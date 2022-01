Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjaa koronarajoitusten jatkamisesta tiistaina.

Asiakas- ja yleisötiloja koskevia rajoituksia jatketaan todennäköisesti tämän viikon jälkeen, arvioi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) vt. toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi. Hän on pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän jäsen.

Ryhmä tekee linjauksen koronarajoituksista tiistaina ja antaa suositukset Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (avi), joka päättää rajoitusten jatkamisesta.

Mäkijärvi pitää rajoitusten jatkamista terveydenhuollon kannalta tärkeänä.

”Viime viikolla oli jo pelkästään Hus-Labin testeissä Hus-alueella 25 000 tartuntaa ja muut päälle.”

Potilasmäärät ovat myös suuria. Maanantaiaamuna Husissa oli Mäkijärven mukaan 23 tehohoitopotilasta. Potilasmäärä vie 40 prosenttia käytettävissä olevista tehopaikoista. Normaalisti infektiopotilaat täyttävät 10 prosenttia tehopaikoista.

Mäkijärven mukaan tartunta- ja potilashuippua ei ole vielä saavutettu.

”Ovathan nämä sellaisia lukuja ja ennusmerkkejä, että vaikeaksi näkisin vielä lähteä rajoituksia purkamaan.”

Mäkijärven mukaan arviot omikronaallon loppumisesta vaihtelevat helmikuun puolivälistä helmikuun loppuun. Se painaa vaakakupissa, kun koronakoordinaatioryhmä pohtii mahdollisten rajoitusten kestoa.

Viime viikolla avi päätti, että lasten ja nuorten sisäharrastustoiminta saa jatkua. Näin myös pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suositteli.

”Viime viikon keskusteluun vedoten veikkaus on, että siihen päätökseen ei kosketa.”

Mäkijärvi haluaa edelleen muistuttaa ihmisiä, että nämä kävisivät ottamassa koronarokotukset.

”Ja jääkää kotiin, jos on vähänkään flunssaoireita.”

Vantaan sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja, koronakoordinaatioryhmän jäsen Timo Aronkytö uumoilee hänkin, että rajoituksia jatketaan.

Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö on hyvin kriittinen rajoitusten jatkamisen suhteen.

Samaan aikaan Aronkytö on sitä mieltä, ettei rajoitusten jatkamisessa tällaisenaan ole järkeä.

”Eli minä toivoisin, ettei niitä nykymuodossaan jatkettaisi”, hän sanoo.

Aronkytö perustelee näkemystään sillä, että nykyisten rajoitusten aikana ”epidemia on kiihtynyt kolminkertaiseksi”.

”Nyt tilanne on se, että yleisötilaisuudet on kielletty ja kuntosalit suljettu ja samaan aikaan kaupat ja museot ovat auki. Kauppakeskusten penkeillä ei saa istua, mutta muuten kauppakeskukset ovat auki. Näillä rajoituksilla epidemia on vain kiihtynyt, joten voi kysyä, onko niillä mitään vaikuttavuutta?” hän kysyy.

”Ihmisillä ei ole sellaista kriisitietoisuutta kuin ennen, eikä nykyisiä rajoituksia ymmärretä.”

Aronkydön mukaan koko tilannekuva on Etelä-Suomessa tällä hetkellä väärä, ja se pitäisi päivittää.

”Jos pelätään, että terveydenhuolto luhistuu, niin sitten pitäisi lisätä terveydenhuollon kantokykyä ja lisätä terveysturvallisuustiedottamista sekä puhua esimerkiksi maskipakosta. Jos halutaan rajoituksia, pitäisi etsiä vaikuttavia rajoitustoimia.”

Nyt voimassa oleva asiakas- ja yleisötilojen sulku on voimassa 24. tammikuuta saakka. Muut rajoitukset ovat voimassa pidempään. Esimerkiksi sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kielto on voimassa tammikuun loppuun asti. Etätyösuositus on voimassa helmikuun puoliväliin.