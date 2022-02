Padon purkamisesta on kiistelty vuosia. Vastakkain ovat olleet kysymykset uhanalaisten vaelluskalojen elinoloista ja toisaalta kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta rakennuskohteesta.

Helsinkiläispoliitikot haluavat purkaa Vanhankaupunginkosken padon. Kaupunkiympäristölautakunta päätti tiistaina edistää padon purkamista Emma Karin (vihr) valtuustoaloitteen pohjalta.

Virkamiehet esittivät, että padon purkamista ei alettaisi suunnittelemaan. Kokouksessa tehtiin kuitenkin vastaesitys purkamisen aloittamisesta, mikä sai poliitikoilta kannatusta.

Vanhankaupunginkosken padon purkamisesta on kiistelty vuosia, ja asiasta on tehty useita valtuustoaloitteita. Padon kohdalla vastakkain ovat olleet kysymykset uhanalaisten vaelluskalojen elinoloista ja toisaalta kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta rakennuskohteesta.

Helsinki perustettiin vuonna 1550 Vantaanjoen suulle. Alueen historialliset rakennukset ovat peräisin 1800-luvulta, ja ne on suojeltu valtakunnallisesti merkittävänä kulttuuriympäristönä

Padon purkamista on pidetty myös juridisesti vaikeana asiana.

Vuonna 2016 tehdyssä selvityksessä todettiin, että purkaminen ei ole oikeudellisesti realistista. Selvityksen mukaan purkaminen vaatisi padon suojelumerkinnän kumoamista, missä todennäköisesti törmättäisiin oikeudellisiin esteisiin.

Myös padon purkamisen luonnonsuojelullisista vaikutuksista on esitetty eriäviä näkemyksiä.

Vuoden 2016 selvityksen mukaan esimerkiksi Vantaanjoen vedenpinta kosken yläpuolella voisi laskea, jos pato purettaisiin. Tämän on pelätty uhkaavan Pikkukosken uimarantaa.

Useat tutkijat ovat kuitenkin todenneet, että vaaraa vedenpinnan liiallisesta laskemisesta ei ole, koska vedenpintaa voidaan säädellä kosken niskalle muotoilulla pohjakynnyksellä. Tutkijoiden mukaan koskessa ei myöskään ole myrkyllisiä sedimenttejä, kuten aiemmin on luultu. Padon purkamisen ajateltiin laittavan liikkeelle sedimenttejä, joista olisi uhkaa lintujen pesinnälle tai muille lajeille.

Vaihtoehtona länsihaaran padon purkamiselle on ehdotettu kosken itähaaran parantamista. Kosken itähaaraan on tarkoitus rakentaa kaloille uusi uoma sekä kalojen vaellusta helpottavia seiniä ja syvänteitä. Asiaa on selvitetty ja suunniteltu vuosia, ja tällä hetkellä kunnostukseen tarvittava vesilupahakemus on vireillä.

Itähaaran kunnostaminen ei kuitenkaan poista alueen perusongelmaa: osa kaloista pyrkii kutupaikoille kosken länsipuolta pitkin ja heittäytyy kuolemaansa patoa vasten.

Myös Karin valtuustoaloitteessa todetaan, että itähaaran kunnostus ei ole hyödyiltään padon purkamiseen verrattava toimenpide. Itähaaran kunnostamisen vaikutukset kalojen nousuedellytyksiin ovat aloitteen mukaan epävarmoja.

”Padon purkaminen olisi merkittävä konkreettinen toimenpide, jolla kaupunki suojelee luonnon monimuotoisuutta, joka on maailmanlaajuisesti uhattuna. Etenkin villin meritaimenen, joka on Suomen eläinlajien uhanalaisuusluokituksen mukaan erittäin uhanalainen, nousuedellytyksiä tulisi parantaa lajin kannan elvyttämiseksi”, aloitteessa kirjoitetaan.

Aloite etenee kaupunkiympäristölautakunnasta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Lopullisesti padon purkamisen edistämisestä päättää kaupunginvaltuusto.