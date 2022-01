Pääkaupunkiseudulle on lauantaista alkaen tulossa lumimyräkkä, joka alkaa ravakalla etelätuulella. Sunnuntaina myteri ottaa uutta voimaa Laatokalta puhaltavasta itätuulesta.

Puolen vuosikymmenen lumimyräkkä on luvassa pääkaupunkiseudulle lauantaista alkaen. Ensin ravakka tuuli puhaltaa etelän ja kaakon puolelta eli mereltä puuskissa jopa 20 metriä sekunnissa. Kun matalapaine sitten vyöryy pääkaupunkiseudun yli, puhuri kääntyy kurmottamaan idästä.

Lumentulo näyttää säämallin mukaan alkavan lauantaina alkuiltapäivästä. Ensin sen huomaa etelätuulen voimistumisesta. Varsinkin keskipäivästä iltaan tuuli on hyvin puuskaista.

Alkuillasta pyryttää jo lunta. Sakein vaihe on ennusteen mukaan lauantaina kello 15–22.

”Se tulee ihan vaakasuoraan. Lumimyrskymäinen kuva siitä piirtyy mieleen”, ennakoi päivystävä meteorologi Jari Tuovinen Ilmatieteen laitoksesta.

Koiranlenkitystauko on odotettavissa sunnuntaina noin kello 7–11. Silloin matalapaineen keskus on edennyt asentoon, jossa pääkaupunkiseudulla on tyven tauko pyrytykseltä.

Sunnuntaina tuuli kääntyy itään. Alkaa puhaltaa Venäjän suunnasta Laatokalta. Silloin esimerkiksi Oulun suunnalla on jo seljennyt, mutta etelässä myteri voimistuu uudestaan.

Lumisateeseen alkaa tulla sunnuntain edetessä taukoja, mutta myräkkä hiipuu vasta maanantaina aamulla.

Tänä talvena ei ole koettu vastaavaa. Lunta on odotettavissa 30 sentin molemmin puolin. Kova tuuli kinostaa lunta.

”Voi tulla puolimetrisiä kinoksia sopivan tuulen suunnalla”, Tuovinen sanoo.

Tällaisia lumimyräköitä on Tuovisen mukaan pääkaupunkiseudulla noin kaksi kertaa vuosikymmenessä. Liikenteen voi odottaa puuroutuvan. Aurauskalusto on syytä kaivaa esiin jokaista liikkuvaa peliä myöten.

Tällä kertaa lumikuormaa ei helpota etelärannikolle muuten tyypillinen myräköiden osittainen tulo räntänä tai vetenä. Lämpötila kun näyttää olevan nollan ja miinus kahden välillä. Se tosin on hyvä asia sähkölinjojen kannalta.

”Etelätuuli puuskineen ei edistä sitä, että lumi tarttuisi puihin. Tykkylumea varten pitäisi olla lämpötila nollan ja plus 1,5 asteen välillä”, Tuovinen sanoo.

Puut ovat myös hyvin kiinni roudassa ja lumen alla. Isoja oksia voi katketa puuskissa.