Omikronmuunnoksen lisäksi hoitojonojen lyhentämistä vaikeuttaa se, että viime vuonna kilpailutuksen voittanut Mehiläinen ei suoriutunutkaan urakastaan.

Helsinkiläispoliitikot ovat tekemässä hätäpäätöksen uusista ostoista yksityiseltä, koska kiireettömään hammashoitoon on yhä tuhansien ihmisten jono.

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee tiistaina päätöstä nopeasta suorahankinnasta, koska tilanteen pelastamiseksi viime vuonna järjestetty kilpailutus on mennyt täysin kiville.

Johtajahammaslääkäri Sebastian Kaste sanoo, että Helsingissä on yhä noin 9 000 ihmistä, joiden hoito on jäänyt kesken tai aloittamatta suun terveydenhuollossa pandemian vaikutuksesta. Osa lienee jo saanut apua, mutta hoitovelka on yhä mittava.

Loppuvuodesta arvioitiin, että velka saataisiin urakoitua pois tänä vuonna. Sitten kilpailutus meni myttyyn ja omikron saapui. Nyt arvio on vuoden 2023 keväällä.

”Siis aikuisten koronahoitovelassa. Painotamme nyt lasten hoitoa, koska he ovat erityisen haavoittuvassa asemassa”, Kaste kuvaa.

Hän lupaa, että aikuistenkin tilanteen helpottamiseksi käytetään laajaa valikoimaa keinoja.

Yksityiseltä on etsitty apuvoimia kahdella tavalla: palveluseteleillä ja ostopalvelulla.

Lautakunnalle esitetään tiistaina myös palveluseteleihin liittyvää muutosta eli korotusta kokonaishoidon palvelusetelin arvoon.

Tavalliset helsinkiläiset ovat antaneet seteleistä enimmäkseen hyvää palautetta, eikä korotus vaikutakaan suoraan heidän maksettavakseen jäävään osaan laskusta. Korotuksella halutaan sen sijaan pienentää yksityisten palveluntuottajien taloudellista riskiä, koska nykyisillä ehdoilla kiinnostuneita ei ole ollut tarpeeksi.

Kilpailutus suun terveydenhuollon laajemmasta ostopalvelusopimuksesta sen sijaan joudutaan aloittamaan alusta.

Viimevuotisen kilpailutuksen voitti kesällä Mehiläinen. Sopimus astui voimaan lokakuussa ja sen piti jatkua kolme vuotta.

Terveysjätti ei pystynyt loppuvuodesta tarjoamaan sovittua määrää palveluita. Syyksi Mehiläiseltä kerrottiin pula henkilökunnasta.

Mehiläinen halusi perääntyä sopimuksesta. Kaupunki päätti joulukuussa että sopimus irtisanotaan loppumaan tammikuun viimeisenä päivänä.

Uusi kilpailutus vie aikaa. Siksi poliitikoille esitetään, että kaupunki ostaa loppuvuodeksi suorahankintana helmikuun lopusta vuoden loppuun hätäapua hammashoitoon Spider Med oy:lta.

Rahaa tähän kuluu noin 2,2 miljoonaa euroa.

Kilpailutuksen epäonnistumisen syy olivat siis rekrytointiongelmat. Sama vaikuttaa tietenkin suoraan myös kaupungin omissa palveluissa. Hammashoitajista on kova pula valtakunnallisesti.

Johtajahammaslääkäri kertoo, että omikronaallon aikaan suun terveydenhuollosta ei ole siirretty henkilökuntaa kokonaan muihin tehtäviin. Sen sijaan hammaslääkäreitä ja osastonhoitajia on oman työnsä ohella ollut myös apuna rokotuksissa.

Enää rokotuksissa ei tarvita lisäväkeä suun terveydenhuollosta, joten Kaste arvelee, että hoitovelkaa pystytään purkamaan taas hiukan kiivaampaan tahtiin lisätyönä iltaisin ja viikonloppuisin. Kriittinen asia on nimenomaan ammattilaisten määrä, ei suoraan raha, sillä Helsinki on tämän vuoden budjetissaan varannut koronan jälkien korjaamiseen tarkoitettua lisärahaa myös tähän.

”Haluankin kiittää ammattilaisiamme, jotka ovat vapaaehtoisina tehneet paljon lisätöitä iltaisin ja viikonloppuisin tilanteen korjaamiseksi”, Kaste sanoo.