Keskusta oli kolmantena, perussuomalaiset neljäntenä kun äänistä oli laskettu vähän yli 40 prosenttia.

Kokoomus johti aluevaaleissa Keski-Uudellamaalla 25,2 prosentin kannatuksella, kun äänistä oli laskettu vähän yli 40 prosenttia.

Aivan kokoomuksen kannoilla tuli Sdp 24,0 prosentilla. Ero oli vain 1,2 prosenttiyksikköä.

Kolmantena oli keskusta 14,7 prosentilla ja neljäntenä perussuomalaiset 12,8 prosentilla.

Vasemmistoliitto oli ennakkoäänten jälkeen viidentenä 6,3 prosentilla ja vihreät 6,2 prosentilla.

Keski-Uudenmaan äänioikeutetuista 21,2 prosenttia antoi äänensä ennakkoäänestyksessä. Se oli Vantaa-Kerava -hyvinvointialueen jälkeen toiseksi vähiten koko maassa.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen muodostavat Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Tuusula ja Pornainen. Kuntien ehdokkaista valitaan 69 poliitikkoa aluevaltuustoon, joka aloittaa toimintansa maaliskuun alussa.

Keski-Uudenmaan kunnista neljä on keskenään suhteellisen samaa kokoluokkaa. Hyvinkää on suurin kaupunki 47 000 asukkaalla ja Järvenpää toiseksi suurin 45 000 asukkalla. Nurmijärvellä asuu on noin 44 000 ja Tuusulassa noin 39 000 ihmistä.

Kun äänistä oli sunnuntai-iltana yhdeksän aikaan laskettu vähän yli 40 prosenttia, näytti siltä, että suurimman puolueen paikasta käydään kokoomuksen ja Sdp:n välillä ja kisa kolmannesta ja neljännestä sijasta keskustan ja perussuomalaisten välillä.

Kokoomus on johtava puolue Hyvinkäällä, Tuusulassa ja Nurmijärvellä. Sdp pitää Järvenpäässä niukasti suurimman puolueen asemaa. Isoista kunnista perussuomalaiset on Sdp:tä isompi Nurmijärvellä, ja Tuusulassa paikkamäärä valtuustossa on sama.

Keskusta taas pitää valtaa alueen pienemmissä kunnissa, noin 20 000 asukkaan Mäntsälässä ja 5 000 asukkaan Pornaisissa.

Kun äänistä oli laskettu vähän yli 40 prosenttia, näytti Keski-Uudenmaan ylivoimaiseksi äänikuninkaaksi nousevan entinen pääministeri, keskustan Matti Vanhanen.

Kovilla äänimäärillä olivat menossa läpi myös ainakin kokoomuksen Kimmo Behm Nurmijärveltä, perussuomalaisten nurmijärveläinen ehdokas Maiju Tapiolinna, sekä demareista nurmijärveläinen Sirkka Nousu, hyvinkääläinen Irma Pahlman ja Järvenpään kaupunginhallituksen puheenjohtaja Eemeli Peltonen.

Kokoomuksen ehdokkaista läpi olivat menossa esimerkiksi nurmijärveläinen mäntsäläläinen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen, järvenpääläinen Helinä Perttu ja Tuusulan pormestari Kalle Ikkelä.

Demareilta läpi olivat menossa läpi myös entinen pääministeri, mäntsäläläinen Antti Rinne Hyvinkäällä läpi oli menossa esimerkiksi demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto.

Perussuomalaisista läpi olivat menossa ennakkoäänten jälkeen myös television ”Remontti-Reiskana” tutuksi tullut perussuomalaisten Jorma Piisinen Järvenpäästä, kansanedustaja Ari Koponen Tuusulasta ja puoluesihteeri Arto Luukkanen Järvenpäästä.

Hyvinkääläinen Olli Savela oli ennakkoäänten jälkeen nousemassa vasemmistoliiton Keski-Uudenmaan ääniharavaksi. Vihreistä läpi oli menosssa esimerkiksi nurmijärveläinen Leni Pispala.

Keski-Uudellamaalla painitaan monien samojen ongelmien kanssa, kuin suurimassa osassa maata. Asukkaat ikääntyvät vauhdilla, ja hoitajapula rapauttaa palveluja. Lastensuojelun tarve kasvaa.

Nykyisten laskelmien perusteella Keski-Uusimaa kuuluu sote-uudistuksen rahanjaossa häviäjiin, eli sen rahoitus tulee todennäköisesti heikentymään nykyisestä.

Keski-Uudenmaan kunnat perustivat muutama vuosi sitten sote-kuntayhtymä Keusoten, jonka pohjalta siis rakennetaan nyt uusi hyvinvointialue. Keusote tuottaa peruspalvelut ja se aloitti toimintansa vuoden 2019 alussa.

Erikoissairaanhoidosta taas alueella vastaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus).

