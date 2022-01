Kyberturvallisuuteen erikoistuneessa aluevaalien ääniharavassa Jarno Limnéllissä yhdistyvät Länsi-Uudenmaan aluevaalien voittoisat elementit.

Yksi aluevaaleissa ääniharaviksi nousseista poliitikoista on Espoota ja Länsi-Uudenmaan aluetta edustanut kyberturvallisuuden asiantuntija Jarno Limnéll (kok).

Espoon Nöykkiössä kuume ei ole laskenut sitten Jarno Limnéllin huimaavan vaalituloksen paljastumisen sunnuntai-iltana. Kyberturvallisuuden työelämäprofessori, joka pääsi aluevaltuustoon kokoomuksen riveistä, sai nimittäin puoli kahdelta maanantaiyönä toisenkin positiivisen viestin: Jorvin sairaalasta tuli vahvistus koronataudista.

Torstaista asti ehdokas Limnéll oli jättäytynyt Länsi-Uudenmaan vaalikentiltä potemaan oireita, jollaisia muullakin perheellä oli.

”Vastaavassa tilanteessa on moni perheenisä. Verkkarit jalassa ollaan”, Limnéll sanoo maanantaina puhelimessa.

Espoolaisen tuoreen kuntapoliitikon aluevaalituloksessa tiivistyy kokoomuslainen tunnelma monella tapaa.

Puolueen valtakunnallinen ykkössija 21,6 prosentin ääniosuudella kalpenee Länsi-Uudenmaan tuloksen rinnalla. Siellä kokoomus korjasi 32,6 prosenttia äänistä.

Limnéll on noussut poliitikoksi raketin lailla. Lähdettyään ensi kertaa ehdolle viime kesäkuun kuntavaaleissa Limnéll keräsi 3 147 äänen vyöryn. Nyt aluevaaleissa tulos oli 4 046 ääntä, mikä nosti Limnéllin tuloskärkeen.

”Kiersin alueen kaikki kunnat”, Limnéll kuvaa vaalityötään.

Kokoomuksen vaalivoiton todentuminen Länsi-Uudellamaalla selittyy helposti. Kuntakymmenikön valtias ja ydinkunta Espoo on niin kokoomuslainen, että sen 75-paikkaisessa valtuustossa puolueella on 28 paikkaa eli yli kolmannes.

Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoon kokoomus saa myös runsaan kolmanneksen eli 27 paikkaa valtuuston 79 paikasta. Toiseksi suurin puolue Sdp jäi kauas taakse 15,9 prosentin ääniosuudella ja 13 aluevaltuutetun paikalla.

Länsi-Uusimaa jakautui aluevaaleissa kauniisti kolmeen: kokoomuslaisuuden ytimessä ovat Espoon ohella naapurikunnat Kirkkonummi ja Vihti. Lännessä Raasepori, Hanko, Inkoo, Siuntio sekä myös Kauniainen menivät Rkp:lle. Rkp:n ääniosuus oli 14,5 prosenttia, mikä on enemmän kuin ruotsinkielisten asukkaiden 12 prosentin osuus alueen asukkaista.

Pohjoisessa Karkkilaa hallitsee vasemmistoliitto ja Lohjaa Sdp.

Kokoomuksen ohella Länsi-Uuttamaata hallitsevat espoolaiset. Se selittyy asukasmäärillä, sillä espoolaisia on noin 295 000 eli runsaat 60 prosenttia alueen noin 475 000 asukkaasta.

Valta tuo Limnéllin mielestä mukanaan ison vastuun. Koska espoolaiset vievät 47 aluevaltuuston 79 paikasta, heidän tulee Limnéllin mukaan huolehtia myös muiden kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden sujuvuudesta.

Muista kunnista seuraavaksi eniten valtuutettuja tulee Lohjalta ja Kirkkonummelta, kahdeksan kummastakin. Siuntio ei ainoana kuntana saanut yhtään valtuutettua, Hanko, Inkoo ja Karkkila saivat yhden.

Limnéll sanoo uskovansa, että aluevaltuutetut osaavat katsoa alueen etua kokonaisuutena.

Länsi-Uudellamaalla Espoon sosiaali- ja terveyspalveluista vastannut johtaja Sanna Svahn on kipuillut uudistuksessa potilastietojärjestelmien yhtenäistämisen vaikeutta ja kiirettä.

Limnéll tunnustaa, että hänellä on selvitettävää siinä, kuinka ankarat taloudelliset raamit valtiolta tuleva rahoitus itse asiassa asettaa.

”Varmasti tiukkoja päätöksiä on edessä, mutta haluan uskoa, että uudistuksen tavoite on parantaa sotepalveluita.”

Tuore aluevaltuutettu Jarno Limnéll toivoo, että hyvinvointialueiden asukkaita voitaisiin osallistaa jatkossa enemmän teknologian avulla.

Tietojärjestelmien uudistaminen on valtava ponnistus. Hyvinvointialueiden pitäisi olla toimintakykyisiä ensi vuoden alussa. Tässä on Limnéllin mukaan edessä sekä toteutuksena että taloudellisesti isompi urakka kuin julkisuudessa on annettu ymmärtää.

”Puhutaan valtavasta digitaalisesta putkiremontista. Sanon, että tulemme käyttämään tähän ICT-uudistukseen miljardeja euroja.”

Nyt hän puhuu kyberturvallisuuden asiantuntijana, joka toimii Aalto-yliopistossa työelämäprofessorina sekä alan yrityksessä kyberliiketoiminnan johtajana.

”Tässä on käsillä isompikin politiikan murros. Osallistava puolue on valtapuolue Suomessa tällä vuosikymmenellä.”

Hyvinvointialueilla voisi siis Limnéllin visiossa osallistaa asukkaita teknologian avulla. Verkkosivujen tai mobiilisovellusten kautta myös palautetta voi antaa helposti.

Limnéll pitää myös etävastaanottoja ja muita digipalveluita terveydenhuollon megatrendinä, jossa kannattaa olla mukana.

”Kun ollaan luomassa uutta, on uusi mahdollisuus osallistaa asukkaita. Tämä voi olla kansanvallan peruskorjaus.”

Tietojärjestelmät tosin voivat olla myös uhka. Hyvinvointialueet kokoavat sosiaali- ja terveystiedot uudenlaisiksi kokonaisuuksiksi. Terveydenhuoltoala on Limnéllin mukaan kuitenkin myös keskeisimpiä kyberhyökkäyksen kohteena olevia kohteita.

Limnéll nostaa esiin psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron, jossa kymmenientuhansien asiakkaiden potilastietoja julkaistiin ainakin osittain netissä. Hän kutsuu tapahtunutta ”digitaaliseksi suuronnettomuudeksi”.

"Nykyrahoituskehyksellä ICT-uudistus on todella haastava asia. Ei ole potilasturvallisuudelle hyvä asia, jos se tehdään kiireellä ja vajavaisille resursseilla.”

Pyrkiikö Limnéll seuraavaksi eduskuntaan? Puheet hyvinvointialueiden välisen yhteistyön kehittämisestä kuulostavat kansanedustajaehdokkaan kampanjalta.

”Sen pohdinnan aika on myöhemmin. Tässä on kolmelapsinen perhe, kaksi päivätyötä ja nyt kunta- ja aluepäättäjän roolit.”

