Otto Meren valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että kantakaupungin 24 h -parkkipaikoista tehtäisiin maksullisia.

Helsingin keskustassa suurta määrää parkkipaikkoja ollaan muuttamassa maksullisiksi.

Kaupunginhallitus käsittelee maanantain kokouksessaan Otto Meren (kok) ja 16 muun valtuutetun aloitetta, jossa vaaditaan nykyisin maksuttomien 24h-paikkojen muuttamista maksullisiksi.

Aloitteessa yksi perustelu tälle on talous: pysäköintipaikkojen ylläpito vaatii kaupungilta rahaa, joten niistä halutaan myös lisää tuloja niiden käyttäjiltä.

Toinen syy on aloitteen tekijöiden mielestä tasapuolisuus. Suurin osa keskustan parkkipaikoista on maksullisia, noin 900 maksuttomasta paikasta on kova kilpailu. Ei ole perusteltua, että paikan nappaamaan onnistuneet autoilijat saavat tuuristaan taloudellista etua verrattuna muihin.

Kuten tyypillisesti valtuustoaloitteiden kohdalla, virkamiesten pohjaesityksessä kaupunginhallituksen ehdotetaan vain esittävän edelleen valtuustolle, että aloite voidaan katsoa loppuun käsitellyksi, eikä mitään uutta tarvitse tehdä. Poliitikot voivat tietenkin kokouksessa tehdä toisenkinlaisen päätöksen.

Virkamiesten perusteluissa kuitenkin luvataan, että käytännössä Helsinki aikoo jo toimia juuri niin kuin aloitteessa halutaan.

Poliitikot ovat nimittäin jo aiemmin päättäneet laajemmista linjauksista kantakaupungin pysäköinnin suhteen. Periaate on, että paikat ovat maksullisia. Helsinki on vaiheittain muuttanut paikkoja maksullisiksi ja aikoo jatkaa tätä.

24h-paikat siis muutetaan maksullisiksi ennen pitkää tämän periaatteen mukaisesti, vaikkei vielä kerrotakaan tarkasti, milloin näin tapahtuu.

Virkamiehet perustelevat tätä myös sillä, että Helsinki on niin ikään linjannut suosivansa joukkoliikennettä, jalankulkua ja pyöräilyä. Parkkipaikkoja ei tästä syystä haluta lisätä keskustassa. Sen sijaan maksuilla voidaan vaikuttaa siihen, että paikat ovat mahdollisimman tehokkaassa käytössä.