Kouluissa ja päiväkodeissa on runsaasti henkilökuntaa poissa.

Sipoon kouluissa ja päiväkodeissa joudutaan turvautumaan poikkeusjärjestelyihin toiminnassa, sillä henkilökuntaa on niin paljon poissa. Sipoossa on yksittäisissä kouluissa ja päiväkodeissa ollut lähes puolet työntekijöitä poissa samaan aikaan sairastumisen tai altistumisen vuoksi.

Osassa kouluista ja päiväkodeista on jo jouduttu yhdistämään ryhmiä. Lisäksi työntekijöitä on siirretty tehtävistä toisiin ja avoimen varhaiskasvatuksen kerhot on keskeytetty kokonaan 6. helmikuuta saakka ja henkilöstö on siirretty päiväkoteihin.

Jos henkilökunnan riittävyys heikkenee entisestään, on mahdollista, että palveluiden tarjontaa joudutaan rajaamaan, Sipoon kunnan tiedotteessa todetaan.

”Esimerkiksi peruskouluissa tämä voi tarkoittaa sitä, että aamu- ja iltapäivätoiminta-aikaa saatetaan joutua lyhentämään tai niiden järjestämisestä voidaan jopa joutua kokonaan luopumaan tilapäisesti.”

Myös päiväkotien aukioloaikoja saatetaan joutua rajaamaan, yksittäisiä lapsiryhmiä sulkemaan tai siirtämään lapsia päiväkodista toiseen.

Tiedotteessa pyydetään huoltajia varautumaan nopeasti toteutettaviin poikkeusjärjestelyihin.