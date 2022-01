Aitta myydään ravintolaksi ja torppa asuintaloksi

Helsingin kaupunki myy kaksi 1800-luvulla rakennettua kulttuurihistoriallisesti tärkeää rakennusta.

Tervasaaren aitta Kruununhaan edustalla myydään ravintolaksi.

Tapanilassa sijaitseva Franzenin torppa puolestaan on kaupan asuinkäyttöön. Torpassa on aikanaan majoittunut jonkin aikaa myös kansalliskirjailijamme Aleksis Kivi.

Rakennusten myynnistä on tehty poliittinen päätös viime vuonna ja päätös on myös kaupungin toimitilastrategian mukainen. Helsinki on viime vuosina myynyt useita arvotaloja, joille kaupungilla ei ole käyttöä.

Tervasaaressa on aikoinaan sijainnut useita kauppatavaroiden varastoimiseen käytettyjä aittoja. Nyt myynnissä oleva, kauppias Petter Heidenstrauchin vuonna 1805 rakentama aitta on aitoista viimeisenä jäljellä.

Rakennus oli toisessa maailmansodassa ilmatorjuntatykistön majapaikka. Kun Tervasaaresta tuli virkistysalue 60-luvulla, aitasta remontoitiin kesäkahvila.

Siitä lähtien tiloissa on toiminut aina kahvila tai ravintola. Aittaa on myös remontoitu useaan kertaan, viimeksi vuonna 2015.

Tervasaarta koskeva kaava tuli voimaan vuonna 2019. Aitta on suojeltu ja mahdolliset muutostyöt pitää tehdä yhdessä museoviranomaisten kanssa. Ostajan on myös purettava nykyinen asemakaavan vastainen huoltorakennus aitan läheltä, mutta tilalle on lupa tehdä uusi huoltosiipi ja myös lasinen paviljonki. Kaupunki myy aitan, mutta vuokraa tontin.

Tapanilan Tiilentekijänmäellä sijaitseva Franzenin torppa on rakennettu arviolta 1860-luvulla ja se on saanut nimensä torpassa asuneen ratavartija Anders Gustav Franzenin mukaan.

Aleksis Kiven kerrotaan majoittuneen torpan sivukamarissa yhtenä kesänä 1870.

Hirsirunkoista rakennusta on laajennettu 1910-luvulla. Torppaa on remontoitu vuosien mittaan moneen otteeseen. Se on suojeltu, vuokratontilla ja myydään asuinkäyttöön.