Isännöintitiimi 2:n päällikkö Kalle Masalin kaupunkiympäristön toimialalta kertoo, että osan päiväkotien pihoja ei pystytä hoitamaan koneellisesti.

Helsingin päiväkotien pihoilla on liukasteltu. Suomenlinnan päiväkodin piha tällä viikolla. Piha on Suomenlinnan hoitokunnan vastuulla.

Osa Helsingin päiväkotilapsista ja päiväkotien työntekijöistä on saanut tällä viikolla liukastella jäisillä pihoilla. Jotkut päiväkotiryhmät ovat jättäneet ulkoilun väliin, jos samaan aikaan on ollut sekä liukas piha että erittäin märkä keli, eli pihalla on ollut lätäköitä.

Helsingin kaupungin päiväkotien pihoista huolehtivat 95-prosenttisesti Palmia ja kiinteistöhuolto Talosyke, joiden kanssa Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala on tehnyt sopimukset.

Isännöintitiimi 2:n päällikkö Kalle Masalin kaupunkiympäristön toimialalta tuntee liukkausongelman hyvin.

”Kasvatuksen ja opetuksen kohteita eli kouluja, oppilaitoksia ja päiväkoteja on Helsingissä noin 750. Meillä on kaikkiin kohteisiin kiinteistönhoitosopimukset, joihin on määritelty talvikunnossapito ja liukkauden torjunta.”

Kohteisiin on tehty huoltokartat, joissa kulkureitit on merkitty alueiksi, joihin kuuluu sekä talvikunnossapito että liukkauden torjunta.

”Kulkureittien ulkopuolella olevat alueet voivat päivästä riippuen olla liukkaita ja jäisiä.”

Masalinin mukaan koko pihan liukkauden torjuntaa ei pystytä hoitamaan.

Yksi syy on huollettavien pihojen lukumäärä, mutta myös pihojen erilaisuus.

”Kouluilla voi olla suuria pihoja, jolloin siellä pystytään auraamaan isot alueet koneellisesti. Päiväkodeissa voi olla pihassa leikkivälineitä ja pihojen sisäisiä aitoja. Niissä koneellinen talvikunnossapito ei vain onnistu muuta kuin kulkureiteillä.”

Työntekijöitä ei taas riitä kaikkiin kohteisiin käsipelillä hakkaamaan jäätä tai hiekoittamaan.

Masalinin mukaan tiedostetaan hyvin, että liukkaat pihat ovat myös vaarallisia.

”Se on kova vaatimus henkilökunnalle, koska lapsia on paljon. Sekään ei ole hyvä ratkaisu, että ulkonaoloajat otetaan kokonaan pois”

Päväkoti Sörkan, Kallion ja Viidennellä linjalla sijaitsevan päiväkoti Terhin johtaja Janne Kyyhkynen sanoo, että pääsääntöisesti päiväkotien pihat on hoidettu hyvin, mutta ajoittain on ollut ongelmia.

”Kyllä tällä viikollakin on ollut ongelmia pihojen huollon kanssa. Alkuviikolla oli sekä liukas piha että märkä keli, silloin joku ryhmä on ymmärtääkseni jäänyt sisälle.”

Sörkan ja Kallion päiväkotien pihojen hoitamisesta vastaa Palmia ja kolmannen taloyhtiön huoltoyhtiö, koska päiväkodin piha on yhteinen taloyhtiön kanssa.

”Meillä on ollut sekä tilanteita, että piha on hoidettu hyvin ja tilanteita, että olemme joutuneet rajoittamaan pihalla ulkoilua tai sitten olemme hiekoittaneet pihan itse”, Kyyhkynen kertoo.

Kyyhkyseltä löytyy ymmärrystä sille, että on lähes mahdotonta hoitaa täydellisesti pihoja kelillä, jolloin piha jäätyy ja sulaa vuorotellen.

”Silloin se huolto tuppaa usein olemaan myöhässä hiekoituksen suhteen.”