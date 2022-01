Asuintalon asukkaat ovat valittaneet melusta ja turvattomuuden tunteesta, kun asuntoja on käytetty vain päivien majoitukseen.

Töölöläisen pienen asuinkerrostalon huoneistoissa on ollut ammattimaista majoitustoimintaa.

Asuntojen omistaja on vuokrannut 27 neliön yhtenäisesti kalustettuja asuntoja lyhytaikaiseen käyttöön. Toista asuntoa on voinut vuokrata lyhimmillään vuorokaudeksi.

Yhden yksiön on voinut vuokrata hieman alle sadalla eurolla yö – hinta on vaihdellut ajankohdan mukaan. Kalustettuja yksiöitä on saanut vuokrata myös pidemmäksi aikaa.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta uhkaa asuntojen omistajaa uhkasakolla, mikäli toiminta ei lopu.

Uhkasakko on 4 000 euroa ja jokaiselta kuukaudelta, jolloin määräystä ei noudateta 1 000 euroa lisää. Asunnon omistajan pitää maksaa kaupungille kaupungin suorittamista valvontatoimenpiteistä 1 300 euroa.

Valhallantiellä sijaitsevan talon asuntoja on markkinoitu Eskolampi-huoneistohotellin nimellä muun muassa majoitusta tarjoavilla booking.com - ja trivago.fi -sivustoilla.

Ainakin marraskuussa 2021 vuokraan ilmoitettiin kaupungin tietojen mukaan kuuluvan muun muassa wifi, pyyhkeet ja liinavaatteet. Lisäksi vuokrattavaan asuntoon on saanut aamiaisen erikseen pyytämällä 8 euron lisämaksusta henkilö kohti.

Salahotelli tuli ilmi asukkaiden valitettua asiasta kaupungin rakennusvalvontaan.

Koko talossa on vain yhdeksän asuinhuoneistoa ja talon asukkaat ovat valittaneet majoitustoimintaan vuokratuista asunnoista tulevasta melusta. Asukkaille vaihtuvat majoittujat ja avaimen luovuttaminen läheisessä yrityksessä ovat aiheuttaneet turvattomuuden tunnetta.

Muita asukkaita häiritsee, että taloyhtiön tiloissa liikkuu tuntemattomia ihmisiä. Myös liikkuminen kellarissa tai autotallissa yöllä ja rappukäytävässä olleet lakanakassit ovat häirinneet muita asukkaita.

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja on joutunut poistamaan tuntemattomia henkilöitä asukkaiden yhteisestä jumppahuoneesta.

Asunto-osakeyhtiö on antanut osakkaalle kirjallisen varoituksen saadakseen toiminnan loppumaan.

Asunnon omistaja on ilmoittanut, että tällä hetkellä asuntoja vuokrataan neljäksi viideksi kuukaudeksi. Hän on myös poistanut lyhytkestoiset vuokrausilmoitukset majoitussivuilta loppusyksyllä.

Hänen mukaansa asunnon vuokralaisista ei ole koitunut häiriötä. Hän myös katsoi, että rakennusvalvonnalla ei ole toimivaltaa määritellä, kuinka pitkäksi ajaksi vuokrasopimus tehdään.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennuksen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen esimerkiksi asumisesta majoitustoimintaan edellyttää rakennuslupaa.

Vuokrasopimuksien keston perusteella voidaan katsoa, että käyttötarkoitus on muuttunut asumisesta majoitustoiminnaksi.

Jos vuokrasopimus kestää yli kolme kuukautta, sitä ei enää lautakunnan mukaan pidetä majoitustoimintana.

