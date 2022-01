Into kolmansien rokotteiden ottamiseen hiipuu – Helsingissä suunnitellaan jo asukkaiden kotiin soittamista

Helsingissä erityisesti yli 60-vuotiaiden rokotusinto on vähentynyt, Espoossa ensi viikolle on varattu puolet vähemmän rokotusaikoja kuin kuluvalle viikolle.

Helsingissä moni yli 60-vuotias ei ole vielä hakenut kolmatta korona­rokotetta, kertoo Helsingin terveyspalvelujen johtaja Leena Turpeinen. Sen vuoksi Helsingissä on päätetty aloittaa suora yhteydenotto niihin yli 60-vuotiaisiin, jotka eivät vielä ole ottaneet kolmatta rokotetta tai varanneet rokotusaikaa, vaikka aikaraja on täyttynyt eli toisesta rokotteesta on jo tarvittavan pitkä aika.

”Meillä kaikki yli 60-vuotiaat eivät ole käyneet [hakemassa kolmatta rokotetta]. Alamme soittaa heille, joilla on jäänyt rokotussarja kesken”, kertoo Turpeinen.

"Se näkyy selkeästi, että kolmas rokote on se, joka suojaa kaikkein parhaiten. Kakkosen läpi tulee infektioita.”

Esimerkiksi 60–64-vuotiaista kolmannen rokotteen on saanut vain alle 65 prosenttia, vaikka toisen annoksen on hakenut 90 prosenttia ikäryhmästä.

Turpeinen toivoo, että ajanvarauksettomien rokotuksien lisääminen nostaa rokotusaktiivisuutta. Yli 60-vuotiaiden, joille ajanvaraukseton kolmas rokoteannos on ollut tarjolla jo aiemmin, keskuudessa niin ei kuitenkaan juuri ole tapahtunut.

”[Ajanvaraukseton rokotus] ei ole mitenkään näkyvästi lisännyt yli 60-vuotiaiden rokotusaktiivisuutta”, kertoo Turpeinen.

Turpeinen kertoo, että kolmansien rokotusten ottaminen on jo hidastumassa ja aikoja on tällä hetkellä vapaana paljon.

Lue lisää: Helsinki jakaa nyt kolmansia koronarokotuksia ilman ajanvarausta

Viikolla kaksi Helsingissä jaettiin vielä yhteensä 57 000 rokoteannosta, joka on Turpeisen mukaan eniten koko koronarokotus­kampanjan aikana.

Tällä hetkellä annetuista rokotteista valtaosa on kolmansia annoksia. Viikolla kaksi niiden osuus kaikista annetuista koronarokotteista oli noin 90 prosenttia. Lähes 150 000 helsinkiläistä on yhä täysin rokottamattomia.

Yhteensä yli 12-vuotiaista helsinkiläisistä noin 39 prosenttia on saanut kolmannen rokotteen. Se on vähemmän kuin kansallinen keskiarvo, joka on hieman yli 40 prosenttia.

”Joulun tienoilla Helsinki jäi vähän jälkeen muista, kun niin isolle määrälle aukesi mahdollisuus [kolmansiin] rokotuksiin. Järjestäytyminen otti aikansa, nyt tilanne on lauennut”, kertoo Turpeinen.

Kolmansia rokotteita saavat tällä hetkellä kaikki täysi-ikäiset sekä 12–17-vuotiaat voimakkaasti immuunipuutteiset. Turpeisen mukaan alaikäisten riskiryhmäläisten osalta Helsingissä odotetaan valtakunnallista ohjeistusta.

Terveydenhoitaja Roosa Rantala rokotti Ella Montosen Messukeskuksen rokotuspisteellä keskiviikkona.

Espoossa lähes 41 prosenttia yli 12-vuotiaista oli keskiviikkoon mennessä saanut kolmannen rokoteannoksen. Kaupungin koronarokotuksista vastaavan projektipäällikön Tuulia Vengasahon mukaan yli 60-vuotiaista kolmannen rokotteen on saanut 83 prosenttia siihen oikeutetuista – eli heistä, jotka ovat saaneet kaksi ensimmäistä rokotetta.

Espoossa yli 60-vuotiaiden keskuudessa kolmansiakin rokotteita on haettu kohtuullista tahtia. Rokotusinto on hiipunut ennemmin nuoremmissa ikäryhmissä, kertoo Vengasaho.

”Alle viisikymppisten ikäryhmissä on eniten sellaisia, jotka eivät ole hakeneet [kolmatta rokotetta].”

”Yksi vaikuttava tekijä on nykyinen epidemiatilanne, moni on saattanut sairastaa koronan hiljattain”, arvelee Vengasho.

Espoossa avataan lauantaina ajanvaraukseton rokotus myös kolmansien annosten osalta. Vengasaho toivoo sen innostavan ihmisiä rokotukseen, sillä myös Espoossa rokotustahti on jo hiipumassa.

Kuluvalle viikolle rokotusaikoja on varattu yli 20 000 – ensi viikolle vain 11 000. Espoossa rokotusajan voi tällä hetkellä saada samalle päivälle.

Vantaalla kolmannen rokoteannoksen oli keskiviikkoon mennessä saanut 43 prosenttia yli 12-vuotiaista.