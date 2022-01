Vantaa ratkaisee palveluyhtiö Vantin kohtalon konsulttiselvityksen jälkeen, kirjoittaa HS:n kaupunkitoimittaja Marja Salomaa.

Helsingin linjaus palveluyhtiö Palmian myynti­selvityksestä on sähköistänyt tunnelmia naapuri­kaupungissa Vantaalla. Asiaa käsiteltiin Helsingin kaupunginhallituksen konserni­jaostossa salaisena asiana viime maanantaina.

Helsinki totesi, ettei kaupunki enää voi pääomittaa tappiollisesti toimivaa yhtiötään, koska muuten se päätyisi markkinaoikeuteen. Kaupunki ei voi sen mukaan enää kaataa verorahoja Palmiaan.

Helsinki on jo saanut näpeilleen oman bussiyhtiönsä pääomittamisesta, eikä kaupunki enää halua tupeksia kilpailluilla markkinoilla.

Palmia ei ole pystynyt viime vuosina täyttämään tavoitteita, joita sille on talousarviossa vuosittain asetettu. Yhtiön tulokset ovat olleet useana vuonna tappiollisia, eikä yhtiö ole maksanut kaupungille osinkoja.

Palmian vuoden 2020 tilinpäätöksessä tappiota on kirjattu 3,5 miljoonaa euroa, vaikka yhtiöittämis­päätöksen yhteydessä vuonna 2014 maalailtiin ruusuisempaa tulevaisuutta.

Toisin kuin Palmia, Vantti on nimetty Vantaalla inhouse-toimijaksi, eli se ei osallistu tarjouskilpailuihin markkinoilla eikä tavoittele voittoa.

Siivous-, ruoka- ja turvapalveluja Vantaalla hoitava Vantti on ollut myyntipuheiden keskiössä jo vuosia.

Tuorein konsulttiselvitys valmistui viime vuonna, koska kaupunki varautui uusien hyvinvointialueiden aiheuttamiin muutoksiin. Vantin palveluista noin viidennes on tehty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle siirtyvissä toiminnoissa.

Konsulttiyritys Deloitten selvitys tyydytti valtuuston vasenta laitaa, joka tulkitsi sen tarkoittavan Vantin aseman pysymistä ennallaan sote-kiinteistöjä lukuun ottamatta. Kokoomus ja perussuomalaiset olivat tyytymättömiä ja äänestivät tarkemman selvityksen puolesta. Se valmistunee kevään aikana.

Vantaa selvittää parhaillaan palveluyhtiö Vantin tulevaisuutta.

Liikevaihdoltaan ja henkilöstömäärältään Vantti on karkeasti puolet Palmiasta. Palmialla on työntekijöitä runsaat 2 000 ja Vantilla liki tuhat. Vuoden 2020 liikevaihto Vantilla oli runsaat 49 miljoonaa ja Palmialla 101 miljoonaa.

Suuresta koostaan huolimatta Palmiaa isompi tekijä helsinkiläisten koulujen, päiväkotien ja sote-kiinteistöjen ateriapalveluissa on kaupungin oma Palvelukeskus-liikelaitos.

Helsinki on linjannut, että kouluruoasta enintään 30 prosenttia kilpailutetaan. Päiväkotien ja sote-kiinteistöjen ruoasta tarjouskilpailujen määrä on puolestaan rajattu 20 prosenttiin.

Espoossa taasen tilanne on hieman toinen. Siivous- ja turvapalveluja toki kilpailutetaan. Kaupungin omistamasta Espoo Catering -ateriayhtiöstä ei ole tekeillä myyntiselvityksiä.

Palmian talousselvityksen perusteella sen kohtaloksi on koitunut voimakas laajentuminen. Kannattavuutta on haettu kasvusta samaan aikaan, kun omistaja on kilpailuttanut Palmian hyvätuloisia vanhoja palvelusopimuksia.

Jos Palmia onkin voittanut tarjouskilpailun vanhasta sopimuksestaan, yksikköhinnat ovat aiempaa alhaisemmat.

Ateria- ja siivousalat ovat matalakatteisia. Vahvoja toimijoita on paljon, ja molemmat alat ovat erittäin kilpailtuja.

Sosiaalisessa mediassa näiden hankintojen kilpailuttaminen tulkitaan hyvin mustavalkoisesti joko veronmaksajien veroeurojen vaalimiseksi tai sitten henkilöstön kyykyttämiseksi.

Etenkin siivousala on ollut otsikoissa työperäisen riiston takia, mutta on oletettavaa, etteivät kaikki yksityiset yritykset tee katetta ihmiskaupan avulla.

Pohjimmiltaan sekä Palmian että Vantin kohtaloissa on kyse poliittisista valinnoista.

Vantaalla poliittinen tilanne on ollut tulenarka siitä lähtien, kun Vantti päätettiin yhtiöittää vuonna 2012.

Poliittinen kärhämöinti tiivistyi vuonna 2017, kun keskenään riitelevä hallitus sai lähteä, ja virkamiesjohto hoiti hallituksen tehtäviä. Toimitusjohtaja vaihdettiin, ja Vantin strategisia tavoitteita muutettiin.

Enää Vantilta ei edellytetä toimintojen tehostamista vuosittain. Nyt kaupunki haluaa vain, että Vantin tulos on plussalla. Tämä on tarkoittanut yksikköhintojen korotuksia.

Esimerkiksi siivouspalveluissa Vantti oli muutaman vuoden takaisen kilpailu­selvityksen perusteella 25 prosenttia kalliimpi kuin markkinatoimijat.

Helsingissä Palmian tulevaisuus ratkesi jo silloin, kun se ei saanut inhouse-yhtiön asemaa. Helsingissä poliitikkojen enemmistö ei niellyt perusasetelmaa, jossa hankinnat jätettäisiin kilpailuttamatta.

Nyt ollaan tilanteessa, jossa kaksi isoa eteläsuomalaista palveluyhtiötä saattaa tulla myyntiin liki samoihin aikoihin. Mielenkiintoista on myös nähdä, millä hinnalla Palmia voisi mennä kaupaksi.