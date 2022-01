Vantaa laati ohjeet uutta koronatilannetta varten, sanoo tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Kirsi Valtonen.

Vantaan kaupunki kehottaa koronavirustartunnan saaneita kuntalaisiaan menemään töihin tartunnasta huolimatta, jos he ovat oireettomia, eivätkä voi tehdä etätöitä.

Ohjeet tartunnan saaneille -sivuilla kerrottiin maanantaina aamupäivällä seuraavaa:

”Jos olet saanut koronatartunnan ja olet täysin oireeton, etkä voi tehdä etätöitä, voit mennä työpaikalle. Jos sinulle tulee oireita, ilmoita sairastumisesta ja jää kotiin”.

Maanantaina iltapäivällä ohjeita oli muutettu Vantaan kaupungin verkkosivuille.

”Jos olet saanut koronatartunnan ja olet täysin oireeton, jää etätöihin viideksi vuorokaudeksi. Jos et voi tehdä omia töitäsi etätyönä, sovi esimiehesi kanssa sopivista muista töistä tai opiskelusta, jotka voit suorittaa kotona. Sairauspoissaolotodistus voidaan kirjoittaa vain oireiselle henkilölle”, sivuilla luki.

Ohjeet Vantaan kaupungin verkkosivuilla maanantaina aamupäivällä.

Miksi tällainen ohje kuntalaisille on annettu, tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Kirsi Valtonen?

”Siksi, että emme mitenkään pysty turvaamaan oireettomille koronapositiivisille ihmiselle ansionmenetystä tilanteessa, jossa eristämispäätöksiä ei enää tehdä”, Valtonen sanoo.

”Pääkaupunkiseudulla koronatautia on nyt joka puolella niin paljon, että melkein kun kotoasi poistut, niin koronan suurella todennäköisyydellä kohtaat. Haluamme olla avoimia asian suhteen ja kirjoitimme sen auki toimintaohjeeksi. Ymmärrän, että tämä herättää keskustelua ja varmasti tulee sanomista. Olemme nyt muuttaneet sanamuotoa hieman toiseksi, mutta ei se taustalla olevaa ongelmaa ratkaise”, Valtonen sanoo.

Valtosen mukaan perjantaina annettu ohjeistus on ”yksi askel sen hyväksymiseksi, että tautia on liikkeellä enemmän kuin tiedämmekään”.

”On perusteetonta kirjoittaa eristämispäätös oireettomille, jos emme sitä oireellisillekaan pysty tekemään. Varsinkin kun oireettomien positiivisen testituloksen merkitys on vielä epävarmempi.”

Linjaus on Vantaan kaupungin oma, eikä siitä ole päätetty esimerkiksi pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmässä.

Valtosen mukaan työnantajat voivat toki tehdä päätöksen, että oireettomat koronapositiiviset voivat jäädä kotiin ja saada siitä palkkaa, mutta mitään kompensaatiota työnantajat eivät siitä saa.

”Vastuulliset työnantajat, jotka haluavat välttää jatkotartuntoja, voivat näin tehdäkin, mutta me emme heitä tartuntatautivastaavina siihen voi velvoittaa. Vantaan kaupungilla tämä linjaus on, ja suosittelen muillekin työnantajille samaa.”

Mutta eikö tässä tule tartuntatautivaara, jos ihminen menee sairaana töihin, vaikka olisi oireeton?

”Kyllähän siihen liittyy tartuntavaara, mutta on hyvä huomioida, että siellä työpaikalla on nykytilanteessa todennäköisesti koronapositiivisia, joista me ei tiedetä. Ja jos oireeton saa positiivisen testituloksen, emme tiedä, onko kyseessä tuore tartunta vain vanhan tartunnan jäämä vai onko se jopa väärä positiivinen, mikä toisaalta on nykytilanteessa varsin harvinaista.”

Mitä Valtonen sanoo vantaalaiselle, joka nyt pelästyy sitä, että työkaverina töissä voi ihan luvan kanssa olla koronapositiivinen henkilö?

"Kannattaa pitää mielessä, että jokainen kohtaamamme ihminen voi olla tartuttava vaikka sitä ei olisi testillä varmennettukaan. Kannattaa pitää maskeja ja turvavälejä ja välttää syömistä isossa porukassa. Ja huolehtia siitä, että rokotukset ovat kunnossa. Täysin rokotetuilla korona on useimmiten on lievä tauti.”