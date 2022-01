Toinen suunnitelluista latureiteistä sijoittuu Kuninkaantammentien eteläpuolelle Pitkäkosken kohdalla ja toinen Paloheinän majan länsipuolelle.

Helsingin kaupunki on tarkentanut uusia latureittejään Keskuspuistossa Pitkäkoskella ja Paloheinän tuntumassa. Suunnitelmasta pyydetään nyt kuntalaisilta palautetta.

Molemmista laduista on tehty erilliset puistosuunnitelmat. Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua ja niitä voi kommentoida 13.2.2022 asti Kerrokantasi-palvelussa.

Toinen latureiteistä sijoittuu Kuninkaantammentien eteläpuolelle Pitkäkosken kohdalla ja toinen Paloheinän majan länsipuolelle. Latuosuudet ovat noin kuudensadan metrin mittaisia.

Uudet ladut perustetaan korvaamaan sitä, että kyseisen alueen nykyisiä latuja muutetaan ympärivuotisiksi kävelyn ja pyöräilyn reiteiksi loppuvuodesta 2022.

Latujen muuttamisesta talvikunnossapidettäviksi reiteiksi päätettiin vuonna 2020 hyväksytyn Keskuspuiston opastuksen yleissuunnitelman yhteydessä.

Päätökseen vaikutti kaupungin saama runsas asukaspalaute, jossa on toivottu lisää käveltäviä ja pyöräiltäviä talviulkoilureittejä Keskuspuiston pohjoisosaan. Tavoitteena on myös vähentää laduilla kävelyä ja pyöräilyä.

Uudet ladut on Helsingin kaupungin tiedotteen mukaan suunniteltu siten, että niiden vaikutus metsäiseen maisemaan ja luontoon on mahdollisimman pieni. Tiedotteessa kerrotaan, että alueen kulttuurihistorialliset ja luonnonsuojelulliset arvot on säilytetty.

Kahden vierekkäisen perinteisen hiihtotyylin ladun vaatima tila on kapea, jolloin puiden kaatamistarve on vähäinen. Suunnittelun yhteydessä on selvitetty, ettei puiden kaatamisesta ei ole haittaa liito-oraville. Latupohjat pinnoitetaan hakkeella, jolloin niiden luiskat maisemoituvat luonnonkasvillisuudella.

Lue lisää: Laturaivo alkoi jo: Aikooko Helsinki kaataa Keskuspuistosta arvokkaita puita hiihtäjien vuoksi?

Keskuspuisto-aktiivit ovat olleet huolissaan siitä, kaadetaanko uusien latujen tieltä maisemallisesti arvokkaita Kuninkaantammentien puita.

”Ikitammia ei kaadeta. Kuninkaantammentien ja latureitin väliin jätetään mahdollisimman leveä puustoinen vyöhyke erityisesti suuria hyväkuntoisia havupuita", Helsingin puisto- ja vihersuunnittelun suunnitteluvastaava Tiina Saukkonen vakuuttaa.

Suunnitelmia kehitetään tarvittaessa saadun palautteen pohjalta. Palautteesta kootaan yhteenveto vuorovaikutusraportiksi, joka liitetään suunnitelmien materiaaliin. Latujen puistosuunnitelmat viedään kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyttäväksi maaliskuussa 2022.