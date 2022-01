Tutkinnan turvaamisen vuoksi poliisi on asiassa yhä vaitonainen.

Poliisi on edistynyt tutkimuksissaan, jotka koskevat lokakuussa Helsingissä tapahtunutta epäiltyä henkirikosta. Poliisi on kertonut asiasta hyvin niukasti ja on edelleen kovin vaitonainen.

Niukkasanaisuuden syy on siinä, että poliisi ei halua vaarantaa tutkintaa kertomalla asiasta liikaa julkisuuteen.

”Tiedot saattaisivat kulkeutua epäillyille”, rikostarkastaja Jari Koski sanoo tiedotteessa.

Asian vuoksi on vangittuna kolme henkeä: 30-vuotias nainen, 46-vuotias mies ja 29-vuotias mies. Viimeksi mainitun miehen vangitsemisesta kerrottiin jo 3. tammikuuta.

Uhri kuoli helsinkiläisessä yksityisasunnossa lokakuussa. Asunnosta löydettiin 46-vuotias kuollut mies. Kuolinsyy oli aluksi epäselvä.

Tutkinnassa ilmi tulleiden seikkojen nojalla poliisi epäilee, että kolmella vangitulla on osuutta kuolemaan.

Esitutkinta on yhä kesken. Asiaa selvitellään esimerkiksi kuulustelemalla ja teknisellä rikostutkinnalla. Edelleen on selvitettävänä, keitä kaikkia on syytä epäillä rikoksesta, ja mikä osuus heillä on ollut tapahtumissa.