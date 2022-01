Soutustadionin rakenteet ovat vaarallisessa kunnossa. Vielä ei tiedetä, mitä korjaus Helsingille maksaa. Melojille kaupunki etsii jo väistötiloja.

Soutustadion on asetettu käyttökieltoon. Lipan vauriot eivät näy 1990-luvulla tehdyn ruiskubetonin alta. Välitön riski on ruiskubetonipalojen putoaminen katsomoon. Kantavien betonirakenteiden vetolujuuskin on heikko.

Helsingin Soutustadion asetettiin joulukuussa käyttökieltoon. Stadionin vanhan osan katsomon päädyssä nykyisen soutuvenevaraston suunnassa on isoja, näkyviä halkeamia.

Myös monissa seinissä on halkeamia. Katsomon näyttävän lipan betonirakenteet ja pilarit näyttäisivät päällisin puolin olevan kunnossa. Se on kuitenkin harhaa.

”Ruostuneet teräkset eivät ole näkyvissä pinnassa olevan paksun ruiskubetonikerroksen vuoksi. Merkittävä osa rakenteiden raudoitteista on betonissa karbonatisoituneella alueella, ja kohteessa esiintyy yleisesti teräskorroosiovaurioita”, kuntotutkimuksista vastaava Jussa Perkkiö Rambollilta sanoo.

Rakennukseen on tehty betonirakenteiden kuntotutkimus muun muassa poranäytteitä ottamalla. Niissä on havaittu alhaisia betonin vetolujuuksia.

Soutustadionin katsomo asetettiin edellisen kerran käyttökieltoon vuonna 1996 sen huonon kunnon vuoksi.

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tutkimuksissa katsomon betonirakenteet todettiin silloin kantavuudeltaan puutteellisiksi. Rakenteiden ulko- ja väliseinien lisäksi kehäpalkkien ja pilareiden sekä palkistojen päällä olevat askellaattatasot olivat pahasti vaurioituneet.

Kaupunki korjasi vuosina 1997–98 betonirakenteita, julkisivuja ja pihoja yli seitsemällä miljoonalla markalla. Korjaukset sisälsivät muun muassa kantavien rakenteiden ruiskubetonointia ja pinnoituksia.

Helsingin kaupungille uusi käyttökielto näin pian peruskorjauksen jälkeen tuli yllätyksenä. Perkkiön mukaan paikkaus- ja pinnoituskorjausten tekninen käyttöikä on kuitenkin tyypillisesti vain 20–30 vuotta, jonka jälkeen on ajankohtaista tutkia rakenteiden kunto ja arvioida seuraavat tarpeelliset korjaustoimenpiteet.

”Tutkimuksissa tehtyjen havaintojen mukaan ruiskubetonoinnit ovat osittain irronneet kantavista betonirakenteista ja voivat lohkeillessaan tippua katsomoon. Näistä syistä tilaajalle on suositeltu rakennuksen käytön rajoittamista ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä.”

Pintaremontilla rakenteiden kantavuutta ei saada kuntoon. Perkkiö sanoo, että korjaustoimenpiteitä arvioidaan kevään 2022 aikana rakennesuunnittelun yhteydessä, ja niistä sovitaan sitten viranomaisten kanssa yhteistyössä.

Näkyvimmät vauriot ovat katsomon vanhan osan päädyssä. Se on koko leveydeltään halki.

Soutustadion on Museoviraston suojelema, kaupunkikuvallisesti tärkeä monumentti. Hilding Ekelundin suunnittelema rakennus valmistui vuonna 1939 vuoden 1940 olympialaisiin, mutta sota siirsi kisat vuoteen 1952, jolloin stadion vasta viimeisteltiin kuntoon.

Olympialaisissa Soutustadion toimi vain melontakisojen katsomona, joten siinä mielessä nimi on harhaanjohtava.

Soutustadionin vanhimman osan kunto on heikoin. Lähempänä merta olevan osan kunto on hieman parempi, mutta sielläkin seinissä on halkeamia. Suoranaisesta sortumisriskistä Rambollin raportti ei kerro, mutta lipan osalta on ilmeisesti syytä tarkkailla myös talven lumikuormia.

Muuta vaihtoehtoa kuin välitön käyttökielto ei kaupungin ulkoilutiloista vastaavan ulkoilupäällikkö Petri Angelvuon mukaan ollut. Eniten tämä kirpaisee Helsingin Melojia, jonka tukikohta ja kajakki- ja kanoottivarasto on katsomotilan alla.

Seuran puheenjohtaja Ville Teittinen sanoo, että kaupungin kanssa on aloitettu jo keskustelut väistötiloista jonnekin lähirannoista.

Helsingin Melojat etsii yhdessä kaupungin kanssa lähisaarista uudet tilat kajakeilleen.

Nykyisten tilojen ongelmana on ollut kosteuden tiivistyminen rakenteisiin, minkä vuoksi kalusto on pitänyt aina kuivata huolellisesti ennen varastoon viemistä.

Soutustadionin katsomon käyttäjämäärä oli 1990-luvulla lähes 19 000. Viime vuosina pääkäyttäjä on ollut Helsingin Melojat. Muu käyttö on rajoittunut satunnaisiin lauluryhmiin, jotka toki ajoittain ovat voineet täyttää koko katsomon.

Kuntotutkimukset liittyivät alun perin siihen, että kaupunki on pohtinut Soutustadionille nykyistä laajempaa käyttöä ja sopivaa yrittäjää, jota rakennus olisi kiinnostanut.

Jos korjauksia ryhdytään tekemään samalla tahdilla kuin 1990-luvulla, valmista pitäisi olla parin vuoden kuluttua. Angelvuo tosin epäilee, että vielä ensi kesänä korjaustöitä ei ehditä aloittaa, sillä Rambollilta tilatut lisätutkimukset ja korjaussuunnitelmat valmistuvat vasta toukokuussa.