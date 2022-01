Poliisi on pidätetty virasta. Tilanne alkoi siitä, että poliisi epäili pojan ampuneen raketteja ihmisjoukkoon.

Poliisista tehty rikosilmoitus on selvitettävänä poliisirikossyyttäjällä.

Helsingin poliisissa työskentelevä poliisi on pidätetty virasta, koska hänen epäillään kohdistaneen voimakeinoja jo raudoitettuun henkilöön uutenavuotena. HS:n tietojen mukaan raudoitettu henkilö oli alaikäinen teini.

Helsingin poliisi tiedotti maanantaina iltapäivällä, että tapaukseen liittyvä poliisimies on pidätetty virasta. Syyttäjä Heidi Savurinne puolestaan vahvisti Helsingin Sanomille torstaina, että syyttäjälaitoksessa on selvitysvaiheessa poliisin tiedotetta vastaava tapaus, jossa on tarkoitus selvittää alaikäiseen uutenavuotena kohdistuneita voimakeinoja.

Juttua ei vielä torstaina ollut jaettu syyttäjälaitoksessa kenellekään tutkintaa johtavista poliisirikossyyttäjistä, eikä kyse kyse ollut vielä varsinaisesta rikosepäilystä. Savurinteen mukaan selvityksessä on se, avataanko tapauksesta tutkinta pahoinpitelystä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Poliisimiehet ilmoittivat kollegansa epäasiallisesta käytöksestä esimiehelleen.

Poliisi kertoi maanantaina tiedotteessaan, että poliisipartio epäili henkilön ampuneen muita ihmisiä kohti ilotulitteita julkisella paikalla Helsingin keskustassa.

Poliisipartio sai henkilön kiinni lyhyen takaa-ajon jälkeen. Henkilö vastusti poliisimiestä, minkä takia hänelle laitettiin käsiraudat.

”Kiinnioton suorittanut poliisimies jatkoi edelleen voimakeinojen käyttämistä poliisin hallintaan ottamaan henkilöön. Tätä eivät muut paikalla olleet poliisimiehet hyväksyneet, vaan ilmoittivat asiasta esimiehelleen”, poliisi kertoo tiedotteessa.

Helsingin poliisi teki poliisirikosasiaan liittyvän rikosilmoituksen Syyttäjälaitokselle. Poliisimies on pidätetty virantoimituksesta ja virkamiesoikeudellinen menettely on aloitettu, kertoo apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoinen tiedotteessa.

Syyttäjä huolehtii poliisien tekemiksi epäiltyjen rikosten esitutkinnan johtamisesta.

Oikaisu 17.1.2022 klo 16.03: Syyttäjä vahvisti HS:n kertomat tiedot torstaina, ei perjantaina, kuten jutussa virheellisesti kerrottiin.