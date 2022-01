Isot kaupungit kahmivat suuren osan paikoista hyvinvointialueiden valtuustoissa.

Yksi ennustus vaikuttaisi toteutuvan aluevaaleissa: suuret keskuskaupungit näyttävät tässä vaiheessa laskentaa jyräävän alueensa pienet kunnat.

Esimerkiksi Länsi-Uudellamaalla 47 paikkaa 79 paikasta on menossa espoolaisille, kun äänistä on laskettu vajaat 87,8 prosenttia. Lohja on saamassa kymmenen paikkaa, Kirkkonummi ja Vihti kuusi ja Raasepori viisi.

Helsingin Sanomissa oli esillä ennen vaaleja THL:n sairastavuusindeksin mukaan Uudenmaan sairain kunta eli Karkkila sekä tervein eli Kauniainen. Näistä Kauniainen on alkuillasta kiinni kahdessa paikassa. Karkkila näytti alkuillasta jäävän täysin ilman, mutta laskennan edetessä sekin näyttäisi saavan yhden edustajan..

Varsinais-Suomessa Turku oli kiinni 29 paikassa, kun paikkoja on sielläkin jaossa 79. Äänistä siellä oli laskettu 90,3 prosenttia.

Tampere oli nappaamassa Pirkanmaan 79 paikasta 40, kun ääniä oli siellä laskettu 96,6 prosenttia.

Vantaan ja Keravan alueella Vantaa oli keräämässä 59 paikkaa, kun äänistä oli laskettu 97,5 prosenttia. Keravalle jäisi näin kymmenen.

Sen sijaan pienten kuntien liittoutuminen näyttäisi toimivan, ehkä. Vaaliraportti kertoi aiemmin tällä viikolla Etelä-Karjalasta, jossa pienten kuntien sitoutumattomia ehdokkaita on liittoutunut yhteen, jotta lista ei täyttyisi vain lappeenrantalaisista ja imatralaisista.

Tämä näyttäisi toimivan, sillä Etelä-Karjalan ääntenlaskenta on valmis. Lappeenrantalaiset tosin vievät alueen 59 paikasta 33 ja imatralaisetkin 11. Pieneltä Taipalsaarelta on kuitenkin menossa läpi kaksi ehdokasta, ja heistä toinen on sitoutumattomien yhteislistalla oleva K-kauppias Heikki Niiva. .