Myyrmäki on isojen mullistusten kourissa. Vantaa suunnittelee uutta kaupunkikulttuuritaloa Myyrmäkitalon paikalle, mutta silloin taidemuseo ja kirjastokin joutuisivat vuosiksi evakkoon.

Ulkonäkö pettää. 1980-luvun ihanteita huokuva kauppakeskus Isomyyri näyttää jo hieman nuhjuiselta, eikä pääovi käy yhtä taajaan kuin sitä seitsemän vuotta nuoremman Myyrmannin pääovi.

Mutta Isomyyrin kolmannessa kerroksessa on jotain, mitä Myyrmannissa ei ole.

Siellä on satojen länsivantaalaisten järjestöjen ja yhdistysten oma paratiisi.

Isomyyri on jo vuosia tarjonnut asukkaille epäkaupallisia kokoontumis- ja harrastetiloja, töitä mielenterveyskuntoutujille, aikuisopiston kursseja ja edullisia lounaita Cafe Popolossa.

Liki tuhannen neliön nuorisotiloihin on soviteltu biljardipöytiä, äänitysstudio, peliluola nuorille ja hyvin varusteltu kuntosali kaikenikäisille kaupunkilaisille.

Järjestötoimijoita Isomyyrissä on niin paljon, että pelkästään asukastiloissa on eri tilavuokraajia listattu 156. Länsi-Vantaan yhteisötyöntekijä Jesse Vahtervuon mukaan myös Arkin nuorisotiloja vuokraavat kymmenet toimijat.

”Arkin kuntosalia käyttävät muun muassa seniorijärjestöt”, Vahtervuo kertoo esimerkkinä.

Isomyyrin kahdessa ensimmäisessä kerroksessa on liiketiloja, joissa on vuokralla muun muassa etnisiä kauppoja. Moni liiketila on tyhjillään.

Kaikki tämä on kuitenkin tulossa tiensä päähän, sillä kiinteistön osake-enemmistön omistaja Citycon suunnittelee 35-vuotiaan rakennuksen purkamista ja korvaamista isommalla talolla.

Cityconin kiinteistökehitysjohtaja Katriina Penttisen mukaan toiveena olisi, että kaavoitus ja muu suunnittelu etenisi tänä vuonna siten, että vuoden 2023 lopulla Isomyyrin korttelin muutos voisi alkaa.

Kauppakeskus Isomyyri valmistui vuonna vuonna 1987. Viime vuodet sen kolmanteen kerrokseen on keskittynyt Myyrmäen asukas- ja järjestötoimintaa.

Asukastoiminnalle on etsitty uusia tiloja kuumeisesti jo kuukausia. Vaihtoehdot ovat kuitenkin vähissä.

”Vuokrathan ovat nyt olleet järjestöille ilmaisia. Eihän tällaisia tiloja löydy mistään Myyrmäestä”, sanoo Alvi-yhdistyksen toiminnanjohtaja Sanna Aarto.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäjänä Alvi on vuodesta 2007 lähtien toiminut Isomyyrissä. Sen lounaskahvila Popolossa työskentelee nelisenkymmentä työllistettyä.

Normaalioloissa sisällä kävisi touhukas vilinä. Koronarajoitusten vuoksi tammikuisena perjantaipäivänä paikalla on vain henkilökuntaa, joka myy take away -annoksia.

Yksi heistä on Annie Sipilä, joka on juuri työllistymässä ravintola-alalle. Sipilä tuli Alvin kahvilaan hankalassa elämänvaiheessa vuonna 2015.

”Yli 6,5 vuoden jälkeen olen valmis lähtemään kentälle”, Sipilä sanoo.

Aartolla olisi kerrottavanaan lukuisia onnistumisia Alvin toiminnasta. Toiminnan jatko kuitenkin huolestuttaa, sillä järjestö tarvitsee riittävät neliöt, joihin saisi soviteltua suurtalouskeittiön.

”Me kävimme tutustumassa Myyrmannissa lääkärikeskukselta tyhjiksi jääneisiin tiloihin, mutta emme päässeet yksimielisyyteen vuokrasta”, Aarto sanoo.

Virtataloksi nimetty entinen Imatran Voiman pääkonttori Rajatorpantiellä on Cafe Popololle hankala, koska siellä toimii jo parikin kaupallista lounaskahvilaa. Virtatalo ei miellytä kaupungin nuorisotoimeakaan sijaintinsa vuoksi.

Kaupungin tilakeskuksen esittämä vaihtoehto, jossa nuorisotilat olisi siirretty elokuvateatteri Kino Myyrin ja paikallisen pubin tiloihin Myyrmäkitalossa, aiheutti pontevan vastareaktion syksyllä.

Kino Myyri saikin jatkoaikaa, kun Pop Up Kino Helsinki otti vastuun näytöksistä ainakin kevään ajaksi. Vantaalla Pop Up Kino Helsinki on pyörittänyt korttelikinoa Rekolassa ja Korsossa.

Nyt kaupungin asukastiloja on soviteltu Myyrmäkitaloon.

Vahtimestari Sedat Bariskinin mukaan nuorisotila Arkin äänistysstudio on ollut ahkerassa käytössä. Koronarajoitukset ovat hiljentäneet toimintaa.

Vantaalla on Myyrmäkitaloa varten suurisuuntaisia visioita, jotka voisivat toteutua vuosikymmenen lopulla. Nyt Myyrmäkitalossa toimii muun muassa kirjasto ja Vantaan taidemuseo Artsi.

Vantaan yhdeksi kärkihankkeeksi on nimetty Myyrmäen kaupunkikulttuuritalo, joka voi tarkoittaa vain 30-vuotiaan Myyrmäkitalon purkamista ja korvaamista isommalla rakennuksella.

Jos Vantaan suunnitelmat toteutuvat, väliaikaistiloja on siis etsittävä järjestöjen, nuorisotoimen, aikuisopiston ja asukaspalveluiden lisäksi myös taidemuseolle ja kirjastolle.

Uutta, suurempaa Myyrmäen kaupunkikulttuuritaloa tarvitaan, koska sekä taidemuseo että kirjasto toimivat nyt tarpeeseen nähden liian pienissä tiloissa. Molemmille tarvitaan nykytilanteeseen verrattuna kaksin- tai kolminkertaiset tilat.

Lisäksi uuteen rakennukseen sijoittuisi monia uusia toimintoja, kuten monimuotoisia asukas-, kulttuuri- ja liikuntatiloja, joita nyt on Isomyyrissä.

Apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrand luonnehtii tilannetta monimutkaiseksi palapeliksi. Myyrmäen väkimäärä kasvaa lähivuosina lisärakentamisen vuoksi, joten tarve kaupunkilaisten vapaa-ajan toiminnalle ja virkistyspalveluille on entistä suurempi.

”Uutta kaupunkikulttuuritaloa on hahmoteltu monipuoliseksi kansalaisten olohuoneeksi, joka vertautuu Helsingin Oodi-kirjastoon”, Åstrand kuvailee.

Nuoriso-ohjaaja Misse Laamanen isännöi nuorisotila Arkin pelihuonetta.

Uudehkojen rakennusten purkuaikeet ja lukuisat täydennysrakentamisen hankkeet riepovat jo nyt asukkaiden hermoja.

Myyrmäen valtasuoni eli kävelykatu Myyrmäenraitti on ollut poikki rakennustyömaiden vuoksi runsaan vuoden verran.

Kauppakeskus Myyrmannia vastapäätä entisen pysäköintialueen tilalle nousee uusia asuntoja yhteensä noin 600. Valmista pitäisi olla muutaman vuoden kuluttua.

Kortteleihin tulee myös kivijalkaliikkeitä sekä yhteistiloja asukkaille. Luvassa on omistusasuntoja, vuokra-asuntoja, opiskelija-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja.

Myyrmäen keskustan mylläys jatkuu tulevina vuosina Isomyyrin korttelissa sekä junaradan itäpuolella.

Myyrmäkitalo on palvellut asukkaita lähes 35 vuotta. Sen tilat ovat kuitenkin jääneet pieneksi.

