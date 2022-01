Koronaviruksen omikronmuunnos vie nyt varhaiskasvatuksen henkilökuntaa sairaslomille ja karanteeneihin sitä vauhtia, että päivähoidon jo ennestään vaikea henkilöstötilanne on kriisiytynyt.

Helsinki alkaa siirtää henkilökuntaa kirjastoista ja muista toiminnoistaan paikkaamaan varhaiskasvatuksen akuuttia henkilöstöpulaa.

Varhaiskasvatuksen henkilöstötilanne on ollut hälyttävän huono jo pidemmän aikaa. Koronaviruksen räjähdyksen lailla leviävä omikronmuunnos on kuitenkin kriisiyttänyt jo ennestään vaikean tilanteen, sillä henkilökuntaa on paikoin sairaslomilla hyvin paljon.

”Olemme käyneet tilannetta ja varautumissuunnitelmaa läpi ja miettineet, millä keinoilla pystymme pitämään päiväkodit auki”, sanoo Helsingin vs. varhaiskasvatusjohtaja Ulla Lehtonen.

Lue lisää: Helsingissä laadittu vara­suunnitelma päivä­kotien ja koulujen auki pitämiseksi – ”Elämän on voitava jatkua”

”Meillä on eri puolilla kaupunkia noin 10–20 päiväkotia, joissa tilanne on henkilökunnan suhteen se, että tarvitsemme ulkopuolista apua. Eli kaikkia päiväkoteja nämä henkilökuntasiirrot eivät koske.”

Tiedossa on, että henkilökuntaa siirretään ainakin kirjastoista eli kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta. Lehtosen mukaan työntekijöiltä on kuitenkin tulossa useammalta eri toimialalta.

”Työ on vielä kesken sen suhteen, mistä kaikkialta työntekijöitä tulee.”

Tarkoitus on, että työntekijät siirretään uusiin tehtäviinsä mahdollisimman pian, luultavasti jo ensi viikolla.

Täysin uudesta toimintatavasta ei ole kyse, vaan vastaavalla toimittiin Helsingissä koronakriisin alussa vuoden 2020 keväällä.

”Silloin varhaiskasvatuksesta siirtyi soteen ihmisiä, kun varhaiskasvatuksen perheitä suositeltiin olemaan kotona. Ja kun lapset palasivat varhaiskasvatukseen, meille tuli työntekijöitä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta.”

Lisäksi 10 leikkipuistoa on tälläkin hetkellä suljettuna siksi, että niiden työntekijöitä on siirretty päiväkoteihin.

Uusia työntekijöitä tulisi yksi tarvitsevaa päiväkotia kohden. Heille järjestetään päivän mittainen perehdytys, ja he tekevät työtään kelpoisten työntekijöiden rinnalla.

Laki määrittää varhaiskasvatuksen työntekijöille tarkat kelpoisuusehdot. Lehtosen mukaan käsillä olevassa kriisitilanteessa painopiste on kuitenkin enemmän siinä, että laki myös velvoittaa kaupungin tuottamaan varhaiskasvatusta.

”Ketään uutta työntekijää ei laiteta yksin avaamaan tai sulkemaan päiväkotia, ja heidän perehdytyksensä jatkuu ammattilaisten rinnalla lapsiryhmässä.”

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen arvioi aiemmin, että kouluja ja päiväkoteja jouduttaneen sulkemaan henkilöstöpulan vuoksi, mikäli ennusteet omikronaallosta pitävät paikkansa.

Suomen- ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen henkilöstöpulasta on viime aikoina uutisoitu tiuhaan, ja esimerkiksi Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Nasima Razmyar (sd) on kuvaillut tilannetta jo lähes katastrofaaliseksi.

Joulukuussa 2021 suomenkielisten varhaiskasvatuksen opettajien kokonaisvaje oli Helsingissä 37,2 prosenttia ja lastenhoitajien 23,1 prosenttia.