Helsingin epidemiologisen toiminnan johtajan mukaan kaupunki ei voi määrätä ihmistä kotiin, jos virallista eristyspäätöstä ei ole tehty. Niitä ei tällä hetkellä enää pääsääntöisesti tehdä.

Kirjavat ohjeet oireettomille, koronatestistä positiivisen saaneille ihmisille ovat herättäneet tällä viikolla hämmennystä. Sekä Helsinki että Vantaa ovat viikon aikana antaneet vaihtelevia ohjeita: aluksi Vantaa kertoi, että positiivisen testituloksen saaneet voivat mennä oireettomina töihin, myöhemmin tämä ohje kumottiin.

Myös Helsingin ohjeistus on herättänyt hämmennystä. Kaupunki antaa erilaiset ohjeet omille työntekijöilleen ja muille kaupunkilaisille.

Miten ihmeessä siis oireettoman helsinkiläisen pitäisi toimia, jos testi näyttää positiivista?

Omia työntekijöitään Helsingin kaupunki ohjeistaa nyt pysymään poissa työpaikalta viisi päivää positiivisen tuloksen saamisen jälkeen, vaikka henkilö olisi oireeton.

”Jos oma työnkuva ei anna mahdollisuutta etätyöskentelyyn, työnantajan kanssa tulee pohtia vaihtoehtoja, kuten opintoja”, sanoi Helsingin kaupungin kanslian henkilöstöosaston johtava asiantuntija Matti Heiskanen keskiviikkona HS:lle.

Kaupungin omille työntekijöille ei siis kirjoiteta näissä tapauksissa sairauslomaa, vaan he ovat palkallisesti töissä kotoa käsin.

Muiden kuin kaupungin työntekijöiden tilanne on kuitenkin erilainen. Kaupungin sivuilla on kaupunkilaisille suunnattu ohje, jonka mukaan työpaikalle voi mennä positiivisen testituloksen saatuaan, jos on oireeton, huolellisesti suojautunut ja etätyöskentely tai poissaolo työpaikalta muuten ei ole mahdollista. Riskiarvio jää siis työnantajan tehtäväksi.

Mihin tällainen ohje perustuu, Helsingin epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Iosomppi?

”Kaupunki ei voi määrätä työntekijöitä jäämään kotiin oireettomana. Voimme vain suositella, sillä kyseessä on työntekijän ja työnantajan välinen asia. Silloin, kun Helsingissä vielä pääsääntöisesti tehtiin tartunnan saaneille tartuntatautilain mukaisia eristyspäätöksiä, epidemiatilanne oli erilainen. Eristys voidaan tehdä vain tilanteessa, jossa se on täysin välttämätön, ja eristyspäätösten tekeminen on tehokasta epidemian hallintaa.

Nykyisessä tilanteessa niin ei enää ole. Omikron on levinnyt väestöön laajasti, ja todellisten tartuntojen määrä on moninkertainen todennettuihin tapauksiin nähden. Kun tartunnan on saanut, terveydenhuollossa otettu pcr-testi voi näyttää positiivista vielä jopa usean kuukauden päästä, vaikka henkilö olisi täysin oireeton eikä enää tartuttava. Jos nyt ottaisi isolta joukolta helsinkiläisiä testin, suurella todennäköisyydellä positiivinen tulos tulisi monesta sellaisesta ihmisestä, joka ei ole enää tartuttava, koska moni on kohdannut viruksen viime kuukausina. Oireettomia testipositiivisia on siis joukossamme joka tapauksessa paljon.

Kaupunki kuitenkin suosittelee, että oireettomat testipositiiviset ensisijaisesti jäisivät etätöihin. Sillä tavalla voidaan kaikesta huolimatta estää tartuntoja.”

Jos työpaikalle voi mennä koronapositiivisena, syökö se pohjaa nykyisiltä rajoituksilta?

”Ei. Kyllähän työ on ihmiselle tärkeä asia, eikä työntekijä voi päättää itse, meneekö työpaikalle vai. Mutta se ei suinkaan ole sama asia, kuin mennä baariin tai lähteä ystäviä tapaamaan testipositiivisena. Ne ovat ylimääräisiä kontakteja, joita pitää välttää. Samoin tulee toimia, jos samassa taloudessa asuva sairastuu.

Viesti ei siis todellakaan ole se, että pandemia olisi ohi. Viesti on se, että nyt korostuu jokaisen kansalaisen oma vastuullinen toiminta. Oireettomien ihmisten ei tarvitse tehdä koronatestiä, vaan tärkeää on käyttää maskia ja noudattaa hygieniaohjeita. Suositukset esimerkiksi maskinkäytöstä perutuvat juuri siihen, että kuka tahansa meistä voi oireettomana olla hetkellisesti tartuttava, jolloin maski auttaa estämään ylimääräisiä tartuntoja. Samaan pyritään myös laajalla etätyösuosituksella.”

Voiko koronavirusta pitää enää yleisvaarallisena tartuntatautina, jos töihin voi mennä koronassa eikä eristyspäätöksiä pääsääntöisesti voida tehdä?

”Yleisvaarallisuus on asia, jota pitää kansallisella tasolla pohtia. Mikä on oikea aika purkaa se status? Sitä en pysty sanomaan, mutta kyllä yleisvaarallisuuden peruste on varmasti jossain vaiheessa väistymässä.

On kuitenkin tärkeää huomata, että yleisvaarallisuuden status ei tarkoita sitä, että kaikkia epidemian torjuntatoimia olisi pakko koko ajan pakko käyttää samalla tavalla. Käytössä voi olla erilaisia keinoja eri aikaan, ja siihen vaikuttaa epidemiatilanne.”

Helsingin kaupungin sivuilla todetaan, että sairauslomaa ei lähtökohtaisesti myönnetä, jos henkilö on oireeton. Tartuntatautipäivärahan saaminen taas vaatisi virallisen testituloksen ja tartuntatautilääkärin eristyspäätöksen, jota ei tällä hetkellä pääsääntöisesti ole mahdollista saada.

Jos sairauslomatodistusta hakee siis Helsingissä kunnallisen terveydenhuollon puolelta, edellyttää sairausloman myöntäminen lähtökohtaisesti oireisuutta.

"Sairauslomatodistus on todistus siitä, että ihminen on sairas. Pelkkä positiivinen tulos testistä ei vielä kerro siitä”, sanoo Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen sanoo.

Jos taas henkilö, joka ei työskentele kaupungilla, hakee sairauslomaa työterveytensä kautta, ei asia kuulu kaupungille, vaan arvion tekee kyseinen työterveyshuolto. Lukkarinen kehottaa työnantajia harkitsemaan, minkälaisissa tilanteissa on kohtuullista edellyttää testipositiivisen ihmisen lähityöskentelyä.

”Onko työ sellaista, että siinä pystytään välttämään kontakteja?”

Oireettomien koronapositiivisten tilanne nousi esiin myös torstaina sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedotustilaisuudessa.

STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalainen totesi, että oireettomuus ei tarkoita sitä, että ihminen ei voisi levittää tautia eteen päin.

”Tältä osin en näe perusteita miksi henkilö ei saisi sairaslomaa jos hän on koronapositiivinen, riippumatta siitä, onko hän oireeton vai ei.”