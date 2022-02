Historiantaju on tärkeää kaupunkisuunnittelussa, sanoo arkkitehti Olavi Veltheim: ”Jos kaupungista poistetaan kerroksia, se on sama kuin että aivoista poistettaisiin osa muistista”

Olavi Veltheim on tehnyt pitkän työuran kaavoittaja-arkkitehtinä.

Kaupunkisuunnittelu on kärsivällisyyslaji, Olavi Veltheim myöntää. Kotona Pikku-Huopalahdessa peuhaavat australianpaimenkoirat Max ja Tirppa.

Arkkitehti Olavi Veltheim asuu sinisessä kerrostalossa Pikku-Huopalahdessa. Ikkunasta avautuu merenlahtinäköala, ja ulkoilupolkuja lähistöllä on runsaasti. Niitä tarvitsevat varsinkin kaksi australianpaimenkoiraa, jotka ryntäävät iloisesti tervehtimään vieraita.

Muistelemme, kuinka Pikku-Huopalahden talosuunnittelijat nurisivat, kun heille annettiin valmis värisuunnitelma 1980-luvulla. Elettiin tiukan modernismin aikoja, eikä rakentamisen värivalikoima ollut suuri. Nyt kun toisaalla näkee suoranaista värianarkiaa ja sikin sokin erilaisia yhteensopimattomia huomiovärejä, voi olla iloinen, että Pikku-Huopalahden sinnikäs kaavoittaja Matti Visanti, tuolloin Veltheimin esimies, suunnitteli värit kokonaisuutena ja hyvällä maulla.

Uusien alueiden rakentaminen kestää 20–25 vuotta, ja väritkin pehmenevät ajan myötä, konkarikaavoittaja Veltheim toteaa rauhallisesti.

”Kaupunginosamme rakentaminen aloitettiin 80-luvulla, viimeiset talot valmistuivat vasta äsken.”

Kaupunkisuunnittelu on selvästi kärsivällisyyslaji.

”Se on eri alojen asiantuntijoiden yhteistyötä ja erilaisten, keskenään ristiriitaistenkin intressien kuuntelemista sekä yhteensovittamista”, Veltheim sanoo.

”Myös kyky ymmärtää kauneutta ja viihtyvyyttä ja ympäristön kokemista olisivat tärkeitä. Samaten tieto ekologisesti, kulttuurisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävistä ratkaisuista.”

Pikku-Huopalahtea kuten Talin ja Ruoholahdenkin alueita tehtiin tyydyttämään asumisväljyyden kasvua. Pääkaupungissa asuinneliöt henkeä kohden olivat ja ovat edelleen muuta maata ja esimerkiksi Tukholmaa alhaisempia. Kun Helsingin väkiluku 1980-luvulla jopa väheni, Espoo ja Vantaa kasvoivat voimakkaasti.

1990-luvulla Helsingin väkiluku alkoi jälleen kasvaa, ja asumisväljyyden kasvu hiipui. Nyt tiivistetään ja lisärakennetaan.

Miten Veltheim päätyi kaavoittajaksi?

”Se oli varmaan mielikuvituksen puutetta”, hän naurahtaa itseironisesti.

Hänen äitinsä ja tätinsä olivat kaavoittaja-arkkitehtejä, ja valinta tuntui Veltheimista luontevalta. Hän aloitti arkkitehtuurin ja yhdyskuntasuunnittelun opinnot TKK:lla Otaniemessä mutta vaihtoi kesken kaiken Tampereelle, jossa kaupunkisuunnittelua opettivat karismaattinen ja aiheesta paljon kirjoittanut Jere Maula (1936–2020) sekä tieteellisesti orientoitunut Jorma Mänty.

Olavi Veltheim on paljasjalkainen helsinkiläinen, mutta pari pyrähdystä muualle maahan on tullut tehdyksi. Veltheimin upseeri-isä sai komennuksen Upinniemeen. Pian kuitenkin palattiin Helsinkiin, Suomenlinnaan. Veltheim kulki päivittäin lautalla ja Kauppatorilta kävellen koulumatkansa Normaalilyseoon.

Toinen maalaistumisyritys oli Varkauteen, josta Veltheimin toinen vaimo Marja-Liisa on alunperin kotoisin. Siellä oli avoimena asemakaava-arkkitehdin paikka, ja Veltheim haki sitä. Siinä kävi niin, että isäntä olisi viihtynyt, mutta rouva halusi takaisin Helsinkiin. Neuropsykologien työllistyminen Varkaudessa ei ollut kovin helppoa.

Ennen eläkkeelle jäämistään Veltheim toimi Helsingin asemakaavapäällikkönä.

”Kaupunki on kerrostumaa, ja Helsingin historia näkyy täälläkin heijastaen oman aikansa yhteiskunnallisia ja taiteellisia ihanteita. Ei voi sanoa, että historiallisten kerrosten taju olisi hukassa, mutta näyttää valitettavasti siltä, että se on kaupungin kehityksestä käydyssä dialogissa kuitenkin ollut viime aikoina taka-alalla”, hän pohdiskelee.

”Kaupunkisuunnittelun kvartaali on 25 vuotta. Rakentaminen ei voi olla puhtaasti suhdanteista kiinni. Joskus excel-miesten suhdannepuhe tahtoo ylittää historiallisen jatkumon ymmärtämisen. Jos kaupungista poistetaan kerroksia, se on sama kuin että aivoista poistettaisiin osa muistista. Tarvitaan toki innokkaita yhden paikan kiinteistökehittäjiä, heiltä voi tulla mielenkiintoinen puheenvuoro, näkökohta, muttei kuitenkaan se ainoa ratkaiseva tekijä suunnittelussa ja päätöksenteossa.”

Viimeiset vuosikymmenet Helsinkiin on puuhattu myös pilvenpiirtäjiä. Mikä on Veltheimin kanta korkeaan rakentamiseen?

”En väitä olevani korkean rakentamisen ylin ystävä. Mutta jos niitä jonnekin harkinnan jälkeen tehdään, niin minusta katutason mittakaava, se ympäristö, missä ihmiset liikkuvat, on aivan keskeinen. Vancouverissa Kanadassa korkean rakentamisen ja katutason yhteys on saatu onnistuneesti toimimaan. Korkea rakentaminen on huomattavan kallista, ja lähes samoihin tehokkuuksiin päästään myös matalammassa rakenteessa. Tornirakentaminen ei ole viisasten kivi tiivistämisen ja maankäytön tehostamiseen.”

Viime vuosikymmeninä ulkopuolisten aloitteiden tulo kaupunkisuunnitteluun on ollut kiivaampaa. Kaupungin ja kaavoittajien perspektiivi kaupunkiin on pitkäjänteisempi. Ratkaisevaa onkin, miten pitkäjänteinen perspektiivi saadaan sovitetuksi aloitteentekijöiden lyhytjänteisempien tuottotavoitteiden kanssa.

Veltheimin mielestä Töölönlahti ja Eteläranta ovat esimerkkejä pitkäjänteisestä suunnittelusta. Töölönlahdesta käytiin monta kilpailua eri vuosikymmeninä, ja suunnitelmia oli paljon, ennen kuin toteutus liikahti eteenpäin. Samanlaisena alueena hän pitää Etelärantaa: ei ole pahasta, että sitä ideoidaan ja suunnitellaan moneen kertaan.

”Alueen suunnittelussa on sen verran vaikeuskerrointa, että on hyvä harjoitella useasti, ennen kuin riennetään varsinaiseen suoritukseen”, Veltheim toteaa. Mutta lisää myös painokkaasti, ettei halua ruveta neuvomaan seuraajiaan.

”Helsingillä on minusta ammattitaitoiset suunnittelijat, ja kaupunki on osannut käyttää konsultteja viisaasti.”