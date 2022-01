Porvoossa ennakkoäänen antoi alustavien tietojen mukaan 32 prosenttia äänioikeutetuista. Vaalipäivänä äänestysinnokkuuteen vaikuttaa muun muassa sää.

Missään ei näy ketään.

Lunta satelee hiljalleen, on aivan hiljaista. Päiväkin vasta valkenee.

Sitten portilla näkyy hahmo, joka lähestyy hitaasti koulun pääovea.

”Minä olen aina ensimmäisenä paikalla”, sanoo 88-vuotias Kyllikki Leinonen.

Kvarnbackens skola keskustan tuntumassa on yksi Porvoon kahdestatoista äänestyspaikasta.

Leinonen on tullut äänestämään uusissa vaaleissa ensimmäistä kertaa.

Tänään sunnuntaina Suomessa äänestetään aluevaaleissa.

Aluevaalien perusteella valitaan valtuutetut päättämään hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhoidosta sekä pelastuslaitoksesta – palveluista, jotka aikaisemmin ovat olleet kuntien kontolla.

Kyllikki Leinonen kokee vaalien teemoista varsinkin vanhusten hoidon tärkeäksi – alkaahan hänellä itselläänkin jo olla ikää, ja lisäksi hän hoitaa huonommassa kunnossa olevaa sisartaan.

”Television välityksellä olen seurannut, että tiedän, mitä äänestän. Mutta en ole sote-juttuihin kovin perehtynyt”, hän sanoo.

Koulun ovet pysyvät lukossa, sillä kello ei vielä ole lyönyt yhdeksää. Nyt olisi pieni hetki aikaa jutella äänestämisestä.

Miksi Leinonen saapui tänään antamaan äänensä?

”Olen joka kerta äänestänyt. Koskaan en ole jättänyt äänestämättä.”

Entä oliko sopiva ehdokas helppo löytää?

”Kyllä. Tunnen oman ehdokkaani, ja hän on ollut pitkään valtuustossa. Hän ajaa mielestäni hyviä asioita”, Leinonen sanoo painokkaasti.

Koulun ovet avautuvat. Muita äänestäjiä ei vielä näy.

Porvoo kuuluu Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen. Samaan hyvinvointialueeseen kuuluvat Porvoon lisäksi Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pukkila ja Sipoo.

Alueella asuu noin 100 000 asukasta, ja heistä runsas puolet on porvoolaisia.

Aluevaalien on pelätty jäävän pannukakuksi, sillä ihmiset eivät välttämättä äänestä hankalaksi kokemistaan aiheista. Koronapandemiakaan ei helpota tilannetta.

Ennakkoon Porvoossa kävi kuitenkin alustavien tietojen mukaan äänestämässä 32 prosenttia äänioikeutetuista. Koko Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella äänensä antoi ennakkoon 27,8 prosenttia äänioikeutetuista.

Koko Suomessa ennakkoon kävi äänestämässä hieman yli miljoona ihmistä eli 26,3 prosenttia äänioikeutetuista

Kyllikki Leinonen oli aamun ensimmäinen äänestäjä Kvarnbackens skolan äänestyspaikalla.

Kvarnbackens skolan vaalilautakunnan puheenjohtaja Torbjörn Blomqvist arvelee jo ensimmäisten minuuttien jälkeen, että päivästä ei tule erityisen kiireinen. Perinteisesti koulu on ollut kaupungin aktiivisimpia äänestyspaikkoja.

”Kelikin on tämmöinen”, hän sanoo ja katsoo ikkunan läpi lumisadetta.

”Jos olisi hyvä sää, ihmisten olisi helpompi tulla paikalle.”

Vaalilautakunnan jäsenillä on siis aikaa tutustua. Monet virkailijat taitavat kyllä jo tuntea toisensa vuosien takaa, sillä samoilla ihmisillä tuppaa usein olla tapana ottaa vastaan toimitsijatehtäviä.

Virkailijoilla on maskit. Pleksitkin suojaavat. Koronapandemian tuomiin haasteisiin lautakunnassa ehdittiin tottua jo kesän kuntavaaleissa.

Tosin näissä vaaleissa on yksi uusi piirre: mikäli on altistunut tai sairastaa koronavirusta, äänestäminen onnistuu ulkona tai omasta autosta.

Mutta nyt äänestyspaikalle saapuukin jo seuraava kansalainen.

Mari Heimanille oli itsestään selvää äänestää, sillä hänellä on äänioikeus. Sopivan ehdokkaan löytyminen oli haastavaa.

Mari Heiman, 38, on tullut äänestämään velvollisuudentunnosta. Koska äänioikeus on, se tulee käyttää, Heiman ajattelee.

”Sopivaa ehdokasta ei ollut todellakaan helppo löytää. Tein vaalikoneita, joista poimin ehdokkaita. Ehdokkaan valinta oli arpapeliä, sillä en tuntenut ketään ehdokasta henkilökohtaisesti”, Heiman sanoo.

Aluevaaleissa Heimania kiinnostavia teemoja ovat terveydenhuolto ja palokunnat.

”Aiemmin mietin vaalien aikaan heikompiosaisia. Nyt koronapandemian takia työttömyys on lisääntynyt, ja nuorilla on vaikeaa. Pandemia on koskettanut kaikkia”, hän sanoo.

Heiman menee äänestyskoppiin, kirjaa paperilapulle numeron ja sujauttaa sen vaaliuurnaan.

Sitten äänestyspaikalla onkin taas hiljaista. Lumisade ulkona yltyy.

”Äänestysprosentti tulee jäämään pieneksi, jonoja ei synny”, epäilee lautakunnan puheenjohtaja Blomqvist.

”Nämä vaalit tulivat liian äkkiä kuntavaalien jälkeen. Ihmiset eivät ymmärrä, minkä takia äänestetään”, huikkaa joku vaalivirkailijoista.

Puolessa tunnissa on käynyt kymmenkunta äänestäjää.

Huhtisen koululla, noin kilometrin päässä Kvarnbackens skolasta, on myös rauhallista.

Kello lähestyy kymmentä, yksi vaalivirkailija neuloo liiviä.

Huhtisen vaalilautakunnan puheenjohtaja Anne Joensuu sanoo, että paikalla on käynyt erityisesti työikäisiä aikuisia.

”Äänestyksen puolesta aamulla on ollut vilkkaampaa kuin oli odotettu”, hän sanoo.

Alueen äänioikeutetuista yli kolmasosa on äänestänyt jo ennakkoon. Viime kuntavaaleissa porvoolaisten äänet menivät suureksi osaksi ruotsalaiselle kansanpuolueelle, kokoomukselle ja sosiaalidemokraateille.

”Nuorten äänet saattavat jäädä puuttumaan. Nämä ovat ensimmäiset aluevaalit, eivätkä nuoret tiedä, mistä äänestetään”, Joensuu epäilee.

Mindi-koira ja Jyrki Perokorpi saapuivat äänestämään Huhtisen koululle. Perokorven oli tarkoitus äänestää jo ennakkoon, mutta torstaina, kun Perokorpi ehti äänestyspaikalle, ovet olivat lukossa.

Hankien halki koulua lähestyy Jyrki Perokorpi, 49, koiransa Mindin kanssa.

”Oma ehdokkaani on terveydenhuoltoalalla, ja olen keskustellut hänen kanssaan. Keskustelut vakuuttivat”, Perokorpi sanoo.

”Ehdokkaalla oli samanlaiset ajatukset kuin itselläni.”

Minkälaisia asioita Perokorpi toivoo uudelta hyvinvointialueelta?

”Toivoisin, että mikään ei kauheasti muuttuisi”, hän huokaa.

Perokorpi astuu äänestämään.

Muita ei näy.