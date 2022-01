Viestejä on lähetetty ainakin talviurheilukilpailujen järjestäjille.

Espoon kaupungin nimissä perustetusta Gmail-osoitteesta on lähetetty väärää tietoa koronarajoituksista tapahtumien järjestäjille. Viestejä on lähetetty ainakin talvi­urheilu­kilpailujen järjestäjille.

Viesteissä on useita virheellisiä väittämiä. Ainakin osa viesteistä on allekirjoitettu ”Espoon koronaviruksen ennalta­ehkäisy­tiimin” nimissä.

Espoo tiedotti viesteistä torstaina.

Jos Espoon kaupunki ohjeistaa sähköpostitse, viesti tulee aina espoo.fi- tai opetus.espoo.fi-loppuisesta osoitteesta, kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

Ajantasaiset tiedot Espoossa voimassa olevista koronarajoituksista ja -suosituksista löytyvät kaupungin verkkosivuilta.

”Kehotan ihmisiä varovaisuuteen. On erittäin ikävää, että tällaista disinformaatiota eli tarkoituksellisesti harhaanjohtavaa tietoa levitetään jälleen. Jos et ole aivan varma, että kyseessä on virallinen viranomaisten ohjeistus, älä ainakaan jaa sitä eteenpäin”, ohjeistaa Espoon kaupungin turvallisuus­päällikkö Petri Häkkinen tiedotteessa.

Jos haluat ilmoittaa saamistasi epäilyttävistä viesteistä, ota yhteyttä Espoon kaupunkiin sähköisen palautekanavan kautta.

Valitse palautteesi aiheeksi ”Muu ja yleinen palaute” ja edelleen ”Turvallisuus Espoon kaupungissa”, niin viesti ohjautuu suoraan turvallisuusasiantuntijoille.