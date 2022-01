Sote-uudistuksen myötä seiniä karsitaan Helsingissäkin ja terveyskeskuskäyntien maksuttomuutta voi olla vaikea puolustaa, arvioi toimialajohtaja Juha Jolkkonen.

Kun muu Suomi kerääntyy sunnuntaina vaaliuurnille, jäävät helsinkiläiset kotiin.

Uudenmaan erillisratkaisun tuloksena Helsinki säilyy omana kokonaisuutenaan, jossa sote-palveluista päättävät jatkossakin kaupunginvaltuutetut.

Sote-uudistus koskee kuitenkin myös Helsinkiä: kaupunki ei enää päätä sosiaali- ja terveystoimen rahoituksesta itse, vaan verorahat siirretään valtiolle, joka jakaa niistä osan takaisin Helsingille.

Heti vuoden 2023 alussa muutos tuskin näkyy vielä kaupunkilaisille mitenkään, sanoo Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan johtaja Juha Jolkkonen.

”Se on tavoite. Tämä on helsinkiläisille muita hallitumpi muutos, kun ei tule uutta hallinnon tasoa.”

Joitain hallinnollisia muutoksia tapahtuu Helsingissäkin. Pelastustoimi liitetään sosiaali- ja terveystoimeen, ja suunnitelmissa on yhdistää pakettiin myös koulujen oppilashuolto.

Vaikka muutokset näkyvät ainakin alkuvaiheessa lähinnä virkamiehille ja poliitikoille, ne ovat luonteeltaan merkittäviä.

Helsingin on laskettu menettävän uudistuksessa rahaa, ja se näkyy ajan myötä palveluissa. Valtio myös ohjaa palvelujen järjestämistä tulevaisuudessa enemmän, joten kuntapäättäjien valta pienenee.

Valtiolle siirretyt verorahat aiotaan tulevaisuudessa jakaa hyvinvointialueille niin, että jaolla tasoitetaan alueiden eroja sairastavuudessa ja väestön ikärakenteessa.

Nykyisten laskelmien mukaan Helsingin sote-budjetti kasvaa jatkossa hitaammin kuin tähän saakka. Vuoteen 2029 mennessä helsinkiläisten sote-palvelujen rahoitusta joudutaan sopeuttamaan noin 70 miljoonaa euroa nykytasoon verrattuna.

Soten ja pelastustoimen kokonaisbudjetti on Helsingissä vuosittain noin 2,35 miljardia euroa. Sopeutuksen – eli käytännössä rahoituksen leikkauksen – suuruutta voi arvioida vertaamalla sitä esimerkiksi terveysasemien vuosibudjettiin, joka on 100 miljoonaa euroa. 70 miljoonaa euroa vastaa myös karkeasti arvioituna puolta vanhusten hoivapalveluiden vuosittaisista kustannuksista.

”On sillä merkitystä”, Jolkkonen sanoo.

Toisaalta laskelmat eivät ole vielä lukkoon lyötyjä ja siirtymäaikana maan hallituksetkin ehtivät vaihtua.

”Tähän liittyy huomattavia epävarmuuksia ja vaikeutta suunnitella palveluja, kun emme tiedä, minkälaisena valtio näkee meidän rahoitustarpeemme”, Jolkkonen sanoo.

”Mutta on selvää, että helsinkiläiset menettävät rahaa.”

Peruspalveluja on pakko parantaa, mutta helppoa siitä ei tule, sanoo Juha Jolkkonen.

Yksi sote-uudistuksen tavoitteista on parantaa peruspalveluja, esimerkiksi sujuvoittaa terveyskeskuskäyntejä. Tämä on tietysti tavoite Helsingissäkin.

”Painopistettä pitää siirtää hallitusti peruspalveluihin. Nyt on vähitellen ajauduttu siihen, että rahoitus on valunut liikaa erikoissairaanhoitoon”, Jolkkonen sanoo.

Hallitus sai marraskuussa valmiiksi lakiesityksensä hoitotakuusta, joka takaisi kiireettömään hoitoon pääsyn terveysasemalle viikossa. Jos laki menee läpi, se velvoittaa hyvinvointialueita ja Helsinkiä järjestämään perusterveydenhuoltonsa niin, että aikaraja toteutuu.

Jolkkosen mukaan tavoite on oikea mutta sen toteutuksesta ei tule helppoa.

Ensinnäkin Helsingin terveysasemilla on jo nyt pulaa lääkäreistä. Toisekseen tavoitetta kohti lähdetään reippaalta takamatkalta: koronapandemia on pidentänyt hoitoon pääsyä. Ennen pandemiaa kiireettömien aikojen odotusaika saatiin parhaimmillaan kymmeneen päivään, mutta siitä on menty huonompaan suuntaan.

Tilanne on siis se, että tavoitteet kovenevat ja samaan aikaan rahoitus pienenee. Jolkkosen mukaan yksi tapa ratkoa ongelmaa on nähdä hoitoon pääsy joustavasti.

”Ei voi olla niin, että sen täytyy aina tarkoittaa nimenomaan lääkärille pääsyä, vaan kyseeseen voi usein tulla myös muun ammattilaisen antama palvelu. Ja erityisesti sähköisiä palveluja täytyy käyttää yhä useammin.”

Koska rahoitusta täytyy ohjata nykyistä enemmän peruspalveluihin, se tarkoittaa väistämättä suhteessa vähemmän rahaa erikoissairaanhoitoon kuin nykyisin.

Uudenmaan erillisratkaisuun kuuluu yhtenä osana erikoissairaanhoidosta huolehtivan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) säilyttäminen, joskin uudestaan perustettuna Hus-yhtymänä. Se jatkaa Husin toimintaa kuten aiemminkin.

Rahoituksen niukentuminen tarkoittaa Jolkkosen mukaan myös Husissa tehostamista ja esimerkiksi sähköisten palvelujen lisäämistä.

”Mutta kun peruspalvelut saadaan paremmin toimimaan, niin tavoitehan on, että se sitten vähentäisi myös erikoissairaanhoidon tarvetta.”

Tähän asti etenkin vaurailla kunnilla, kuten Helsingillä, on budjettia tehdessään ollut varaa pohtia, mihin ne haluavat erityisesti käyttää rahaa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Miljoonia on ollut mahdollista siirrellä käyttökohteiden välillä, kun kaupunkia on pyöritetty omista rahapusseista käsin.

Nyt tämä mahdollisuus kapenee selvästi, kun ison sote-toimialan rahoitus tulee valtiolta. Talouskehyksen lisäksi valtio ohjaa aiempaa suoremmin myös itse toimintaa.

”Sote-palvelut yhdenmukaistuvat koko maassa. Jos ministeriö haluaa, että jotain tiettyä asiaa tehdään tietyllä tavalla, se ohjaa koko Suomea”, Jolkkonen sanoo.

Vielä on vaikeaa arvioida, mitä ohjaus tarkoittaa helsinkiläisten palvelujen kannalta.

”Valtiolliset toimijat eivät ole vielä kyenneet erittelemään, minkälainen ohjausmallista tulee. Mutta toiminnalle tullaan kyllä asettamaan suoremmin strategisia tavoitteita.”

Jonkinlaista liikkumavaraa hyvinvointialueet ja Helsinki saavat jatkossakin asiakasmaksujen keräämisellä. Helsingissä esimerkiksi terveyskeskuslääkärillä käynti on jo vuosia ollut maksutonta.

Valtuutetut päättävät tulevaisuudessa maksuista. Jolkkonen arvioi, että maksuttomuutta voi olla vaikea puolustaa.

”Helsingin, kuten muidenkin alueiden, on valvottava etujaan valtion suuntaan. Jos yhdellä alueella on mahdollisuus olla perimättä asiakasmaksuja ja muilla ei, alueen voi olla vaikea perustella valtiolle, miksi sen rahoitusta kuitenkin pitäisi nostaa”, Jolkkonen selittää ongelmaa.

”Toki tämä on vain spekulaatiota.”

Jolkkonen on toiminut Helsingin soten ylimpänä johtajana jo vuosia: vuodesta 2017 toimialajohtajana ja sitä ennen virastopäällikkönä.

Yksi aluevaalien keskeisistä kysymyksistä on valtakunnallisesti se, kuinka laajasti lähipalveluita täytyy tarjota.

Vaikka Helsinki on alueena kovin erilainen verrattuna maantieteellisesti laajoihin hyvinvointialueisiin, Jolkkosen mukaan myös pääkaupungissa on syytä tarkastella seinien määrää.

”Meillä on edelleen aika sirpaleinen palveluverkko: palveluja on jopa noin 300 osoitteessa.”

Sote-uudistuksen yksi tavoite on, että eri palveluja saisi useammin samasta paikasta. Tällöin ihmisten ongelmia voitaisiin ratkaista paremmin kokonaisuutena. Tästä syystä keskittäminen on myös Helsingissä perusteltavissa, Jolkkonen sanoo.

Palveluita ei hänen mukaansa suunnitella keskitettäväksi vain muutamaan isoon keskukseen, vaan kaupungissa on myös tulevaisuudessa esimerkiksi pienempiä terveysasemia ja neuvoloita.

Isommat yksiköt halutaan sijoittaa parhaimpien liikenneyhteyksien äärelle.

”Esimerkiksi Haagaan, jonne tulee Raide-Jokeri, suunnitellaan isoa terveys- ja hyvinvointikeskusta ja perhekeskusta.”

” ”Helsinki on kantanut koronasta mittaansa isompaa vastuuta.”

Palveluiden saavutettavuus ei ole lyhyiden välimatkojen Helsingissä kaupunkilaisten suurin murhe, Jolkkonen sanoo.

Sote-johtaja on sen sijaan huolissaan siitä, miten korona-ajan kasvattama hoito- ja palveluvelka vaikeuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon tilannetta vuosia. Tautitilanne on useasti pandemian aikana ollut pahin pääkaupunkiseudulla, joten myös ihmisten elämää on rajoitettu paljon.

”Helsinki on kantanut koronasta mittaansa isompaa vastuuta, ja sen heijastevaikutukset näkyvät vielä pitkään.”

Valtiolta tulevassa rahoituksessa pitäisi Jolkkosen mukaan ottaa huomioon myös Helsingin erityispiirteet, kuten muuta maata runsaampi asunnottomuus, nuorten erittäin yleiset mielenterveysongelmat ja ison vieraskielisen väestön palvelutarpeet.

”Näitä piirteitä ei ole nyt rahoitusmallissa läheskään riittävästi huomioitu.”