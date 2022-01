Suomen kolmanneksi suurimman hyvinvointialueen valtuustoon valitaan 79 valtuutettua. Alueen äänioikeutetuista reilut 61 prosenttia on espoolaisia.

Kokoomus on odotetusti voittamassa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vaalit. Puolue on ollut johtopaikalla ennakkoäänten laskemisesta alkaen.

Kokoomuksen ääniosuus on yli 30 prosenttia.

Länsi-Uudenmaan asukkaista 12 prosenttia on ruotsinkielisiä. Alueella vahva puolue rkp sai ennakkoääniä kolmanneksi eniten. Rkp näytti ennakkoäänien jälkeen uhkaavan jopa sdp:n toista sijaa. Nousu toiseksi suurimmaksi puolueeksi olisi vaali-ilmiö.

Rkp:n ääniharavaksi oli nousemassa puolueen varapuheenjohtaja Henrik Wickström. Aktiivisesti koko alueella kampanjoinut Inkoon kunnanhallituksen puheenjohtaja keräsi ennakkoäänestyksessä koko maan neljänneksi suurimman äänipotin, yli 3 000 ääntä.

Wickström kertoi HS:lle uskovansa, että kilpailu Sdp:n ja Rkp:n välillä tulee olemaan tiukka, koska Rkp:n äänestäjät äänestävät usein aktiivisesti myös varsinaisena vaalipäivänä. Rkp:n suosion Wickström uskoo liittyvän erityisesti äänestäjien huoleen kaksikielisten palveluiden kuihtumisesta.

”Toinen sija olisi vahva signaali kaksikielisten palveluiden puolesta.”

Neljäntenä Länsi-Uudenmaan ennakkoäänten jälkeen oli vihreät ja viidentenä perussuomalaiset.

475 000 asukkaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on Suomen kolmanneksi suurin hyvinvointialue. Suurempia ovat vain Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi. Asukasluvun mukaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuustoon valitaan 79 valtuutettua.

Uudenmaan hyvinvointialueista kymmenen kunnan muodostama Länsi-Uusimaa on maantieteellisesti laajin. Kuntien lisäksi hyvinvointialueeseen kuuluu Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos. Kuntien rakenne vaihtelee noin 293 000 asukkaan Espoosta 5 000 asukkaan Inkooseen ja kaupunkiympäristöistä maaseutualueisiin.

Etukäteen Länsi-Uudenmaan pienissä kunnissa pelättiin, miten niiden ääni suuressa hyvinvointialueessa kuuluu. Reilut 61 prosenttia alueen äänioikeutetuista on espoolaisia. Kun äänistä oli laskettu yli 57 prosenttia, espoolaiset ehdokkaat olivat viemässä 50 paikkaa 79 paikasta. Vielä tuossa vaiheessa ääntenlaskentaa kaikista kunnista oli ainakin yksi ehdokas menossa läpi. Hangosta, Inkoosta, Karkkilasta ja Siuntiosta yksi ehdokas kustakin kunnasta.

Äänestäjiä Espoon ulkopuolella varmasti kiinnostaa Lohjan ja Raaseporin sairaaloiden asema.

Espoon valtapuolue kokoomus sai viime kesän kuntavaaleissa 35,8 prosenttia espoolaisten äänistä. Espoon kokoomuslaisista läpi ovat menossa ainakin kaikki kansanedustajat Mia Laiho, Kai Mykkänen ja Pia Kauma. Läpi ovat menossa myös kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnell, väitöstutkija Mervi Katainen, joka on entisen pääministeri Jyrki Kataisen vaimo ja Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Henrik Vuornos ja Tere Sammallahti Espoosta.

Kokoomus oli alueen kunnista suurin puolue kuntavaaleissa myös Lohjalla, Siuntiossa ja Vihdissä. Vihdistä kokoomukselta on menossa läpi Tapio Karjalainen, kun ääniä oli laskettu vajaa 40 prosenttia.

Sdp:n ääniharava Länsi-Uudellamaalla on kansanedustaja, entinen peruspalveluministeri Maria Guzenina. Hän on Espoon kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Sdp:ltä läpi on menossa myös entinen kansanedustaja, Lohjan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Joona Räsänen. Räsäsen lisäksi lohjalaisista sosiaalidemokraateista on menossa läpi Maaret Laine. Vihdistä sdp:n ehdokkaista vahvimmalta näyttää Eeva Hiilan läpimeno.

Ainoana puolueen puheenjohtajana Länsi-Uudellamaalla oli ehdokkaana perussuomalaisten Riikka Purra Kirkkonummelta. Hän on todennäköinen läpimenijä. Perussuomalaisista läpi menossa on myös espoolainen kansanedustaja Arja Juvonen. Läpi menee todennäköisesti myös lohjalainen kansanedustaja, perussuomalaisten entinen puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo.

Rkp on Länsi-Uudenmaan kunnista suurin puolue jopa viidessä kunnassa eli Hangossa, Inkoossa, Kauniaisissa, Kirkkonummella ja Raaseporissa ja Siuntiossa se jäi viime kuntavaaleissa niukasti kokoomuksen jälkeen, mutta niillä on yhtä paljon valtuustopaikkoja. Rkp haluaa varmistaa, että ihmiset saavat hoitoa omalla äidinkielellään oli se suomi tai ruotsi.

Rkp:ltä on menossa läpi inkoolainen Henrik Wikström. Ainoa rkp:n kansanedustaja Länsi-Uudellamaalla on Kauniaisten kaupunginhallituksen puheenjohtaja Veronika Rehn-Kivi. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa istuva Rehn-Kivi on todennäköinen läpimenijä.

Vihreiden espoolaisesta kansanedustajasta Saara Hyrköstä on tulossa myös aluevaltuutettu. Vihreistä myös Espoon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Henna Partanen on menossa myös aluevaltuustoon.

Vasemmistoliitolta vahvimmin matkalla aluevaltuustoon on entinen kansanedustaja Kari Uotila Espoosta. Kristillisdemokraateilta paljon ääniä on saanut Ari Mönttinen Lohjalta.

Espoon lisäksi hyvinvointialueen väestökasvukuntia ovat vain Kauniainen, Kirkkonummi ja Vihti. Niiden väestönkasvu perustuu vieraskielisen väestön kasvuun. Länsi-Uudenmaan asukkaista 13 prosenttia puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea.

Hyvinvointialueen kuudessa kunnassa Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä väestö on pienenemässä. Karkkila ja Vihti muodostavat nykyisin perusturvakuntayhtymä Karviaisen.

Samalle hyvinvointialueella mahtuu Uudenmaan sairain kunta Karkkila ja Kauniainen, jossa sairastetaan vähemmän monia tavallisia sairauksia kuin muualla. Sairastavuuden mittarina on käytetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sairastavuusindeksiä, jossa on mukana seitsemän vakavaa sairausryhmää.

Uudenmaan kunnista Karkkilassa ja Hangossa ollaan sairaampia kuin koko maassa keskimäärin. Kauniaisen lisäksi Espoo kuuluu Uudenmaan kolmen terveimmän kunnan joukkoon.

Hyvinvointialueiden perustamisvaiheessa Länsi-Uudenmaan suurin ongelma on ollut erilaisten tietojärjestelmien yhteensovittaminen. Alueen kunnissa on ollut 36 erilaista potilastietojärjestelmää ja jo pelkästään tuhansia ruokapalvelusopimuksia.

Alue onkin vaatinut valtiolta lisärahoitusta tietojärjestelmien muutostöille, niin että hyvinvointialueen toiminta saadaan aikataulussa rullaamaan.