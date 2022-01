”Monet lapset ovat todella vahvasti kiinni matkapuhelimessa”, sanoo Helsingin poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja.

Helsingin poliisin liikenneturvallisuus­keskuksen johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein kertoi Twitterissä, että kentältä tulleen raportin mukaan maanantain aikana oli näkynyt runsaasti lapsia, joiden katse oli puhelimessa vaarallisillakin paikoilla.

”Melkein jokaisella 1.–3.-luokkalaisella ollut kännykkä kädessä ja katse tiukasti puhelimen ruudulla jopa vaarallisissa liikennepaikoissa ja suojatien ylityksissä”, Pasterstein kirjoitti.

Pasterstein haluaa muistuttaa vanhempia, että turvallisesta liikkumisesta tulee keskustella lasten kanssa.

”Monet lapset ovat todella vahvasti kiinni matkapuhelimessa.”

Pasterstein korostaa kuitenkin, että lapsen tai aikuisenkaan puhelimeen tuijottaminen ei vähennä autoilijan vastuuta.

"Suojatiesäännöt ovat aina voimassa, ja ne ovat erittäin vahvat ja voimakkaat. Se, että lapsi katsoo kännykkään, ei anna oikeutta ajoneuvon kuljettajalle olla noudattamatta sääntöjä. Hänellä on velvollisuus antaa turvallinen kulku jalankulkijalle.”

Valitettavasti ajoneuvojen kuljettajat eivät kuitenkaan aina noudata suojatiesääntöjä.

Erityisen vaarallisia paikkoja ovat Pastersteinin mukaan valo-ohjaamattomat suojatiet, etenkin teillä, joilla on useita kaistoja. Tällaisia on Helsingissä esimerkiksi Koskelantiellä ja Mannerheimintiellä. Kaupunki on aloittanut hankkeen, jossa tällaisten suojateiden turvallisuutta parannetaan.

Lasten kanssa on tärkeää sopia pelisäännöt, sanoo Liikenneturvan koulutuspäällikkö Satu Tuomikoski.

”Kannattaa sopia selkeästi, että puhelin on matkan aikana repussa tai taskussa. Jos tulee tilanne, että puhelimella pitää soittaa, siirrytään syrjään tien viereen.”

Aikuisen kannattaa myös välttää lapselle soittamista silloin, kun tietää tämän olevan liikenteessä.

Olennaista on myös kerrata ohjeita ja näyttää itse mallia: jos lapsi näkee, että aikuinen tuijottaa puhelinta kadulla kävellessään, se heikentää viestin uskottavuutta. Sitä paitsi puhelimeen tuijottaminen on yhtä lailla turvallisuusriski aikuiselle.

”Meistä kukaan ole monisuorittaja, joka pystyisi keskittymään moneen asiaan samaan aikaan.”

Vanhemmat voivat joka tapauksessa laittaa lapsensa turvallisin mielin koulutielle, ylikomisario Pasterstein sanoo. Helsinki on hänen mukaansa liikenteen suhteen erittäin turvallinen kaupunki.

"Viimeisen kymmenen vuoden aikana on menty iso harppaus eteenpäin ja nopeusrajoituksia on kiristetty.”

Lasten liikennekuolemat ovat Suomessa myös erittäin harvinaisia, Pasterstein muistuttaa.