Lunta on tulossa taivaalta lisää jo illalla. Myös lämpötila laskee pakkasen puolelle koko viikonlopuksi.

Pääkaupunkiseudulla on torstaina kärsitty tuulenpuuskista ja sateesta. Vesisade muuttui Helsingissä asti räntäsateeksi päivällä.

Lisäksi kuluvalla viikolla on kärsitty jäisistä kaduista, huonosta ajokelistä, myrskytuulista sekä sateista. Lumen alta pilkistää paikoin nurmikkoakin.

Oliko talvi tosiaan nyt tässä?

”No ei nyt kyllä vielä voida sanoa, että talvi olisi tässä”, lupaa Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Heikki Sinisalo.

Lunta on tulossa pääkaupunkiseudulle torstaina lisää, vaikka vielä aamupäivällä sade tuli enimmäkseen vetenä.

”Sade muuttuu iltapäivän kuluessa lumiseksi. Lunta on tulossa jonkin verran, toki se on märkää lunta, mutta päivän kuluessa lämpötila laskee pikku hiljaa pakkasen puolelle, viimeistään illan mittaan”, Sinisalo kertoo.

Kun lumisade illalla siirtyy pääkaupunkiseudulta poispäin, lämpötila laskee pakkaselle.

”Kyllä tässä tulevina päivinä pakkasen puolella mennään. Ihan oikeita talvikelejä on tiedossa”, sanoo Sinisalo.

Perjantaina pakkasta on muutama aste, mutta sen jälkeen kylmenee. Sinisalon mukaan viikonloppuna pakkaslukemat voivat laskea jopa kymmenen asteen tuntumaan. Sunnuntain vastainen yö on todennäköisesti lähipäivien kylmin.

”Sen jälkeen lämpenee taas. Tällainen vaihtelu jatkuu ainakin nyt hetken aikaa. Sunnuntaina lämpötila nousee nollan tuntumaan, todennäköisesti vähän sen ylikin plussan puolelle.”

Lauhempi vaihe jatkuu maanantaille, mutta sen jälkeen pakastaa taas.

Ensi viikolla, maanantain jälkeen, päästään Sinisalon mukaan enimmäkseen pakkasen puolelle. Loppuviikkoa kohden on jälleen todennäköistä, että pääkaupunkiseudun sää on plussan puolella.

”Tämä on lämpötilojen puolesta tällaista sahaamista.”

Lunta on Sinisalon mukaan maassa sen verran, ettei se ole sulamassa pois varsinkaan, kun sitä on luvassa lisää.

”Esimerkiksi Kaisaniemen mittausasemalla on tällä hetkellä vain neljä senttiä lunta, mutta muilla asemilla lunta on kymmenestä sentistä ylöspäin. Espoossa Nuuksion mittauspisteellä on tällä hetkellä 21 senttiä lunta. Luvut tulevat nousemaan tästä vielä huomiseen mennessä”, Sinisalo kertoo.

Vaikka lähipäivinä on myös lämpöasteita, Sinisalon mukaan näyttää siltä, että lumi pysyy maassa siitä huolimatta.