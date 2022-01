Vantaalla, Järvenpäässä ja Hyvinkäällä ovat lisääntyneet merkkivaatteita koskevat rikokset.

Itä-Uudenmaan poliisin tietoon on tullut viime aikoina useita tapauksia, joissa alaikäinen lapsi tai joukko alaikäisiä nuoria on ryöstänyt väkivallalla uhkaamalla arvokkaan merkkituotteen toiselta lapselta tai nuorelta.

Poliisi huomauttaa, että varkaudessa on kysymys vakavasta teosta.

”Jos varastaa joltakulta jotain ja uhkaa häntä väkivallalla, on rikosnimike ryöstö tai törkeä ryöstö. Jos epäilty on täyttänyt jo 15 vuotta, on hän rikosoikeudellisessa vastuussa”, Itä-Uudenmaan poliisilaitos tiedottaa.

Nuorten ryöstötapauksia on ollut aivan vastikään muun muassa Vantaalla, Järvenpäässä ja Hyvinkäällä, mutta myös muualla Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella. Yhdessä tapauksessa nuoret olivat uhanneet alaikäistä lasta kuula-aseella juna-asemalla. Saalina saattavat olla merkkivyö, ulkotakki tai kengät.

Koska kyse on vakavasta rikoksesta, poliisi aloittaa tutkintatoimenpiteet välittömästi.

Poliisi muistuttaa, että myös alle 15-vuotias on korvausvelvollinen ja poliisi selvittää rikostutkinnassa alaikäisen osuuden tapahtumiin. Tutkinnassa käydään läpi myös keinot saada ryöstetty omaisuus takaisin ja mahdollinen vahingonkorvausten määrä

Poliisi kehottaa vanhempia tarkkailemaan alkaako lapselle ilmestyä merkkivaatteita tai katoaako häneltä sellaisia.

Nuoren vanhempana hälytyskellojen kannattaa soida siinä vaiheessa, jos nuorella on hallussaan uusi arvokas merkkivaate tai asuste, eikä sen alkuperästä ole vanhemmalla tietoa – tai jos nuori kertoo ostaneensa sen kaveriltaan huomattavan halvalla hinnalla.

Vanhemman, joka epäilee oman lapsensa tai jonkun tutun lapsen joutuneen tällaisen uhriksi tai muuten sekaantuneen asiaan jotenkin, kannattaa ottaa yhteyttä poliisiin.

Itä-Uudellamaalla nuorten kanssa toimivan ennalta estävän ryhmän saa kiinni esimerkiksi sähköpostitse osoitteessa ennaltaestava.ita-uusimaa@poliisi.fi. Jos tilanne on akuutti eli esimerkiksi jonkun terveys on uhattuna, tulee soittaa viipymättä hätäkeskukseen 112.