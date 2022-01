Helsingissä kolmansiin koronarokotteisiin on nyt runsaasti aikoja saatavilla.

Helsingin kaupungilla on tällä hetkellä mahdollisuus rokottaa yli 60 000 kaupunkilaista viikossa.

Kymmenet tuhannet helsinkiläiset ovat viime päivinä saaneet tekstiviestejä, joissa kannustetaan aikaistamaan koronarokotusaikoja.

Viestien allekirjoittajana on ollut Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi.

Tekstiviestejä on saapunut myös henkilöille, jotka ovat jo ottaneet kolmannen rokotusannoksen.

Mistä on kysymys?

Kuvakaappaus ruotsinkielisestä tekstiviestistä.

Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen haluaa ensin taustoittaa Helsingin rokotustilannetta.

Ajanvaraus kolmanteen koronarokotukseen avattiin ensin riskiryhmille ennen joulua, ja myöhemmin joulukuussa ajanvaraus avattiin 18-59– vuotiaille helsinkiläisille.

”Sen hetkinen tieto rokottajien määrästä oli aika pessimistinen, ja halusimme olla varmoja, että avattuihin aikoihin varmasti löytyy rokottajia. Sen takia aikoja avattiin vain noin parikymmentätuhatta per viikko”, Lukkarinen kertoo.

Moni kaupunkilainen onnistui varaamaan ajan kolmanteen koronarokotteeseen vasta helmikuun loppupuolelle.

Helsingin kaupunki sai kuitenkin nopeasti lisättyä rokotuskapasiteettia. Tällä hetkellä mahdollisuus olisi rokottaa yli 60 000 kaupunkilaista viikoittain. Lisäksi rokotuksia antavat työnantajat sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus).

Kaupungin ajanvarauskalenterissa on tyhjiä aikoja, vaikka moni odottelee malttamattomana omaa vuoroaan. Sen takia kaupunki alkoi lähestyä ajan varanneita tekstiviesteillä.

”Olemme laittaneet tekstiviestin kaikille, joilta löytyy ajanvaraus helmikuulta. Viestissä kerromme, että rokotusaikaa voi nyt aikaistaa”, Lukkarinen sanoo.

”Tiedämme, että moni olisi ehkä halunnut ottaa rokotteen jo aiemmin.”

Mikäli joku on jo ehtinyt aikaistaa rokotusaikaa ja saada kolmannen rokotteen, kaupungin tekstiviesti on saapunut turhaan. Turha viesti on todennäköisesti johtunut viiveestä järjestelmässä.

Tekstiviesteistä herää kysymys, että eikö olisi järkevämpi lähestyä henkilökohtaisesti niitä, joilla ei ole vielä yhtään rokotusta.

Lukkarisen mielestä ehdottomasti, mutta helmikuulle ajan varanneita haluttiin lähestyä tässä vaiheessa, jotta he ehtivät halutessaan aikaistaa rokotuksensa. Toisaalta rokottamattomat eivät edes tarvitse ajanvarausta.

”Olemme priorisoineet rokottamattomia rokotuksissa, ja rokottamattomien tavoittamiseksi on tehty viimeisen vuoden aikana lukuisia toimenpiteitä”, Lukkarinen sanoo.

Tällä hetkellä kaupunki aikoo lisätä pop up -rokotuspisteitä kauppakeskuksissa. Kampin, Triplan ja Itiksen kauppakeskuksissa sellaiset jo ovat.

”Lisäksi pyrimme lisäämään mobiilirokottamista, eli jalkaudumme paikkoihin, joissa ei aikaisemmin ole oltu, tai jos jossain on halukkaita rokotteille.”

Helsinkiläisistä oli tiistaihin mennessä saanut kolmannen koronarokotteen 40,4 prosenttia. Toisen rokotteen helsinkiläisistä on saanut 75,2 prosenttia.

Johtajalääkäri Lukkarinen kertoo, että Helsinki tavoittelee mahdollisimman korkeaa rokotuskattavuutta, mutta sitäkin tärkeämpää on, ettei vakavia taudinkuvia ilmenisi.

Yksi merkittävä tekijä tässä ovat Lukkarisen mukaan sairastetut taudit.

”Tiedetään, että rokotuksen ohella myös sairastettu korona suojaa vakavilta taudinkuvilta. Missään tapauksessa emme hae sitä, että ihmiset ensisijaisesti sairastaisivat tämän taudin ja ottaisivat riskin vakavasta taudista, mutta se on kieltämättä osa immuniteettia ja täydentää rokotussuojaa.”, hän sanoo.

”Kahdesti rokotettu koronan sairastanut on jo siis varsin hyvässä suojassa.”