysytään, pitäisikö alle 25-vuotiaille tarjota maksuton ehkäisy. Tällä hetkellä ilmainen ehkäisy tarjotaan molemmissa kunnissa alle 20-vuotiaille, ja lisäksi Vantaalla alle 25-vuotiaat saavat pitkäaikaisen ehkäisyn, eli kierukan tai kapselin, maksutta.

Maksutonta ehkäisyä perustellaan usein sillä, että kokeilut ovat osoittaneet sen vähentävän raskaudenkeskeytyksiä ja nuorten ei-toivottuja raskauksia.

Puolueista etenkin vasemmistoliitto, vihreät ja demarit kannattavat ehdotusta voimakkaasti, kun taas kristillisdemokraatit kallistuvat vastustavalle kannalle.

”Nuorenkin pitää kantaa vastuunsa ihmissuhteistaan. Seurustella ja tutustua voi ilman intiimiä suhdetta”, perustelee kielteistä kantaansa kristillisdemokraattien vantaalaisvaltuutettu ja entinen kansanedustaja Jouko Jääskeläinen vaalikonevastauksessaan.

Aluevaltuutetut voivat lain asettamissa rajoissa päättää palvelujen ulkoistamisesta yksityisten yritysten järjestettäviksi sekä sosiaali- että terveyspalveluissa.

Sosiaalipalvelujen puolelle kuuluvassa lastensuojelussa palveluja on ostettu enenevissä määrin yksityiseltä puolelta. Noin 80 prosenttia lastensuojelulaitoksista oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan yksityisten yritysten ylläpitämiä vuonna 2018. Vielä 1980-luvun lopulla yksityisten osuus oli alle neljännes.

Viime vuosina lastensuojelun kustannukset ovat lisääntyneet Suomessa, ja esimerkiksi Vantaalla lastensuojelun asiakkaiden määrä on kasvussa.

Lastensuojelulaitosten ylläpidon siirtäminen enemmän julkiselle puolelle saa suurinta kannatusta vasemmistoliitosta. Ehdotusta eivät kannata kokoomus, Liike Nyt ja Rkp.

Vasemmistoliiton kansanedustajan, vantaalaisen Jussi Saramon mukaan voiton maksimointiin pyrkivä yritystoiminta ei kuulu lastensuojeluun.

”Lastensuojelussa tarvitaan kuitenkin myös yksityisiä toimijoita. Jokaiselle kodin ulkopuolelle sijoitetulle lapselle pitää saada hänelle sopivin paikka – nykyistä useammin sijaisperhe tai ammatillinen perhekoti. Moni lapsi ja nuori tarvitsee kuitenkin vahvempaa tukea, jolloin laitos on oikea paikka ja niiden pitäisi olla lähtökohtaisesti julkisia”, Saramo kirjoittaa vaalikonevastauksessaan.

Aluevaaleissa on joukko teemoja, joista puolueet ovat valtakunnallisesti ja myös Vantaalla ja Keravalla kovinkin samanmielisiä. Yksi aiheista on mielenterveys.

HS:n vaalikoneessa kysyttiin, pitäisikö mielenterveyteen liittyvissä ongelmissa taata oikeus hoitoon esimerkiksi seitsemän päivän sisällä, vaikka se lisäisi kustannuksia. Tämä tavoite ei vaikuta jäävän Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella ainakaan aluevaltuutettujen tahdosta kiinni, sillä kaikki puolueet kannattavat ehdotusta vankasti.

Hallitus sai marraskuussa valmiiksi lakiesityksen hoitotakuusta, joka toisi oikeuden hoitoon pääsyyn viikon sisällä. Mielenterveysjärjestöt ovat arvostelleet esitystä siitä, että siihen eivät sisältyisi varsinaiset psykoterapeuttiset tai psykososiaaliset hoidot.

Yksi tulevien vuosikymmenten iso kysymys on vanhusten hoito, sillä suomalaisten ikääntyneiden määrä kasvaa voimakkaasti. Samalla kustannukset kasvavat, ja yhdeksi osaksi ratkaisua on ehdotettu kotihoidon sähköisten palvelujen lisäämistä.

Kotikäyntejä korvattaisiin siis osittain videopuheluilla ja älylaitteilla. Niiden on arvioitu sekä tuovan säästöjä että mahdollistavan palveluiden saamisen lähemmäs asiakkaita myös harvaan asutuilla alueilla.

Vantaalla ja Keravalla suurin osa puolueista suhtautuu myönteisesti sähköisten palvelujen lisäämiseen. Vain kristillisdemokraatit sijoittuvat kysymyksessä aavistuksen verran kielteiselle kannalle.

Puolueet ovat myös varsin samanmielisiä, mitä tulee alueen paloasemiin: kaikki haluavat säilyttää olemassa olevat paloasemat.

Yksimielisyys ei ole yllättävää, sillä alueella on jo nyt pulaa paloasemista. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos sai keväällä Etelä-Suomen aluehallintovirastolta (avi) moitteet siitä, että Vantaalla pelastuslaitos ei ehdi useisiin ykkösriskiluokan kohteisiin tavoiteajassa eli enintään kuudessa minuutissa.

Niinpä Vantaalle aiotaan perustaa neljä uutta paloasemaa. Keravan maantieteellisten rajojen sisällä ei ole paloasemaa, mutta Keravan ja Tuusulan paloasema sijaitsee Keravan ja Tuusulan rajalla, melko lähellä Keravan keskustaa.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen on tarkoitus toimia sote-uudistuksen jälkeenkin vanhalla alueellaan eli sekä Keski-Uudenmaan että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueilla.

Kaikkein eniten puolueet jakautuvat, kun kysytään paperittomien palveluista.

Laki takaa paperittomille oikeuden kiireellisiin terveyspalveluihin kuten ensiapuun. Joissain kunnissa, esimerkiksi Helsingissä, heille on annettu oikeus myös laajempaan terveydenhoitoon.

Helsingissä päätöstä on perusteltu muun muassa sillä, että paperittomien ihmisten vaivat kannattaa hoitaa mieluummin edullisemmassa perusterveydenhuollossa kuin kiireellisesti kalliissa erikoissairaanhoidossa. Kuntaliiton vuonna 2020 tekemän selvityksen mukaan kaikissa kunnissa palveluita sai yhteensä 700–1 100 paperitonta.

Paperittomien palvelujen laajentamista vastustaa kiivaimmin perussuomalaiset. Myös Liike Nyt, kristillisdemokraatit ja kokoomus kallistuvat kielteiselle kannalle. Vahvimmin laajempia palveluja kannattavat vasemmistoliitto ja vihreät.

”On inhimillistä ja taloudellisesti järkevää hoitaa sairautta jo siinä vaiheessa, kun se ei aiheuta kallista kiireellistä hoitoa. Paperittomuutta tulee kuitenkin aktiivisesti vähentää muilla kuin sosiaali- ja terveyspoliittisilla toimilla”, kirjoittaa vaalikonevastauksessaan vihreä vantaalaisvaltuutettu Eva Tawasoli.

Sote-uudistuksessa verorahoja siirretään valtiolle, joka jakaa niitä hyvinvointialueille. Tässä rahanjaossa Vantaan ja Keravan on laskettu kuuluvan voittajiin. Se tulee siis todennäköisesti saamaan nykyistä isomman sote-budjetin, joskin laskelmat voivat vielä muuttua.

Vantaalla ja Keravalla eduskunnan oppositiopuolueet kokoomus, perussuomalaiset ja Liike Nyt vastustavat rahanjaon periaatteita mutta eivät erityisen voimallisesti. Hallituspuolueista periaatetta kannattavat eniten vasemmistoliitto ja keskusta.

”Tätä periaatetta noudatetaan kuntien valtionosuuksissakin, ja se sopii myös sote-alueisiin. Nämä iäkkään ja sairaan väestön alueet ovat kasvattaneet työvoimankin tänne vauraammille alueille, joten tällainen tulonsiirto voidaan nähdä paitsi perustuslain mukaisen tasa-arvon toteuttajana myös kasvattajakorvauksena näille alueille”, kommentoi vaalikonevastauksessaan keskustan pitkäaikainen vaikuttaja ja keravalaisvaltuutettu Timo Laaninen.