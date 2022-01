Iltapäivällä saapuvan lumimyräkän vuoksi liikenteessä on ensimmäistä kertaa koskaan käytössä punainen varoitus – ”En sano, että jos tulee onnettomuuksia, vaan kun”

Valtteri-lumipyry sakenee Uudellamaalla iltaan mennessä ja tuo mukanaan myrskytuulen, pelastuslaitos kehottaa ottamaan villasukat esille.

Valtteri-lumimyräkän odotetaan iskevän pääkaupunkiseudulle täydellä voimalla illalla.

Lumisateet ovat saapumassa länsirannikolle, mutta lauantaiaamu lienee vielä rauhallinen.

Lumipyry alkaa Uudellamaalla hiljalleen alkuiltapäivästä, mutta sakeimmillaan se on illalla ja yöllä. Paikoin lunta arvioidaan satavan 30 senttiä tai vieläkin enemmän lauantain ja sunnuntain aikana.

”En sano, että jos tulee onnettomuuksia vaan kun. Se on selvä asia, että niitä tieliikenteessä tapahtuu. Samoin sähkökatkoja voi esiintyä laajalti”, arvelee päivystävä meteorologi Eveliina Tuovinen Ilmatieteen laitokselta.

”Tässä odotellaan, että vähitellen alkaa tapahtumaan. Sää on illalla Uudellamaalla hyvin vaarallinen, jos ihmiset eivät ota varoituksia liikkeissään huomioon”, Tuovinen sanoo.

Kyseessä on ensimmäinen kerta koskaan, kun ilmatieteen laitos varoittaa äärimmäisen huonosta ajokelistä punaisella varoitusmerkillä. Tätä tosin selittää, että tällainen kolmiportainen varoitusjärjestelmä on ollut käytössä vasta muutamia vuosia. Varoitus on Uudellamaalla voimassa kello kolmesta iltapäivällä keskiyöhön.

Suurimman onnettomuusriskin aiheuttanee lumen valtava määrä, vaikka toki pöllyävä lumi vaikuttaa myös näkyvyyteen. Tuulen nopeuden arvioidaan olevan puuskissa 20 metriä sekunnissa.

”Turhalle huviajelulle ei todellakaan kannata lähteä. Jos on ajattava, turvavälejä on tärkeä noudattaa tai muuten sitä äkkiä löytää itsensä pöpeliköstä”, Tuovinen sanoo.

Pääkaupunkiseudulla pyryn arvellaan hellittävän hieman vasta sunnuntaiaamuna. Pienen hengähdystauon jälkeen lunta alkaa uudelleen sataa puolenpäivän aikaan sunnuntaina.

”Sunnuntaiaamuna on paljon lumitöitä tehtävänä, mutta urakka ei lopu vielä siihen. Iltapäivällä saadaan vielä kymmenisen senttiä lunta, niin että töitä riittää kyllä vielä varmaan maanantaillekin”, Tuovinen heittää.

HS seuraa viikonlopun ajan tiiviisti sekä valmistautumista Valtterin tuhoihin että selviytymistä niistä.

Pelastuslaitos kehottaa etsimään villasukat valmiiksi

Helsingin pelastuslaitos muistuttaa myös ihmisille, että liikenteessä kannattaa pitää huolta turvaväleistä, ottaa muut huomioon ja alentaa nopeutta.

”On todella tärkeää, että ihmiset muistavat nyt maltin. Varsinkin paikoissa joissa tällaisessa tilanteessa tyypillisesti sattuu paljon onnettomuuksia, kuten moottoriteillä”, sanoo päivystävä palomestari Vesa Paatelma Helsingin pelastuslaitokselta.

Pelastuslaitos odottaa myrskyä normaalissa viikonlopun vahvuudessa, mutta tilannetta seurataan tiiviisti ja lisävoimia voidaan hälyttää tarvittaessa nopeasti sopimuspalokunnista. Kolarien lisäksi raivaustyöt pitävät luultavasti pelastajat kiireisinä, jos myräkkä katkoo paljon oksia tai kaataa puita.

Twitterissä pelastuslaitos muistutti myös, että pelastustiet kannattaa pitää aurattuina. Näin apu saadaan tarvittaessa nopeasti paikalle.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos muistutti perjantai-iltana, että varoituskartta on harvoin punainen, mutta nyt onnettomuusriskin arvioidaan olevan huomattava. Siksi autoilu kannattaa unohtaa kokonaan, jos ei ole ihan pakko ajaa.

Länsi-Uudellamaalla kehotetaan ajoittamaan ulkoilut aamupäivään ja etsimään villasukat esille. Pelastuslaitos nostaa esiin varoituksen liikennesäästä, mutta myös mahdollisuuden sähkökatkoihin.

Lumiaurat ovat valmiudessa

Helsingin kaupunki tiedotti perjantai-iltana, että sekä kaupungin oma Stara että neljä yksityistä urakoitsijaa odottavat Valtteria.

Enimmillään lumitöissä voi Helsingissä olla noin 300 yksikköä: kuorma-autoja, monitoimikoneita, pyöräkuormaajia, kunnossapito- ja ympäristönhoitokoneita sekä traktoreita ja tiehöyliä.

Myräkän ollessa pahimmillaan tämä aura-armeija keskittyy ensin pääkatuihin ja joukkoliikenteen kannalta tärkeisiin reitteihin, koska Helsingin tie- ja katuverkosto on yhteensä 1 200 kilometriä pitkä ja pyöräily- ja kävelyteitä on siihen päälle noin 2 500 kilometriä.

Kaupunki varoitti jo perjantaina, että asuntokaduilla auraa voi joutua odottamaan. Asuntokaduilla Helsingin lupaus on, että auran pitäisi olla käynyt kolme arkipäivää pyryn päättymisen jälkeen. Kävely- ja pyöräteillä on oma tärkeysjärjestyksensä. Niistä aiempaa suurimmasta osasta vastaa nykyisin myös kaupunki, mutta osa on kiinteistöjen omistajien vastuulla.

Huumorintajustaan tunnettu kaupunkiympäristön toimiala muistutti perjantaina jo valmiiksi, että juuri sinun kotikatusi aurataan taas viimeisenä. Samalla yksikkö nimesi Valtterin uudelleen ”päättymättömäksi lumivyöryksi”.

Vantaalta kerrottiin myös perjantai-iltana, että koko aurauskalusto on ajossa läpi viikonlopun. Tämä tarkoittaa noin sataa työntekijää ja katuhöyliä, aura-autoja, suola- ja hiekoitusautoja sekä kuorma-autoja lumen kuljetusta varten. Suunnilleen puolet on Vantaan omilla palkkalistoilla suoraan, puolet töissä yksityisillä sopimusurakoitsijoilla.

Vantaa ennakoi, että lunta tulee niin paljon, että sitä joudutaan kasaamaan väliaikaisesti toreille ja pysäköintialueille. Koko lumimassan kuljettamiseen pois tieltä voi mennä jopa viikkoja.

Espoossa arvioidaan, että ennusteiden mukainen määrä lunta tarkoittaisi, että kaikkia asuntokatuja ei saada aurattua viikonlopun aikana.

Espoon katukunnossapidossa on lisäksi jonkin verran sairastumisia ja konerikkoja. Tästä syystä viikonloppuna on tarkoitus keskittyä talvikunnossapitoon ja jotkin muut samalle yksikölle kuuluvat työt kuten pysäkkien roska-astioiden tyhjentäminen lykkäytyvät kauemmas.

Liikenteessä ja sähköyhtiöissä seurataan tilannetta

Joukkoliikenteessä seurataan pääkaupunkiseudulla Valtterin etenemistä, mutta ennakkoon vuoroja ei ole karsittu.

Junat, bussit ja raitiovaunut siis pyritään HSL:n alueella saamaan kulkemaan aikataulujen mukaisesti, mutta tilanne voi muuttua nopeasti.

Helsinki-Vantaalla sen sijaan matkustajia on varoitettu etukäteen siitä, että sää voi sotkea aikataulut.

Finavia varoittaa, että lentoliikennettä voidaan joutua rajoittamaan läpi viikonlopun. Hankala sää voi pakottaa sulkemaan osan kiitoteistä ja rajoittamaan saapuvan lentoliikenteen määrää, mikä taas voi heijastua lähtevään liikenteeseen ja matkatavaroiden käsittelyyn.

Lentoyhtiö Finnair kehottaa omia matkustajiaan pakkaamaan tärkeimmät tavaransa käsimatkatavaroihin ja saapumaan kentälle ajoissa.

Sähköyhtiöistä esimerkiksi Caruna varautuu sähkökatkoihin Valtterin vuoksi Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa sekä Satakunnassa. Raskas lumi voi paitsi kaataa puita, myös kertyä sähkölinjoille.

Kelvoton ajokeli maalla ja kova tuuli merellä voivat viivästyttää vikojen korjaamista. Asentajat lähetetään matkaan heti, kun se on heille riittävän turvallista.