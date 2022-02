Helsingillä on uusi keino nuorten heikon luku­taidon parantamiseksi – ”Pahinta on laittaa lukemaan kaikki sama klassikko ja pitämään esitelmä”

Helsingin peruskouluihin halutaan nyt kokonainen uusi ammattiryhmä, lukutaidon opettajat.

Itäkeskuksen peruskoulussa on aloittanut vuodenvaihteessa ihan uudenlainen opettaja: lukutaidon opettaja Aleksi Nissinen.

Nissinen ja hänen yhdeksän kollegaansa on palkattu Helsingin yläkouluihin töihin tällä uudella nimikkeellä.

Miksi tarvitaan uusi ammattiryhmä eikä samaa rahaa käytetä vahvistamaan äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta tai suomea toisena kielenä?

”Ajatuksena on, että lukutaidon opetus on osa kaikkia oppiaineita”, Nissinen kertoo puhelimitse.

Osalla nuorista voi olla esimerkiksi yhteiskuntaopin tunnilla niin niukka sanavarasto, että käsiteltäviä asioita on hankala hahmottaa. Se ei vaikuta ainoastaan koulutyöhön vaan kaventaa mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja heikentää vähitellen demokratiaa.

” Lukutaidon opettajien tarkoitus on tunnistaa aiempaa paremmin joukosta ne oppilaat, jotka tarvitsevat eniten tukea lukemiseen.

Nissisen työstä osa on niin sanottua samanaikaisopetusta rinnakkain aineenopettajan kanssa. Tällöin lukemista lähestytään siitä kulmasta ja niillä käsitteillä, joita kussakin aineessa tarvitaan.

Välillä hän ottaa pienemmän porukan tai yhden nuoren erikseen lukemaan ja keskustelemaan. Tällöin kaikki ei lähde opettajan ideoista vaan myös siitä, mikä opiskelijoita itseään kiinnostaa.

Moni Nissisen kollega on koulutukseltaan äidinkielenopettaja. Toiset ovat Nissisen tavoin erityisopettajia.

Lukutaidon opettajien tarkoitus on tunnistaa aiempaa paremmin joukosta ne oppilaat, jotka tarvitsevat eniten tukea lukemiseen, ja löytää jokaiselle parhaiten sopivat konstit auttaa lukutaidon parantamisessa.

Itäkeskuksen peruskoulu on tavallinen helsinkiläinen koulu, jossa ollaan ylpeitä siitä, että oppilaat puhuvat noin kolmeakymmentä eri äidinkieltä. Osin siksi yksi lukutaidon opettajan tehtävä on vahvistaa kielitietoista pedagogiikkaa.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tunnistetaan kielen merkitys identiteetin ja vuorovaikutuksen kannalta. Siinä missä entisaikoina saatettiin esimerkiksi kieltää puhumasta omaa äidinkieltä, nyt ymmärretään, että sen osaaminen on vahva perusta kaikelle muulle oppimiselle.

” ”Jokaisella on omat vahvuutensa, ja niistä lähdetään liikkeelle.”

Yläkoululaisten vaikeudet lukemisessa ovat erilaisia. Toisilla sanavarasto on niukka tai lukeminen ei suju teknisesti. Toisten on hankala hahmottaa tavallista tekstiä sekä tieto- että kaunokirjallisuudessa, kun tekstiä ei voikaan lukea samalla tavalla silmäilemällä kuin verkossa usein.

Nissinen sanoo, että lukemisen haasteet ovat vaikeutuneet, mutta samalla lukutaidon ääripäät ovat etääntyneet toisistaan.

”Osa lukee paljon ja mielellään, heikoimmat eivät ollenkaan. Jokaisella on toki omat vahvuutensa, ja niistä lähdetään liikkeelle.”

Rehtori Jutta-Riina Karhusen mukaan kyse on yhdenvertaisuudesta. Esimerkiksi kykyä hahmottaa tieteellistä tekstiä voi tarvita myöhemmin jatko-opinnoissa. Kaikkien ei tarvitse suunnata korkeakouluun, mutta sitä vaihtoehtoa ei saisi ottaa pois keneltäkään liian nuorena.

Karhunen ajattelee, että kaunokirjallisuus ja sen avulla kehittyvä kyky heittäytyä tarinoihin auttavat esimerkiksi tunnetaitojen opettelussa. Kaikkien ei kuitenkaan tarvitse olla kiinnostuneita juuri kauno­kirjallisuudesta.

Yhdeksäsluokkalaiset käyvät yhteiskuntaopissa parhaillaan läpi verotusta.

Lukemaan innostaminen ei saisikaan olla pelkkää tehtäviin vastaamista ja pakkopullaa.

”Aikuinen voi myös olla mallina lukemiseen. Luetaan ääneen, keskustellaan, ei vain suoriteta”, Nissinen sanoo.

Itäkeskuksessa on koko koulun yhteisiä lukemispäiviä. Silloin kaikki lukevat itseään kiinnostavia tekstejä, sekä oppilaat että opettajat.

Huoli lukutaidon hapertumisesta nousi jälleen esiin vuodenvaihteessa, kun kirjailija ja opettaja Silvia Hosseini kirjoitti esseessään, että lukutaidon heikkeneminen osuu varsinkin huono-osaisiin.

Helsingin kaupungin toimet näyttävät kuin vastaukselta tähän, mutta todellisuudessa niitä on valmisteltu jo kauan. Esimerkiksi poliittista päätöksentekoa ohjaavassa strategiassa lukutaito on selkeä painotus: Helsinki julistaa olevansa tulevaisuudessa lukutaidon pääkaupunki.

Lukutaidon opettaja Aleksi Nissinen kahdeksannen luokan historiantunnilla.

Lukutaidon opettajat palkataan täksi vuodeksi projektirahalla. Puolesta miljoonasta eurosta kaupunki maksaa itse viidenneksen ja loput saadaan valtiolta. Opettajien palkkojen lisäksi rahaa käytetään jonkin verran oppimateriaaleihin.

Erillisiin lukemisammattilaisiin on päädytty osin rahoitustavankin takia, mutta kyse on myös siitä, mitä projektilla tavoitellaan.

”Lukutaidon opettajien yhteinen tehtävä on levittää lukutaidon merkitystä kaikkiin oppiaineisiin. Että tämä ei olisi mikään hetkellinen laastari vaan saisi aikaan muutoksia”, perustelee pedagoginen asiantuntija Antti Aaltonen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta.

Yläkoulujen lukutaidon opettajat ovat vain pieni siivu lukutaidon edistämiseen liittyvistä kaupungin suunnitelmista.

Esimerkiksi 80 päiväkodissa ja koulussa on jo meneillään Lukuinto – Läsiver -hanke, jossa henkilökunta on saanut lisäkoulutusta lukemisen pedagogiikkaan. Lisäksi tarhaikäisille ja koulujen pienimmille oppilaille on perustettu erityisiä iltasatuhyllyjä, joista saa lainata lukemista kotiinkin.

Myös säännöllisiä koulujen kirjastokäyntejä ja kirjaston ammattilaisten tekemiä vinkkauksia luettavasta lisätään uudelleen heti kun koronatilanne mahdollistaa sen.